Εστίαση:-Μια-ΔΕΘ-δεν-μπορεί-να-φέρει-την-«άνοιξη»-στη-Βόρεια-Ελλάδα

Η πρόσκαιρη «ένεση» ρευστότητας στα ταμεία των επιχειρήσεων, οι προκλήσεις, ο δύσκολος χειμώνας και οι φόβοι για λουκέτα.

Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται τις τελευταίες ημέρες και ο κλάδος της εστίασης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς τα φώτα όλης της χώρας είναι στραμμένα στο μεγαλύτερο εμπορικό, επιχειρηματικό και οικονομικό γεγονός της συμπρωτεύουσας που ξεπερνά τα όρια του Βορρά αλλά και ολόκληρης της χώρας.

«Για ένα διάστημα δύο περίπου εβδομάδων, αν ληφθεί υπόψιν και η περίοδος προετοιμασίας των περιπτέρων της Διεθνούς Έκθεσης, η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη από κόσμο. Η ΔΕΘ είναι γιορτή για την πόλη μας αλλά και για τον κλάδο της εστίασης. Για λίγες ημέρες καφέ, μπαρ, ταβέρνες, εστιατόρια γεμίζουν από κόσμο», δηλώνει στο - ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων – Ψητοπωλών Θεσσαλονίκης, Μιχάλης Επιτροπίδης.

Ανάσα 7-10 εκατ. ευρώ στην εστίαση από τη ΔΕΘ…

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, η Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι έχει έσοδα από τη διοργάνωση του θεσμού της ΔΕΘ περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως. «Από αυτά, ένα ποσό της τάξης των 7-10 εκατ. ευρώ απορροφάται από τις επιχειρήσεις της εστίασης», εξηγεί ο κ. Επιτροπίδης.

Πρόκειται, όπως προσθέτει, για ένα πολύ σημαντικό έσοδο που συνοδεύει παραδοσιακά τον μήνα Σεπτέμβριο και έπεται του καλοκαιριού.

… αλλά χάθηκαν 30 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Ωστόσο, μια ΔΕΘ λίγων ημερών δεν αρκεί για να φέρει την «άνοιξη». Σύμφωνα με τον κ. Επιτροπίδη, ο κλάδος της εστίασης στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.

«Τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη είχαν ένα πολύ κακό πρώτο εξάμηνο, μετρώντας χαμένο τζίρο έως και 30 εκατ. ευρώ», σημειώνει και προσθέτει πως η υποχώρηση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων υπολογίζεται σε 7,6% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και σε 5,2% στο δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα.

Οι επιχειρηματίες του χώρου δίνουν καθημερινό αγώνα για την επιβίωση τους, εν μέσω αύξησης του λειτουργικού κόστους κατά 40% τα τελευταία τρία χρόνια, επιχειρώντας παράλληλα να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο τοπίο.

Οι μεγάλες προκλήσεις του κλάδου

Μεγάλο «αγκάθι» για τον κλάδο της εστίασης παραμένουν οι τιμές των πρώτων υλών, ενώ έντονη είναι και η ανησυχία για την πορεία των τιμών ενέργειας προσεχώς, ενόψει της έλευσης του χειμώνα. Το τοπίο παραμένει αβέβαιο και οι επιχειρηματίες τηρούν στάση αναμονής για όσα έρχονται.

Στη δύσκολη εξίσωση των προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν τα καταστήματα της εστίασης, ήρθε να προστεθεί από πέρυσι και η αύξηση του ΦΠΑ στον σερβιριζόμενο καφέ και στα αναψυκτικά στο 24% από 13% που είχε μειωθεί λόγω της πανδημίας.

Ταυτόχρονα, ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις αποκτά το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, με τις επιχειρήσεις της εστίασης να αναζητούν εναγωνίως εργαζόμενους προκειμένου να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων τους. Το εγχείρημα όμως αποδεικνύεται πολύ δύσκολο στην πράξη, ιδίως όσο ενισχύεται το τουριστικό ρεύμα…

«Η κατάσταση για τον κλάδο έγινε ακόμη πιο δύσκολη μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τα καταστήματα δεν μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι ως τα μεσάνυχτα όπως παλιά, γιατί δεν έχουν πια προσωπικό. Έτσι πολλά από αυτά περιορίζουν βάρδιες και ανοίγουν μόνο από το απόγευμα κι έπειτα. Μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, μια καθαρά τουριστική περιοχή, θα σας πείσει…», σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ. Επιτροπίδης.

Χωρίς ταμειακά διαθέσιμα έξι στις 10 επιχειρήσεις πανελλαδικά

Η δύσκολη εικόνα της εστίασης δεν περιορίζεται ωστόσο στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κλοιός δείχνει να στενεύει για το σύνολο των καταστημάτων της χώρας, τα οποία καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και αυξημένων δυσκολιών.

Στη σκιά της μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν περικόψει κατά πολύ τις επισκέψεις στα καταστήματα εστίασης, τα οποία βλέπουν διαρκώς τα έσοδά τους να περιορίζονται και τα έξοδα, από την άλλη πλευρά, να αυξάνονται.

Το έντονο πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πανελλαδικά ο κλάδος της εστίασης αποτυπώνεται και στα στοιχεία της εξαμηνιαίας αποτύπωσης του οικονομικού κλίματος που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως προκύπτει από τα εν λόγω στοιχεία, για το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ποσοστό των επιχειρήσεων της εστίασης που δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα, ή τα ταμειακά τους διαθέσιμα επαρκούν το πολύ για ένα μήνα, ανέρχεται στο 63,1%, ήτοι περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το 36,8% εξ αυτών δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ταμειακά διαθέσιμα, ενώ το 26,3% έχει ταμειακά διαθέσιμα που επαρκούν το πολύ για ένα μήνα.

Ο δύσκολος χειμώνας και ο φόβος για «λουκέτα»…

Μπροστά σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η επιβίωση των επιχειρήσεων της εστίασης αναδεικνύεται σε ύψιστη προτεραιότητα.

«Ο χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι εύκολος. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, είναι πολλές και εκφράζονται φόβοι για αρκετά λουκέτα», προειδοποιεί ο κ. Επιτροπίδης, μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη αλλά περιγράφοντας μια κατάσταση η οποία συναντάται σε ολόκληρη τη χώρα…