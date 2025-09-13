Η-εταιρεία-που-βρέθηκε-στη-δίνη-της-μανίας-των-meme-έχει-1.400-υπαλλήλους-αλλά-χρειάζεται-μόνο-200

Ο συνιδρυτής και νέος πρόεδρος της Opendoor Technologies, της αγαπημένης meme stock της αγοράς το τελευταίο διάστημα, Κιθ Ραμπουά, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι τόσο «τουμπανιασμένη» που θα μπορούσε να απολύσει τη συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της.

Η μετοχή της Opendoor Technologies σημείωσε άνοδο έως και 56% την Πέμπτη. Στο κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή, η μετοχή είχε αυξηθεί κατά 470% σε ετήσια βάση, έχοντας σημειώσει άνοδο άνω του 1.500% από τις αρχές Ιουλίου, όταν ξεκίνησε το ράλι που παραπέμπτει στην μανία των meme.

Ο λόγος πίσω από το άλμα της Πέμπτης είναι ο ίδιος ο Ραμπουά καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου, η Opendoor ανακοίνωσε ότι οι συνιδρυτές Κιθ Ραμπουά και Έρικ Γου θα επιστρέψουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με τον Ραμπουά να αναλαμβάνει τη θέση του νέου προέδρου.

Επιστρέφοντας ο Ραμπουά μίλησε, σε συνέντευξή του στο CNBC, για αρκετές αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν στην Opendoor. «Υπάρχουν 1.400 υπάλληλοι στην Opendoor. Δεν ξέρω τι κάνουν οι περισσότεροι. Δεν χρειαζόμαστε πάνω από 200», είπε, προσθέτοντας, «η εταιρεία είναι εντελώς υπερφορτωμένη».

Η Opendoor, η οποία είναι μία μικρή διαδικτυακή εταιρεία ακινήτων, έχει κερδίσει την προσοχή της αγοράς από τον περασμένο Ιούλιο όταν έγινε η αγαπημένη των traders του διαδικτύου. Όλα ξεκίνησαν από μία αναφορά του διαχειριστή hedge fund Έρικ Τζάκσον.

Ο Ραμπουά, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος στην Khosla Ventures, δήλωσε στο CNBC ότι η κουλτούρα της Opendoor ήταν «χαλασμένη», επικαλούμενος την τηλεργασία και τις προσπάθειες για ποικιλομορφία, ισότητα και συμπεριληπτικότητα. «Αυτοί οι άνθρωποι εργάζονταν εξ αποστάσεως. Αυτό δεν λειτουργεί», είπε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία ακολούθησε επίσης ένα «μονοπάτι DEI» (ομοσπονδιακά προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας και ενσωμάτωσης). «Θα τα διορθώσουμε όλα αυτά. Επιστρέψαμε στην αξιοκρατία και την αριστεία», είπε ο Ραμπουά.

Τα σχόλια του Ραμπουά είναι ενδεικτικά της ευρύτερης τάσης που επικρατεί μεταξύ των στελεχών τεχνολογικών εταιρειών που αλλάζουν στάση ως προς την τηλεργασία και καλούν το προσωπικό τους πίσω στο γραφείο, κάτι που βλέπουν επίσης ως έναν τρόπο μείωσης του αριθμού των εργαζομένων χωρίς απολύσεις.