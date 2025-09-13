Close Menu
    Saturday, September 13

    ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης

    Πολιτική
    ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης

    Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

    Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.

    Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

    Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

