politico:-Ρωσικά-drones-από-ξύλο-και-αφρό-ήταν-αρκετά-για-να-δείξουν-τα-κενά-στην-άμυνα-του-nato

Ακόμα μεγαλύτερο πυρετό στην Ανατολική Ευρώπη προκάλεσαν τη νύχτα της Τρίτης τα 19 χαμηλού κόστους ρωσικά drones, φτιαγμένα από ξύλο και αφρό, τα οποία εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας την ενεργοποίηση των αμυντικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ. Παρά την κατάρρίψη τους με ακριβά συστήματα αεράμυνας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Συμμαχία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για την απειλή αυτή.

Αυτή την εβδομάδα, η Πολωνία υπήρξε στόχος μιας σοβαρής ρωσικής αεροπορικής εισβολής, με 19 φθηνά ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο της, προκαλώντας άμεση αντίδραση από τις ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία κατέρριψε τα περισσότερα από τα drones, χρησιμοποιώντας προηγμένα αμυντικά συστήματα που κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε σχέση με την αντίστοιχη αντίδραση της Ουκρανίας, η οποία κατάφερε να καταρρίψει ποσοστό 80-90% των ρωσικών επιθέσεων, παρά τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις.

Η ειδικός στην ευρωπαϊκή πολιτική, Ουλρίκε Φράνκε, ανέφερε στο Politico ότι η περίπτωση αυτή αποτελεί «πολιτική και στρατιωτική πρόκληση από τη Ρωσία», επισημαίνοντας τη δυσκολία του ΝΑΤΟ να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην απειλή των φθηνών ρωσικών drones. «Τι θα κάνουμε; Θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Αυτό δεν είναι βιώσιμο», τόνισε η Φράνκε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για καλύτερη εξοπλιστική κάλυψη του ΝΑΤΟ με συστήματα αντιμετώπισης drones.

Η απειλή από τα drones είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, με ρωσικά UAVs να κατευθύνονται σε στρατηγικούς στόχους, όπως τα NATOϊκά στρατηγεία. Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones βρέθηκαν να κατευθύνονται κατευθείαν προς νατοϊκή βάση, πριν αναχαιτιστούν από μαχητικά F-35 της Ολλανδίας. Συνολικά, δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό χρησιμοποιήθηκαν για να εξουδετερωθούν φθηνά ρωσικά drones, εκτιμώμενης αξίας μόλις 10.000 δολαρίων το καθένα.

Η αντίδραση της Πολωνίας περιλάμβανε την επίκληση του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα μέλη να συζητήσουν επείγοντα θέματα αμοιβαίας ασφάλειας. Η Πολωνία και η Λετονία έκλεισαν τον ανατολικό τους εναέριο χώρο, ενώ το ΝΑΤΟ συζητά περαιτέρω «αμυντικά μέτρα». Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους ανώτατους στρατιωτικούς να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας στην περιοχή.

Η έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα για το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμμαχία παραμένει εξαρτημένη από ακριβά αντιαεροπορικά όπλα, όπως το αμερικανικό σύστημα MIM-104 Patriot και το γαλλο-ιταλικό SAMP/T, τα οποία κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Όμως, η Ουκρανία έχει αναπτύξει φθηνές λύσεις για την καταπολέμηση των ρωσικών drones, χρησιμοποιώντας τόσο μη επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και ηλεκτρονικά συστήματα.

Πολλές χώρες της ΕΕ προσπαθούν να προσαρμοστούν στην ταχύτατα εξελισσόμενη κούρσα των drones. Η Σουηδία παρουσίασε τον Αύγουστο το νέο φθηνό βλήμα Nimbrix, σχεδιασμένο για την εξουδετέρωση μικρών UAVs, ενώ η Γαλλία αναπτύσσει σύστημα λέιζερ κατά των drones.

Ωστόσο, η πρόοδος των μικρότερων καινοτόμων εταιρειών είναι αργή, με τα κράτη μέλη να μην έχουν ακόμα αποδεχτεί τις νέες λύσεις που προσφέρουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι προκλήσεις στην άμυνα κατά των drones απαιτούν την ανάπτυξη πολυδιάστατης άμυνας με ηλεκτρονικά και κινητικά αντίμετρα, προκειμένου να αντισταθμιστεί η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

