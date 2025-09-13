Γαλλία:-Η-πολιτική-παράλυση-έφερε-υποβάθμιση-από-τη-fitch

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητα της Γαλλίας από ΑΑ- σε Α+ (με σταθερή προοπτική) προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Fitch υπογραμμίζοντας την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια και τις δημοσιονομικές αβεβαιότητες που εμποδίζουν την δημοσιονομική εξυγίανση.

«Η κατάρρευση της κυβέρνησης λόγω μη παροχής ψήφου εμπιστοσύνης καταδεικνύει τον κατακερματισμό και την αυξανόμενη πόλωση στην εσωτερική πολιτική σκηνή» αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου Fitch.

«Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», συμπληρώνει ο οίκος αξιολόγησης, θεωρώντας απίθανο το ενδεχόμενο η Γαλλία να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως ήλπιζε η απερχόμενη κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης, ο δείκτης δημόσιου χρέους της Γαλλίας θα συνεχίσει να αυξάνεται, σε συμφωνία με τα επίμονα πρωτογενή δημοσιονομικά ελλείμματα.

Χρέος χωρίς προπτική σταθεροποίησης

Η Fitch προβλέπει ότι το χρέος θα αυξηθεί στο 121% του ΑΕΠ το 2027 από 113,2% το 2024, χωρίς να υπάρχει σαφής προοπτική σταθεροποίησης του χρέους τα επόμενα χρόνια.

Η Fitch σημειώνει ότι η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού καταδεικνύει τον αυξημένο κατακερματισμό και την πόλωση της εγχώριας πολιτικής σκηνής. Από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στα μέσα του 2024, η Γαλλία έχει αλλάξει τρεις φορές κυβέρνηση. Αυτή η αστάθεια αποδυναμώνει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να επιτύχει ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση και καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029, όπως είχε θέσει ως στόχο η απερχόμενη κυβέρνηση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον οίκο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας αναμένεται να παραμείνει άνω του 5% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027. Η Fitch λαμβάνει υπόψη στην εκτίμησή της το σενάριο για λήψη μέτρων εξυγίανσης περίπου 0,5% του ΑΕΠ ετησίως, που αντισταθμίζουν τα υψηλότερα έξοδα για τόκους και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Η Fitch εκτιμά πως οι επικείμενες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό θα οδηγήσουν σε ένα πιο αδύναμο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης από αυτό που πρότεινε η απερχόμενη κυβέρνηση, ενώ αν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους δεν θα μπορέσουν να εφαρμοστούν νέα μέτρα εξυγίανσης.