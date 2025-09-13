ΔΕΘ:-Το-κυβερνητικό-πρόγραμμα-του-ΠΑΣΟΚ-θα-παρουσιάσει-απόψε-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.
Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
