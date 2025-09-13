Κινήσεις-ενότητας-και-πολύπλευρα-ανοίγματα

της -

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει χθες τον Μάξιμο Χαρακόπουλο για τη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. διαβάστηκε ως μία κίνηση για να αποκατασταθούν ρηγματώσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να ενισχυθεί η συνοχή της Κ.Ο. και να χαμηλώσουν οι τόνοι της κριτικής που μέλη της εκφράζουν.

Ερχεται να προστεθεί στο κατά πολλούς άνοιγμα που με τον τρόπο του έκανε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ προς τους προκατόχους του, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επιλέγοντας να αναφερθεί στην παράταξη ως «μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας» και να προσθέσει: «Πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω», ανοίγοντας έτσι έναν διάδρομο πιθανής συμπόρευσης και αποκατάστασης σχέσεων.

Με την επιλογή Χαρακόπουλου ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στους διαφωνούντες και δυσαρεστημένους βουλευτές στο εσωτερικό της Κ.Ο. ότι ακούει όσα λένε και ότι η κριτική δεν αντιμετωπίζεται τιμωρητικά, αλλά ως παράμετρος γόνιμων διεργασιών στο εσωτερικό της παράταξης. Ο βουλευτής Λάρισας δεν έχει διστάσει να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ενώ είχε πρωτοστατήσει σε κινήσεις βουλευτών για θέματα όπως τα κόκκινα δάνεια. Η επιλογή του για τη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. διαμορφώνει νέα δεδομένα καθώς δεν θα μπορεί με την ίδια άνεση να τοποθετείται επικριτικά απέναντι στην κυβέρνηση και, αντίθετα, στα καθήκοντά του είναι ακριβώς να φροντίζει για την ηρεμία στις τάξεις της Κ.Ο..

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει η Κ.Ο. της Ν.Δ. για την εκλογή του κ. Χαρακόπουλου.

Ενός βουλευτή που θεωρείται εκπρόσωπος της λεγόμενης «λαϊκής δεξιάς», έχει αναφορές στο καραμανλικό στρατόπεδο, αλλά διατηρεί καλές σχέσεις και με τους σαμαρικούς.

Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να τον προτείνει για γραμματέα της Κ.Ο., υπό αυτή την έννοια, έχει πολλαπλή σημασία και απευθύνεται ταυτόχρονα σε πολλές διαφορετικές ομάδες εντός του κυβερνώντος κόμματος. Ο ίδιος θεωρείται ότι έχει καλή σχέση με τους συναδέλφους του και ως εκ τούτου πρόκειται για μια επιλογή που δεν θα προκαλέσει τριβές ή νέες γκρίνιες και δυσαρέσκεια.

Αλλωστε, η συνεδρίαση της Κ.Ο. είναι η πρώτη μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου δεν έλειψαν οι αφορμές για δυσαρέσκεια στις τάξεις της «γαλάζιας» Κ.Ο., ιδιαίτερα με επίκεντρο τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και σε σχέση με τους χειρισμούς που έγιναν στην ψηφοφορία για την προανακριτική επιτροπή.

Σίγουρα το ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι να επικρατήσει ομοψυχία και συσπείρωση στις τάξεις των «γαλάζιων» βουλευτών. Η εσωκομματική γκρίνια δεν βοηθάει, αντίθετα ενισχύει τις τάσεις αποσυσπείρωσης και στο κομματικό ακροατήριο. Επιπλέον, στο προσκήνιο έρχεται η έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η πλειοψηφία θα δεχθεί πίεση από την αντιπολίτευση και δεν υπάρχουν περιθώρια για αποστασιοποίηση βουλευτών.

Παράλληλα, μια συμπαγής Κοινοβουλευτική Ομάδα, χωρίς ρωγμές και διαφωνίες είναι προαπαιτούμενο για την προσπάθεια που η κυβέρνηση κάνει με στόχο να ενισχύσει τα ποσοστά της και να ανακτήσει τις δημοσκοπικές απώλειες των τελευταίων μηνών.

