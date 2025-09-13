Δημοσκόπηση RealPolls: Οριακή άνοδος για τη ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Σε μονοψήφια ποσοστά τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Οριακή άνοδο για τη ΝΔ και μονοψήφια ποσοστά για τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγράφει δημοσκόπηση της RealPolls για το protagon.gr, που διεξήχθη το διήμερο 10-11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά την ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, σε δείγμα 1.820 ατόμων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ διατηρεί 14,1 μονάδες προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνοντας 23,8% και καταγράφει οριακή άνοδο σε σύγκριση με τη μέτρηση του Ιουλίου που ήταν 23,7%.

Χαμηλές πτήσεις διαπιστώνονται στην αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 9,7% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,6% και η Φωνή Λογικής με 3,8%. Από την άλλη πλευρά, το 20,4% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 27,9%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 10,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 9,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 7,9% και το ΚΚΕ με 7,6%. Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 6,3% και η Φωνή Λογικής 5,3%. Άλλο κόμμα λέει το 4,2%.

Αρνητικοί οι πολίτες σε κόμμα Τσίπρα και σε κόμμα Σαμαρά

Στους μετέχοντες στη δημοσκόπηση τέθηκε το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε έναν κομματικό φορέα του οποίου αρχηγός θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας;». Αρνητικό εμφανίζεται το 64,5% που απαντά «καθόλου πιθανό». Το 12,7% λέει «πολύ πιθανό», το 9,1% «αρκετά πιθανό» και το 11,1% «λίγο πιθανό».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά το 72,6% απάντησε ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσει. Μόλις το 3,2% δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με επικεφαλής τον κ. Σαμαρά και άλλο ένα 7% ότι είναι «αρκετά πιθανό». «Λίγο πιθανό» δήλωσε το 15%.

Για τα μέτρα της ΔΕΘ

Για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, το 38,7% των πολιτών τα κρίνει είτε «πολύ θετικά», είτε «μάλλον θετικά», ενώ ένα 54,4% τα κρίνει «πολύ αρνητικά» και «μάλλον αρνητικά».

Σε ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας;», η πλειονότητα απαντά «όχι». Συγκεκριμένα, «μάλλον όχι» λέει το 26,6% ενώ το 47% απαντά «σίγουρα όχι». «Σίγουρα ναι» λέει το 6% και «μάλλον ναι» το 16,8%.

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών. Το 32,9% δηλώνει ότι το εισόδημά τους «καλύπτει τις βασικές ανάγκες, αλλά με δυσκολία». Το 32% απάντησε «καλύπτει τις βασικές ανάγκες χωρίς όμως να σας περισσεύει για αποταμίευση», ενώ το 18,2% λέει ότι το εισόδημα «δεν καλύπτει ούτε τις βασικές καθημερινές ανάγκες». Το 12,1% δήλωσε «καλύπτει τις ανάγκες και περισσεύει λίγο για αποταμίευση».

Σε ερώτηση «Αν αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η οικονομική σας κατάσταση και οι συνθήκες διαβίωσης σας», οι πολίτες απάντησαν: Το 9,4% «σίγουρα θα βελτιωθεί», το 26,4% «μάλλον θα βελτιωθεί», το 17,6% «θα μείνει σταθερή», το 15,4% «μάλλον θα χειροτερέψει», το 14,1% «σίγουρα θα χειροτερέψει» και το 17% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

