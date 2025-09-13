Κίνα:-Η-κυβέρνηση-δηλώνει-ότι-προσδίδει-μεγάλη-σημασία-στην-προστασία-των-προσωπικών-δεδομένων-και-την-ασφάλειά-τους

Με αφορμή τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το TikTok, το Πεκίνο δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει ή θα ζητήσει οποιαδήποτε επιχείρηση ή πρόσωπο να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από το εξωτερικό, για λογαριασμό του.

Όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα διεξάγουν συνομιλίες για το TikTok, αλλά και για άλλα ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος στην Ισπανία, σύμφωνα με μία χθεσινή δήλωση ενός εκπροσώπου του κινεζικού υπουργείου Εμπορίου.

Η θέση της Κίνας για το ζήτημα του TikTok είναι ξεκάθαρη και σταθερή, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο. Η Κίνα είναι στενά δεσμευμένη με την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των κινεζικών επιχειρήσεων, ενώ θα διαχειριστεί το ζήτημα του TikTok, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Η κινεζική κυβέρνηση προσδίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλειά τους και δεν έχει ποτέ ζητήσει ούτε θα ζητήσει στο μέλλον, από οποιαδήποτε επιχείρηση ή πρόσωπο να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από το εξωτερικό, για λογαριασμό της κινεζικής κυβέρνησης παραβιάζοντας την τοπική νομοθεσία.

--