Μητσοτάκης-στο-tiktok-για-την-24ωρη-λειτουργία-των-ΜΜΜ:-«Κάτι-αλλάζει-τα-Σάββατα»

Με ένα νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

@kyriakosmitsotakis_ Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο. ♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

