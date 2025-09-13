Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ – Αυτές είναι οι πέντε «εθνικές προτεραιότητες» στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Οι πολίτες πληρώνουν ακριβά το ρεύμα, το νοίκι, tο σούπερ μάρκετ, την ώρα που οι ημέτεροι έχουν πάντα ανοιχτό λογαριασμό με το Δημόσιο. Ολιγοπώλια παντού, στην ενέργεια, τις τράπεζες, τα τρόφιμα, την ιδιωτική υγεία. Γι αυτήν τη λεηλασία, ο πρωθυπουργός έχει δικαιολογία: «Κάποιοι κερδίζουν, την ώρα που άλλοι χάνουν».

Η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Ελλάδα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, των μεγάλων χαμένων ευκαιριών. Αντί να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αποκλίνουμε.

Η ελπίδα του όμως διαψεύστηκε. Αντί για πρόοδο, ζει διαρκή υποχώρηση: Υποχώρηση στην καθημερινότητά του, καθώς το εισόδημα εξανεμίζεται από την ακρίβεια και τα καρτέλ. Υποχώρηση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, με τις οικογένειες να πληρώνουν από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη. Υποχώρηση στα εργασιακά δικαιώματα και την ποιότητα των θεσμών. Την ίδια ώρα, που η κοινωνία μας γερνά, με το 5% των σχολείων να κλείνει φέτος λόγω υπογεννητικότητας. 766 σχολεία έμειναν χωρίς μαθητές.

Ο ελληνικός λαός έκανε σκληρές θυσίες για πάνω από μια δεκαετία. Έκανε υπομονή με την ελπίδα ότι η έξοδος από την κρίση θα σήμαινε μια καλύτερη ζωή, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία. Μια δικαιότερη κοινωνία με ανοιχτούς και φωτεινούς ορίζοντες.

«Απόψε, από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό το δικό μας προγραμματικό σχέδιο. Έναν δρόμο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας.Για να σταθεί όρθια η πατρίδα μας με αυτοπεποίθηση και προοπτική, σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και σκληρό γεωπολιτικό περιβάλλον. Μια Ελλάδα που αγωνίζεται και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Και δεν θα υπάρξει ελπίδα για το μέλλον, αν δεν κερδίσουμε το παρόν. Ένα παρόν που η εξαετής διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γέμισε με αδιέξοδα πλατιά κοινωνικά στρώματα.

Απέναντι στην προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, Απέναντι στην προπαγάνδα των δήθεν καταλληλότερων και δήθεν άριστων. Είμαστε έτοιμοι. Με το πρόγραμμα μας, τη μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς. Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου. Ζητώ την εμπιστοσύνη σας. Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Μια πολιτική αλλαγή που χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σας θέλω όλους μαζί σε αυτό τον αγώνα. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για μια Ελλάδα για όλους!»

Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο σχέδιο. Ένα σχέδιό που υπηρετεί τους πέντε μεγάλους εθνικούς στόχους, που θέσαμε. Για να αλλάξει πορεία η πατρίδα μας. Να κοιτάξει ξανά ψηλά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις αυτές σε πράξεις. Για να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη. Το σχέδιό μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Δεν το κατάρτισαν επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη των Τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που εργάστηκαν σκληρά και στους βουλευτές μας, που δίνουν καθημερινά με επιτυχία τις μάχες στη Βουλή. Είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία!

Τα στελέχη και οι βουλευτές που επεξεργάστηκαν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ βασίζεται σε «πέντε εθνικές προτεραιότητες», στις οποίες ξεχωρίζει αυτή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού προβλήματος. Για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά αναφέρουν: «O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα εξαιρεί τα ελάχιστα τετραγωνικά που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές». Ειδική αναφορά γίνεται στη φορολογία με ειδικό καθεστώς για τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, «ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό».

«Το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι εγκλωβισμένο στον πελατειασμό και βυθισμένο στην αναξιοπιστία. Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο», υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επιχειρώντας να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη επιλογή που «μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή» και να προωθήσει μεταρρυθμίσεις, όπως το εθνικό σχέδιο για το κράτος «Αναστάσιος Πεπονής». Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και τη στήριξη της μονιμότητας για τους υπαλλήλους, ενώ περιέγραψε το πλάνο για αλλαγές στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, για ένα νέο αναπτυξιακό δρόμο, για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, για το εθνικό απολυτήριο, για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και της Παιδείας.

Εκλογές ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ παρά το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Πρότεινε ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι παράγει ανισότητες και περιέγραψε το προγραμματικό πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο κράτος.

Απέναντι στον κυνισμό μιας κυβέρνησης που παράγει ανισότητες, σπαταλά τις ευκαιρίες της χώρας και είναι βυθισμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά , το ΠΑΣΟΚ οραματίζεται και σχεδιάζει μια Ελλάδα για όλους. Είναι η ώρα για ένα συμβόλαιο αλήθειας με τους πολίτες. Είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Η Ελλάδα δεν αποκλίνει μόνο οικονομικά. Το σημερινό σύστημα εξουσίας είναι εγκλωβισμένο στον πελατειασμό και βυθισμένο στην αναξιοπιστία. Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή, αλλά χρησιμοποίησε το κράτος ως λάφυρο.

• το έκανε εργαλείο εξυπηρέτησης «ημετέρων» με ρεκόρ μετακλητών και απευθείας αναθέσεων

• Μετέτρεψε τη Βουλή σε «πλυντήριο» σκανδάλων και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να καλύψει τις ευθύνες των υπουργών του.

• Χρησιμοποίησε την ΕΥΠ ως προσωπικό μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης υπουργών, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικών αντιπάλων

• Επιτέθηκε στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές.

Όλα αυτά δείχνουν καθεστωτισμό και αλαζονεία. Για εμάς –και για εμένα προσωπικά– η «Ηθική στην Πολιτική» δεν είναι σύνθημα. Δεν είναι ηθικολογία. Είναι διαρκής αγώνας για μια κοινωνία δυνατή, με αυτοπεποίθηση, και μια Πολιτεία που λειτουργεί ως εγγυητής της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.

Ο τόπος χρειάζεται μια γενναία αλλαγή – πολιτική, ηθική και αξιακή-. Αλλιώς η κρίση εμπιστοσύνης θα υπονομεύσει τη Δημοκρατία και το μέλλον μας.

Κυρίες και κύριοι,

Οραμά μας είναι η Νέα Ευρωπαϊκή Σύγκλιση, που περιλαμβάνει πέντε μεγάλες εθνικές προτεραιότητες:

● Δημογραφική Αναγέννηση.

Στόχος μας:

η σταθεροποίηση του πληθυσμού και η πιο ισόρροπη κατανομή του στην περιφέρεια τα επόμενα 10 χρόνια. Έτσι θα αναζωογονήσουμε τη χώρα, θα διευρύνουμε το ανθρώπινο δυναμικό και θα δώσουμε νέα πνοή στην ανάπτυξη.

● Ανθεκτική και Ανταγωνιστική Οικονομία με ανάκαμψη της Παραγωγικότητας

Στόχος μας: η παραγωγικότητα της εργασίας να φτάσει στο 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε δέκα χρόνια, από μόλις 56% που είναι σήμερα.

● Άνοδος βιοτικού επιπέδου

Στόχος μας: να φτάσουμε το 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε μια δεκαετία από 70% που είναι σήμερα

● Μείωση Ανισοτήτων και πρόσβαση για όλους στο κοινωνικό κράτος

Στόχος μας η μείωση του ποσοστού φτώχειας κατά 6 μονάδες σε πέντε χρόνια, ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

● Αξιοπρεπής εργασία για όλους – Δικαιότερη Κατανομή του Πλούτου

Στόχος μας: Αύξηση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 1% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.

Αυτές οι εθνικές προτεραιότητες απαιτούν ισχυρή πολιτική βούληση. Στο τιμόνι της χώρας ένα κόμμα σοβαρό και υπεύθυνο που με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού θα κάνει πράξη την ισχυρή, τη δίκαιη, την παραγωγική Ελλάδα με ένα σχέδιο προοδευτικό, σύγχρονο και πατριωτικό.

1.Ξεκινάμε τις μεταρρυθμίσεις από το Κράτος: Από ένα κράτος λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας σε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον. Στόχος μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί με κανόνες, με σύγχρονα εργαλεία και ένα ανθρώπινο δυναμικό που θα στηρίζεται και θα αναβαθμίζεται συνεχώς. Τιμώντας την προσφορά του και την κληρονομιά που άφησε στη χώρα ονομάζουμε το Εθνικό μας Σχέδιο για τη Μεταρρύθμιση του Κράτους «Αναστάσιος Πεπονής». Αναβαθμίζουμε το Ανθρώπινο Δυναμικό και εγγυόμαστε την αξιοκρατία. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε τις διαδικασίες. Παρακολουθούμε και ελέγχουμε που και πως δαπανάται κάθε ευρώ.

-Δημιουργούμε ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου ακόμη και τους μετακλητούς, ακόμη και τους διοικητές. Θα διενεργεί τη διαδικασία της κινητικότητας των υπαλλήλων, τις προαγωγές σε θέσεις ευθύνης αλλά και την αξιολόγηση. Αξιολόγηση για όλους με αντικειμενικά κριτήρια και συνεχή επιμόρφωση.

-Αξιοποιούμε περαιτέρω την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναλαμβάνει τη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού στη βάση της αξιολόγησης που πραγματοποιεί το Νέο ΑΣΕΠ.

– Η μονιμότητα προασπίζει τον δημόσιο λειτουργό να δρα με βάση το δημόσιο συμφέρον. Δεν προστατεύει τη διαφθορά -όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης- αλλά αντιθέτως εγγυάται τη θεσμική μνήμη, την πολύτιμη εμπειρία, την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των αποφάσεων. Και σήμερα, με το ισχύον νομικό πλαίσιο ένας επίορκος δημόσιος υπάλληλος χάνει τη θέση του. Ατυχές λοιπόν το παράδειγμα σας, κύριε Πρωθυπουργέ, για την πλατεία Κλαυθμώνος. Πλατεία Κλαυθμώνος δεν υπάρχει ούτε στο Παρίσι, ούτε στο Βερολίνο αλλά υπάρχει συνταγματική πρόνοια για μονιμότητα όπως σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη.Γιατί θέλετε να γίνουμε η εξαίρεση;

-Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους, όχι μόνο γιατί είναι δίκαιο εισοδηματικά αλλά γιατί αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση ικανού στελεχιακού δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

-Μειώνουμε τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με στόχο τη δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού σχήματος. Συγχωνεύουμε τα υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αποκτήσει η διοίκηση του κράτους ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων.

Ψηφιοποιούμε πλήρως όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες σε κάθε επίπεδο, στο τρίπτυχο : καταγραφή, απλοποίηση και ενοποίηση ώστε να μην δημιουργούμε ψηφιακές βιτρίνες γραφειοκρατίας. Εξασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

-Αναβαθμίζουμε τα ΚΕΠ σε υπηρεσία μιας στάσης όλων των υπηρεσιών του κράτους. Τα ενοποιούμε με το “Βοήθεια στο Σπίτι” για να εξυπηρετείται κάθε πολίτης στο πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας.

-Ιδρύουμε Εποπτική Αρχή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί χωρίς κανόνες, μπορεί να μετατραπεί από εργαλείο προόδου σε μηχανισμό ελέγχου.

-Διαύγεια και διαφάνεια παντού. Δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, όπου θα αναρτώνται υποχρεωτικά όλες οι αποφάσεις της διοίκησης και θα συλλέγονται δεδομένα, με στόχο την πληροφόρηση για τις εισροές & εκροές του δημοσίου χρήματος.

-Υιοθετούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο με περαιτέρω αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

-Προχωράμε σε πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου των τριών επιπέδων της διοίκησης. Ενισχύουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

-Νομοθετούμε άμεσα τη δημιουργία από την τοπική αυτοδιοίκηση

γραφείου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα προβλήματα του Αγρότη.

Αυτό το κράτος οραματιζόμαστε. Ένα κράτος αξιοκρατίας, αποκέντρωσης και διαφάνειας. Που είναι δίπλα στον πολίτη, σε κάθε του βήμα.

Παράλληλα, είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τολμηρές αλλαγές, ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς:

-Αλλάζουμε τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ώστε να πάψει να αποτελεί μονοκομματική επιλογή.

-Εγγυόμαστε τη θεσμική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών καθιερώνοντας την απαγόρευση ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων για 4 χρόνια μετά την αφυπηρέτηση τους.

-Πλήρης ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης ώστε να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο της αφόρητης καθυστέρησης στην απονομή της που ισοδυναμεί με αρνησιδικία.

-Τροποποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών για να τελειώσει το καθεστώς ασυλίας και ατιμωρησίας. Το περιβόητο άρθρο 86, που από τη μία η Νέα Δημοκρατία διατείνεται ότι θέλει να αλλάξει. Αλλά από την άλλη το χρησιμοποίησε στην τραγωδία των Τεμπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να διερευνήσει τις ευθύνες Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη.

-Βάζουμε τέλος στη λεηλασία του δημόσιου χρήματος. Με πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις επί του συνόλου των πιστώσεων και του ανώτατου ποσού, εξαιρώντας μόνο τους πολύ μικρούς δήμους.

-Αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά τις «σκοτεινές» διαδρομές του πολιτικού χρήματος. Δημιουργούμε θεσμικό πλαίσιο που αποτρέπει την έμμεση χρηματοδότηση κομμάτων. Να τελειώνουμε με παρασκηνιακές χρηματοδοτήσεις από συμφέροντα όπως αυτή της «Ομάδας Αλήθειας».

Αλήθεια σε αυτό κράτος διαφάνειας που σας περιέγραψα θα βλέπαμε ποτέ φαινόμενα, όπως το καθετοποιημένο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Ας δούμε πώς θα λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο μας:

Η διαδρομή από την απόφαση του Οργανισμού έως την καταβολή της ενίσχυσης στον αγρότη θα συνοδεύεται από ένα ενιαίο λογισμικό που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο κάθε στάδιο. Κάθε ενίσχυση θα ακολουθεί μια διαδρομή, με συγκεκριμένους και ελεγχόμενους σταθμούς:

– Υποβολή αίτησης από τον παραγωγό στα ΚΕΠ και στο Ειδικό Γραφείο Συμβουλευτικής Αγροτών

– Ταυτοποίηση και επιβεβαίωση δικαιολογητικών ψηφιακά

– Γεωχωρικός έλεγχος του αγροτεμαχίου και διασταύρωση στοιχείων με Εθνικό Κτηματολόγιο και Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης

– Έγκριση και εκταμίευση πληρωμής με ψηφιακό «σκανάρισμα» του δικαιούχου από την ΑΑΔΕ

– Δήλωση παραστατικών πώλησης και τελική αξιολόγηση

Παράλληλα, θα διεξάγονται προληπτικοί έλεγχοι στο λογισμικό του Οργανισμού από το Σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το σύστημα αυτοματοποιημένων ροών θα ύψωνε κόκκινες σημαίες κάθε φορά που ένας έλεγχος ακυρωνόταν και αναβαλλόταν συνεχόμενα, προκαλώντας την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Έτσι λειτουργεί ένα κράτος, όταν ελέγχει τις ροές του. Έτσι χτυπά τη διαφθορά, όχι με ευχολόγια, αλλά με συστήματα που δεν αφήνουν χώρο για σκιές. Αυτές οι αλλαγές συνιστούν τομή & μεταρρύθμιση.

2.Σχεδιάζουμε τη δημογραφική αναγέννηση της πατρίδας μας

Στόχος μας είναι να άρουμε τα εμπόδια για τους ανθρώπους που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Στις 3 του Σεπτέμβρη παρουσίασα αναλυτικά το δικό μας συνεκτικό σχέδιο. Κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια θα αποτύχει, αν δεν συνοδευτεί με σοβαρό σχέδιο για το μείζον αυτό ζήτημα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των νέων, είναι το κόστος στέγασης: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από την πρώτη μέρα, σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία, αλλά και τα υπόλοιπα εργαλεία που έχουμε προτείνει. Στόχος τα χαμηλότερα ενοίκια, για να πάψει η στέγαση να είναι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους. Με το ΠΑΣΟΚ θα γίνει δικαίωμα για όλους.

Χρειαζόμαστε μέτρα που θα εναρμονίσουν την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

-Δημιουργούμε περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

-Δεσμευόμαστε για πρόγραμμα δωρεάν συντήρησης γενετικού υλικού

και περιφερειακά κέντρα γονιμότητας σε όλη τη χώρα.

-Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ σε βασικά βρεφικά είδη όπως είναι η σκόνη γάλακτος και οι πάνες.

-Για τις πολύτεκνες οικογένειες ειδικά:

O υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ θα εξαιρεί τα ελάχιστα τετραγωνικά που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή τους διαβίωση. Γι’ αυτό θεσμοθετούμε μείωση 75% για τα πρώτα 100 τ.μ. στις οικογένειες αυτές.

-Τέλος, φορολογούμε με ειδικό καθεστώς τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και των τραπεζών, ώστε τα αντίστοιχα υπερέσοδα να πηγαίνουν σε ειδικό Ταμείο για το Δημογραφικό. Για εμάς, πλούτος δεν είναι μόνο οι υποδομές αλλά και οι νέες γενιές.

3.Αλλά όλα αυτά, χρειάζονται ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο για μια ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία. Που θα αξιοποιεί στοχευμένα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και θα κατευθύνει συντεταγμένα τις παραγωγικές δυνάμεις.

Με νέο αναπτυξιακό χάρτη που περιλαμβάνει:

Ενοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αναπτυξιακός Νόμος).

Δημιουργία Ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Εθνικού Πλούτου, στο οποίο ενσωματώνεται το λεγόμενο «Υπερταμείο», ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση.

Δίνουμε νέα πνοή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη:

Επενδύουμε στο made in Greece με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια και διασύνδεση πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης και τουρισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση στην εφαρμογή 12 σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης, με εξειδικευμένο σχεδιασμό ανά περιφέρεια και ενότητα.

Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της νησιωτικότητας και της ορεινότητας

Περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει και προστασία της ελληνικής περιουσίας. Προτείνουμε το πάγωμα της Golden Visa , αλλά κάνουμε κ ένα βήμα παραπάνω: Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην Παραμεθόριο και από Ευρωπαίους επενδυτές.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Η Ελλάδα δεν πωλείται! Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες των ξένων στον τόπο μας! Με εμάς η ανάπτυξη θα στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις και όχι στο ξεπούλημα της ελληνικής γης.

Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα με ενεργειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση ναρκοθέτησε το ενεργειακό μέλλον της χώρας, προχώρησε σε μια βεβιασμένη και χωρίς σχέδιο απολιγνιτοποίηση, με δραματικές επιπτώσεις που εικονοποιούνται στην οικονομική και δημογραφική κατάρρευση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Προκάλεσε τρία μεγάλα δομικά προβλήματα:

-Πανάκριβο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πολύ ακριβότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο με βάση την αγοραστική δύναμη

-Παράγονται μεγάλες ποσότητες φθηνής πράσινης ενέργειας οι οποίες χάνονται λόγω έλλειψης αποθήκευσης και διασυνδέσεων.

-Και μια αγορά με ολιγοπωλιακές πρακτικές.

Την ίδια ώρα, η εγκατάλειψη του δικτύου είναι εμφανής. Το ασυντήρητο δίκτυο προκαλεί πυρκαγιές. Η ρευματοκολοπή ανέρχεται σε 400 εκατομμύρια ευρώ! Και τα golden boys της ΔΕΗ πίνουν στην υγεία του ελληνικού λαού. Με το ΠΑΣΟΚ, το πάρτι αυτό τελειώνει.Η ΔΕΗ θα επικεντρωθεί στην παροχή φθηνού ρεύματος, μειώνοντας το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για τη βιομηχανία: Έχουμε το Ιταλικό Παράδειγμα, που προσφέρει ένα επιτυχημένο πρότυπο στήριξης και έχει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βιομηχανίες εξασφαλίζουν σταθερή και χαμηλή τιμή ρεύματος για το 25% της κατανάλωσής τους, για τρία χρόνια και ως αντάλλαγμα, δεσμεύονται να επενδύσουν στο δίκτυο αποθήκευσης.

Για τους καταναλωτές, η πρότασή μας περιλαμβάνει:

Την άμεση μεταφορά εκατομμυρίων νοικοκυριών από τα ακριβά πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου τιμολόγια. Την επιτάχυνση της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και εφαρμογή δυναμικών τιμολογίων με διαφάνεια στους όρους συμβολαίων. Τέλος δίνουμε πρόσβαση κατά προτεραιότητα στον ηλεκτρικό χώρο σε αυτοδιοίκηση και παραγωγούς για ενεργειακές κοινότητες ώστε να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη.

Σε αυτή την προσπάθεια, σύμμαχός μας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου, χωρίς αυτές δεν υπάρχει. Απέναντι στην κυβερνητική λογική «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό», εμείς δείχνουμε έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο: Με 120 δόσεις για όλους και για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων για τους συνεπείς.

Με ακατάσχετο αναλογικό τροφοδότη λογαριασμό, ώστε να μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και υποχρεώσεις της.

Με μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων και «δεύτερη ευκαιρία» για επανεκκίνηση της δραστηριότητας, με αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.

-Με αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ από 10.000 ευρώ που είναι σήμερα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

-Δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης.Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τα πάντα για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν πνοή και θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Παρεμβαίνουμε ριζικά στον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους που ταλαιπωρεί χιλιάδες Έλληνες.

– με άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010

-με παρέμβαση στα δάνεια με ελβετικό φράγκο με ανάληψη της επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιμίας κατά 2/3 στον πιστωτή και κατά 1/3 στον οφειλέτη .

-με θέσπιση καθολικής υποχρεωτικότητας υποβολής πρότασης ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξωδικαστικό μηχανισμό .

-Με πρόβλεψη αυστηρών ποινών σε funds και servicers που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν απαντούν στα αιτήματα των δανειοληπτών.

Η αγορά δανείων με το ΠΑΣΟΚ θα σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι. Θα σταματήσει να είναι ένα πάρτι αδιαφάνειας και κερδοσκοπίας.

Κυρίες και κύριοι,

Στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας. Προτεραιότητα μας είναι να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος Οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά το αγροτικό επάγγελμα. Οι αιτήσεις Νέων Αγροτών μειώθηκαν από δεκαεφτάμισι χιλιάδες το 2021 σε μόλις εξίμισι χιλιάδες το 2025. Πολλοί δε από αυτούς εγκαταλείπουν σύντομα, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη και υποδομές. Δεν βλέπουν προοπτική.

Τα προγράμματα νέων αγροτών πρέπει να έχουν μεγαλύτερα οικονομικά κίνητρα αλλά και συγχρόνως μεγαλύτερες χρονικές δεσμεύσεις ώστε όσοι κάνουν το βήμα να παραμένουν στην παραγωγή και την ύπαιθρο. Αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα των ελληνοποιήσεων. Με άμεση στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών και αυστηρούς ελέγχους, για να προστατευτούν τα ποιοτικά μας προϊόντα. Kαταθέσαμε έγκαιρα στη Βουλή ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της αγροτικής γης και των συνεταιρισμών από τα Funds. Eκσυγχρονίζουμε τον ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες κλιματολογικές συνθήκες και στις ανάγκες των παραγωγών. Το τεράστιο ζήτημα της έλλειψης εργατών γης παραμένει. Χρειαζόμαστε μια μεταναστευτική πολιτική που θα επικεντρώνεται στο τρίπτυχο: έλεγχος-μαθητεία-ένταξη. Μετά την κρίση ενέργειας εμφανίζεται μπροστά μας δυναμικά και η κρίση των υδάτινων πόρων

Γι΄αυτό χρειάζεται:Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρική προστασία. Έργα για αποταμίευση ενέργειας και εξοικονόμηση νερού.

Κυρίες και κύριοι,

Έρχομαι στα της οικονομίας.

4. Χρειαζόμαστε ένα πιο δίκαιο και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα

Σήμερα είναι δαιδαλώδες, ασταθές και άδικο. Η κυβέρνηση έκανε την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο, βγάζει δισεκατομμύρια από την αύξηση της ακρίβειας και επιστρέφει ελάχιστα στους φορολογούμενους. Στην Ευρώπη, η αναλογία άμεσων προς έμμεσους φόρους είναι περίπου 1 προς 1• στην Ελλάδα παραμένει στο 1 προς 1,5.

Το δικό μας σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

1ον Σταθερό φορολογικό σύστημα

Ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Το φορολογικό σύστημα οφείλει να είναι σταθερό και προβλέψιμο. Με καθιέρωση συμβάσεων φορολογικής σταθερότητας για στρατηγικές επενδύσεις.

2ον Δεν αρκούν οι αλλαγές στα φορολογικά κλιμάκια. Χρειάζεται και τιμαριθμική προσαρμογή της κλίμακας για να αποφύγουμε κρυφές αυξήσεις φόρου λόγω πληθωρισμού, με σταδιακή εφαρμογή της όπως στην Πορτογαλία και πλήρη τιμαριθμοποίηση σε βάθος τετραετίας.

3ον Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Με μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και αυστηρούς ελέγχους, η μείωση ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ στον καταναλωτή. Η ΕΕ που το έχει προβλέψει με οδηγία, δεν ξέρει κύριοι της Νέας Δημοκρατίας; και ξέρετε εσείς; Ας είστε ειλικρινείς: ούτε θέλετε ούτε μπορείτε να το κάνετε.

4ον Πέρσι, από αυτό εδώ το βήμα, μίλησα για την ανάγκη γενναίας μείωσης του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές. Φέτος, το εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ευπρόσδεκτο έστω και καθυστερημένα.

5.Θέλουμε αγορά με κανόνες, όχι με ολιγοπώλια. Βάζουμε φραγμό στα τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια: Τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, υγεία. Ολιγοπώλια που επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης γιγαντώθηκαν. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά 50% τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο απλός πολίτης αισθάνεται απροστάτευτος απέναντι στην ασυδοσία της αγοράς.Εμείς απαντάμε με νομοθετικές πρωτοβουλίες που χτυπάνε ισχυρά συμφέροντα. Για τις τράπεζες καταθέσαμε τροπολογία για έκτακτη εισφορά στα υπερκέρδη τους, αλλά η κυβέρνηση τις χάιδεψε, ζητώντας μια «εθελοντική» εισφορά…Το ίδιο πράξαμε για τις τραπεζικές χρεώσεις και τα funds. Πριν από λίγες μέρες καταθέσαμε τροπολογία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Δέσμευσή μας είναι η Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών και η ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με νέους πόρους και τεχνολογικά μέσα. Για να μπει τέλος στην ασυδοσία των ολιγοπωλίων, χρειάζονται έλεγχοι και μεγάλα πρόστιμα. Εμείς θα το κάνουμε.

Ισχυρό κοινωνικό κράτος –

Ενίσχυση Εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Φίλες και φίλοι,

Α) Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ δεν είπε τίποτα για τον κόσμο της εργασίας, αντιθέτως του επιφύλαξε την εργασία των 6 ημερών και των 13 ωρών. Εμείς προτείνουμε ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο:

Με επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Με επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

Με επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Με παροχή φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων σε επιχειρήσεις που θα καταρτίζουν επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν θεσμικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους, όπως παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά τους.

Για τους απόμαχους της εργασίας, δεσμευόμαστε για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση. Ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων με σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, ώστε να δοθεί επιπλέον κίνητρο για ασφάλιση. Οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ότι τα λεφτά που πληρώνουν πιάνουν τόπο. Επαναπροσδιορισμός των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε γονείς με παιδιά με αναπηρία. Παρέμβαση στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας επουλώνοντας τις πληγές του νόμου Κατρούγκαλου.

Κυρίες και κύριοι

Την ώρα που τα σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο και η δημόσια Παιδεία απαξιώνεται αυτή η κυβέρνηση έχει ως μοναδική έγνοια να μετατρέψει κολλέγια τρίτης και τέταρτης διαλογής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και τώρα μας ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα πάρει πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Μα πόση υποκρισία !!! Η πρωτοβουλία ανήκει στην παράταξή μας, καθώς τόσο ο ίδιος είχα αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα στη Βουλή αλλά και στις αρχές Ιουλίου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πέτυχε τη σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων όπου συμφωνήθηκε διακομματικά η έναρξη του Εθνικού Διαλόγου.

Η άρνηση του Πρωθυπουργού να αναγνωρίσει ακόμη και το στοιχειώδες: ποιος δηλαδή πήρε αυτή την πρωτοβουλία, δείχνει την απύθμενη αλαζονεία και το θράσος του. Το ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Το ολοήμερο σχολείο πρέπει να μετατραπεί σε ένα πλήρες και οργανωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι συνθήκες εντεινόμενης βίας δεν αντιμετωπίζονται με ψυχολόγους που αναλαμβάνουν 5 και 6 σχολεία. Σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο. Στήριξη δημόσιων και περιφερειακών πανεπιστημίων με πόρους και υποδομές. Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να συνδέεται με την αγορά .Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με μόνιμο προσωπικό, καλύτερες υποδομές και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αύξηση του αριθμού των Ειδικών Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ίδρυση ΚΔΑΠ για νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες.

Ιδιαίτερη μέριμνα και ενίσχυση των οικογενειών, που τα παιδιά τους χρειάζονται θεραπείες, που δεν υποστηρίζει το δημόσιο σχολείο. Εργαζόμαστε για μια Παιδεία που προάγει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των παιδιών μας.

Στην Υγεία.

Το όραμα μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας αντάξιο των σημερινών αναγκών. Δεσμευόμαστε να ξανακάνουμε την υγεία καθολικό δικαίωμα, με ίση και έγκαιρη πρόσβαση για όλους, σε κάθε γωνιά της χώρας, μέσα από ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη.

Το σχέδιο μας για την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας διαρθρώνεται σε 7 άξονες:

1.Ισχυρή Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε όλη τη χώρα

2.Ανασχεδιασμός του ρόλου του προσωπικού γιατρού.

3.Πραγματικά αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων των δομών του ΕΣΥ, όχι κομματικές τοποθετήσεις

4.Πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΣΥ: να αρχίσει επιτέλους να λειτουργεί ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και πλήρως η τηλεϊατρική.

5.Ανάπτυξη της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας

6.Ο ΕΟΠΥΥ αναβαθμίζεται σε στρατηγικό αγοραστή υπηρεσιών με διαφανή τιμολόγηση και αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

7.Σταδιακή αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης της Υγείας ώστε να φτάσουμε τον μέσο όρο της Ε.Ε

Κοινωνική προστασία για όλους. Ειδικά για τα Άτομα με Αναπηρία. Θεσμοθετούμε μεταξύ άλλων:

-Μόνιμο μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων,

– Καθολική εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού, Για το ΠΑΣΟΚ, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι απόλυτη προτεραιότητα. Είναι η βάση για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα που νοιάζεται, που προστατεύει και δίνει προοπτική σε κάθε πολίτη. Μια Ελλάδα για όλους.

7. Από τη φοβική εξωτερική πολιτική στην περήφανη Ελλάδα που πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Κυρίες και κύριοι, Δεν μας αξίζει η ρηχή επιφανειακή διαχείριση των διεθνών μας σχέσεων, από τη σημερινή Κυβέρνηση. Εμείς πιστεύουμε σε μια Ελλάδα περήφανη, δυναμική, που εμπνέει ασφάλεια και αισιοδοξία στους πολίτες της. Η Ιστορία αυτής της Παράταξης συνδέθηκε άρρηκτα με την ιστορία του τόπου μας. Με αποφάσεις δύσκολες αλλά ιστορικές, που άλλαξαν τη μοίρα του λαού μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι ένα κίνημα γνήσια πατριωτικό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησε και υπηρετεί το εθνικό συμφέρον με ρεαλισμό, σχέδιο και προνοητικότητα.

Εδώ και χρόνια, χτίσαμε σχέσεις σταθερές με όλους τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Σχέσεις ειλικρίνειας, που δημιουργούν την υποχρέωση για τη χώρα μας να αντιδρά στην εθνοκάθαρση στη Γάζα, στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Απέναντι στην επιλογή του κ. Μητσοτάκη να ταυτίζει τη χώρα με την πολιτική Νετανιάχου, απομονώνοντας την Ελλάδα διεθνώς. Για εμάς η στρατηγική σχέση δεν σημαίνει συνενοχή. Η Ελλάδα οφείλει να εργαστεί για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ για την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, ώστε να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα, απέναντι στην τρομοκρατία και τον εθνικισμό.

Φίλες και φίλοι

Ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να γίνεται χωρίς αυταπάτες. Στη βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και μόνο. Η ΕΕ όχι μόνο δεν μπορεί να δείχνει ανοχή στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί και να δεχτούμε να «φιγουράρει» ο κ. Ερντογάν ως ισότιμος εταίρος της ΕΕ στην αμυντική αρχιτεκτονική της. Ο ηγέτης μιας χώρας που έχει αποδείξει ότι δεν πιστεύει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μιας χώρας που κατέχει τμήμα ενός κράτους – μέλους της ΕΕ και απειλεί με πόλεμο ένα άλλο. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρη: καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Πού είναι η θαρραλέα εξωτερική πολιτική που διαφημίζει η Νέα Δημοκρατία; Στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατατίθεται μετά από καταδίκη του Δικαστηρίου της ΕΕ; Στα θαλάσσια πάρκα που ανακοινώνονται, αλλά υλοποιούνται μακριά από περιοχές εθνικής κυριαρχίας που ενοχλούν την Άγκυρα; Στο υποθαλάσσιο καλώδιο με την Κύπρο που δεν υλοποιείται επειδή αντιδρά η Τουρκία; Ή στην προκήρυξη θαλάσσιων οικοπέδων που έρχεται μετά από χρόνια αδράνειας, ως αποτέλεσμα της δικής μας πολιτικής;

Η Τουρκία μιλά για «γαλάζια πατρίδα» και η κυβέρνηση απαντά με «ήρεμα νερά». Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για μια Ελλάδα δυνατή ξανά σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Πιάνουμε το νήμα της ιστορίας από τις ιστορικές επιτυχίες της χώρας και του ΠΑΣΟΚ: Την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, την ενεργειακή διασύνδεση της χώρας, τη χαρτογράφηση και κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε βαθιά στις δυνατότητες αυτού του τόπου. Εμείς οραματιζόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή, εξωστρεφή, πρωταγωνίστρια στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τον κόσμο. Μια χώρα με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, που υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς αστερίσκους, απέναντι στο δίκαιο του ισχυρού. Μια Ελλάδα-οδηγό στα Βαλκάνια, με φάρο τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες. Το κάναμε στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε ξανά. Γιατί γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε να παλέψουμε για καλύτερες μέρες για τη χώρα και τον λαό μας.

Φίλες και φίλοι, Για εμάς, η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα καινοτομίας, πολιτισμού και πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική. Το μετρό περιμένουμε να επεκταθεί και προς τις δυο κατευθύνσεις. Ειδικά η δυτική Θεσσαλονίκη χρειάζεται μεγαλύτερη στήριξη.Με ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, όπως η απελευθέρωση χώρων, η σύνδεση του λιμανιού, το κέντρο logistic. Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε τον δυτικό ορίζοντα, πύλη αειφόρου παραγωγής, κόμβο εμπορίου, εστία έρευνας, πολιτισμού και αθλητισμού. Στα ανατολικά, χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες ώστε να συμβαδίζει η οικιστική και οικονομική ανάπτυξη με τη βιωσιμότητα. Να υπερισχύσει επιτέλους η καθημερινότητα του πολίτη απέναντι στα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Το Μητροπολιτικό Πλέγμα που προτείνουμε, αγκαλιάζει την ανάπλαση του Ενιαίου Παραλιακού Μετώπου, γιατί η παράκτια ζώνη είναι το νήμα που ενώνει την πόλη. Μια πόλη που στην καρδιά της αποζητά έναν πνεύμονα πρασίνου, ένα μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο. Με σύγχρονη εκθεσιακή και συνεδριακή δραστηριότητα. Με ήπιο κτηριακό αποτύπωμα. Και μία ΔΕΘ που να ανήκει στην πόλη.

Αυτό ήταν εξαρχής το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

Κυρίες και κύριοι,

Δήλωσε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη ότι θέλει να διεκδικήσει και τρίτη θητεία… Και το ερώτημα είναι: τι θα προσφέρει στον ελληνικό λαό μια τρίτη θητεία. Για να συνεχίσει με την κυβέρνησή του τον δρόμο των χαμένων ευκαιριών; Της διαφθοράς; Της αναξιοκρατίας; Ε, όχι! Δεν θέλουμε άλλα επεισόδια από ένα σίριαλ που παίζεται διαρκώς σε επανάληψη. Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος σε αυτό τον κατήφορο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο με εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική επιλογή που έχει επεξεργασμένο σχέδιο. Ένα σχέδιό που υπηρετεί τους πέντε μεγάλους εθνικούς στόχους, που θέσαμε. Για να αλλάξει πορεία η πατρίδα μας. Να κοιτάξει ξανά ψηλά. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μετατρέψουμε τις δεσμεύσεις αυτές σε πράξεις. Για να κάνουμε τη ζωή όλων καλύτερη. Το σχέδιό μας δεν περιλαμβάνει αποσπασματικά μέτρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά μετρήσιμους στόχους για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Δεν το κατάρτισαν επικοινωνιολόγοι, αλλά η ίδια η κοινωνία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη των Τομέων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που εργάστηκαν σκληρά και στους βουλευτές μας, που δίνουν καθημερινά με επιτυχία τις μάχες στη Βουλή. Είναι ένα σχέδιο από την κοινωνία για την κοινωνία!

Απέναντι στην προπαγάνδα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, Απέναντι στην προπαγάνδα των δήθεν καταλληλότερων και δήθεν άριστων, Είμαστε έτοιμοι. Με το πρόγραμμα μας, τη μόνη συγκροτημένη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας για τους πολλούς και όχι τους λίγους και ισχυρούς.

Είμαι έτοιμος. Με συνείδηση της ιστορικής ευθύνης και του χρέους να γυρίσουμε σελίδα σταματώντας αυτή την πρωτοφανή αδιαφανή μεταφορά πλούτου, αυτή την πρωτοφανή επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Ζητώ την εμπιστοσύνη σας.

Η ως τώρα πορεία μου δείχνει ότι δεν έχω ούτε χορηγούς ούτε δεσμεύσεις. Γι’ αυτό μπορώ να συγκρουστώ με ό,τι εμποδίζει την αλλαγή για μια δίκαιη κοινωνία. Μια πολιτική αλλαγή που χρειάζεται πολιτική αλλαγή και το μόνο κόμμα που μπορεί να τη φέρει είναι το ΠΑΣΟΚ. Ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σας θέλω όλους μαζί σε αυτό τον αγώνα.

Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Για μια Ελλάδα για όλους!”