viva:-Αρχίζουν-οι-συνομιλίες-jp-morgan-με-werealize

Το δρόμο της διαπραγμάτευσης για την επίλυση των διαφορών τους εμφανίζονται να επιλέγουν σε αυτή τη φάση οι δυο βασικοί μέτοχοι της Viva, JP Morgan και WeRealize, συμφερόντων του Χάρη Καρώνη.

Οι δυο πλευρές εισέρχονται σε περίοδο «στρατηγικής αναθεώρησης», ενώ η πλευρά της JP Morgan απέσυρε και την αγωγή της εναντίον ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Viva.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της WeRealize, τόνισε ότι «η WRL καλωσορίζει την απόσυρση από την JPM και τη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της τράπεζας στην Ελλάδα εναντίον ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Viva. Η εξέλιξη αυτή είναι σε συνέχεια της απόφασης του αγγλικού Δικαστηρίου ότι οι αξιώσεις αυτές ήταν σε παραβίαση της Συμφωνίας Μετόχων, καθώς και της απόφασης της JPM να μην υποβάλλει έφεση στην απόφαση αυτή.

Με το πέρας της τελικής περιόδου εξάσκησης δικαιώματος εξαγοράς (call option period) – στην οποία κανένα από τα μέρη δεν συμμετείχε – η WRL και η JPM βρίσκονται πλέον στην Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης (Strategic Review Period). Η WRL προσβλέπει σε συζητήσεις καλή τη πίστει, ενώ θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Viva.

Η WRL εξακολουθεί επίσης να αναμένει την επίσημη διακοπή της αβάσιμης αγωγής της JPM στην Αγγλία εναντίον της WRL, όπως η ίδια η JPM έχει υποσχεθεί σε έγγραφα που έχουν υποβληθεί στο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025.»

Σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το δικαίωμα εξαγοράς

Σύμφωνα με πηγές, στις 30 Ιουλίου, εξέπνευσε η τέταρτη και τελευταία περίοδος του δικαιώματος εξαγοράς (call option) της JPM. Ενώ η WRL πιστεύει ότι η JPΜ έχει ήδη ασκήσει το ένα και μοναδικό call option τον Ιανουάριο του 2024, και συνεπώς δεν είχε άλλο εναπομείναν δικαίωμα, η JPM δεν επιχείρησε να ασκήσει το δικαίωμα ξανά την περίοδο αυτή.

Οπως επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, το δικαίωμα της WRL για εξαγορά έχει επίσης παρέλθει. Συνεπώς, κανένα μέρος δεν έχει δικαίωμα εξαγοράς και τα μέρη βρίσκονται τώρα σε συμβατική “Περίοδο Στρατηγικής Αναθεώρησης” (“Strategic Review Period”) κατά την οποία θα εισέλθουν σε μεταξύ τους επιχειρηματικές συζητήσεις.

Το Δικαστήριο είχε συμφωνήσει νωρίτερα ότι το ζήτημα του Exercise Notice – δηλαδή, εάν η ειδοποίηση άσκησης από την JPM στις 29 Ιανουαρίου 2024 ήταν μια έγκυρη άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς της – θα εκδικαστεί αργότερα μέσα στο έτος. Ωστόσο, δεν είναι πλέον σαφές εάν η JPM προτίθεται να συνεχίσει την διαμάχη στο θέμα αυτό.

Η Περίοδος Στρατηγικής Αναθεώρησης

Οπως μεταφέρουν οι ίδιοι κύκλοι, η Περίοδος Στρατηγικής Αναθεώρησης θα διαρκέσει έξι μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και τα δύο μέρη θα ξεκινήσουν συζητήσεις καλή τη πίστει για να καθορίσουν το μέλλον της σχέσης μεταξύ των μετόχων.