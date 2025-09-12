Wall Street: Ανάπαυλα μετά τα ιστορικά ρεκόρ – Στο επίκεντρο οι προσδοκίες για μείωση επιτοκίων

Με πτωτικές τάσεις κινούνται σήμερα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καταγράφοντας μια μικρή διόρθωση μετά το έντονο ανοδικό σερί που τους οδήγησε σε νέα ιστορικά υψηλά. Παρά τη σημερινή επιβράδυνση, η εβδομάδα φαίνεται πως θα κλείσει με σημαντικά κέρδη, σε ένα πενθήμερο όπου κυριάρχησαν τα οικονομικά στοιχεία που ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις για επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

Στη σημερινή συνεδρίαση, ο δείκτης Dow Jones καταγράφει απώλειες 0,24% και βρίσκεται στις 45.997,81 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί ελαφρά κατά 0,02%, στις 6.586,06 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,13%, φτάνοντας τις 22.071,71 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση, και οι τρεις βασικοί δείκτες ενισχύονται περίπου κατά 1,6%. Ο S&P 500 οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του από τις αρχές Αυγούστου, σημειώνοντας την πέμπτη άνοδο στις τελευταίες έξι εβδομάδες. Παράλληλα, ο Nasdaq συνεχίζει για δεύτερη διαδοχική ανοδική εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones επιστρέφει σε θετική πορεία μετά από τρεις εβδομάδες πτώσης.

Η σημερινή πτώση έρχεται μετά τα ρεκόρ της Πέμπτης, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν υποχώρηση της αγοράς εργασίας και ήπια πίεση στις τιμές, ενισχύοντας τις πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Χθες, όλοι οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλά, με τον Dow Jones να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 46.000 μονάδες και τον Nasdaq να υπερβαίνει το ορόσημο των 22.000.

Η πρόσφατη άνοδος των μετοχών στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν εταιρείες όπως η Tesla και η Micron Technology. Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Fed βρίσκεται σε τροχιά χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν δεδομένη μια μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ το ενδεχόμενο μιας μεγαλύτερης, “jumbo” μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης, αξιολογείται πλέον με πιθανότητα 7,3%, μετά και τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση τον Αύγουστο.

Μετά τα τελευταία δεδομένα, επικρατεί η εκτίμηση ότι η Fed θα προχωρήσει σε τρεις μειώσεις των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους — μία για κάθε εναπομείνασα συνεδρίαση έως το 2025. Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος πρωτοστατεί στην άνοδο, με επίκεντρο τις εταιρείες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η πρόβλεψη της Oracle λειτούργησε ως καταλύτης για νέο ράλι στις μετοχές μικροτσίπ και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε υποδομές data centers, με τον τεχνολογικό δείκτη του S&P 500 να ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα.

Ο Σεπτέμβριος, που ιστορικά θεωρείται ένας δύσκολος μήνας για τις μετοχές στις ΗΠΑ —καθώς ο S&P 500 καταγράφει κατά μέσο όρο απώλειες 1,5% από το 2000, σύμφωνα με την LSEG— παρουσιάζει μέχρι στιγμής θετικό πρόσημο.

Στο μέτωπο των εταιρικών ειδήσεων, η Warner Bros Discovery συνεχίζει την ανοδική της πορεία με άνοδο 5,5%, επεκτείνοντας τα κέρδη της κατά 28% από την Τετάρτη, μετά από φήμες ότι η Paramount Skydance ετοιμάζει πρόταση εξαγοράς. Η Adobe ενισχύεται κατά 2,9% μετά την αναβάθμιση των ετήσιων προβλέψεών της, ενώ η Microsoft καταγράφει άνοδο 1,1%, έπειτα από συμφωνία με την OpenAI που περιορίζει τον αντιμονοπωλιακό κίνδυνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Super Micro Computer κινείται επίσης ανοδικά (+5,4%), καθώς ξεκίνησε την αποστολή των νέων συστημάτων Blackwell Ultra της Nvidia.

Παρά τη γενικότερη αισιοδοξία, δεν λείπουν οι φωνές επιφυλακής για τη βιωσιμότητα του ανοδικού κλίματος, δεδομένης της εποχικής αστάθειας και των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων. Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται μετά από δύο ημέρες υποχώρησης, ενώ ο χρυσός κινείται κοντά στα 3.650 δολάρια ανά ουγγιά. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται ελαφρώς στο 4,05%.

Συνολικά, οι αμερικανικές αγορές βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με φόντο την εξασθένηση της αγοράς εργασίας και τις ήπιες πληθωριστικές πιέσεις — συνθήκες που ενισχύουν τη βεβαιότητα ότι η Fed θα ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων από την επόμενη εβδομάδα. Ο Μάικλ Χάρτνετ από την Bank of America τόνισε ότι οι αγορές δείχνουν εμπιστοσύνη στην κεντρική τράπεζα, προσδοκώντας ότι θα ενεργήσει με σταθερότητα, μέσα σε περιβάλλον οικονομικής επιτάχυνσης. Από την πλευρά της, η Morgan Stanley προβλέπει τέσσερις διαδοχικές μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως τον Ιανουάριο, πριν η Fed πατήσει «παύση» για να επανεκτιμήσει την κατάσταση της οικονομίας.