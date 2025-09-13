Ο-δήμαρχος-της-Ρώμης-απαγόρευσε-σε-γυναίκα-να-ταΐζει-περιστέρια-μετά-από-καταγγελίες-των-γειτόνων-της

Ο δήμαρχος της Ρώμης έδωσε εντολή σε μια γυναίκα να σταματήσει να ταΐζει δεκάδες περιστέρια που έχουν κατακλύσει πολυκατοικία, μετά από έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων – οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πνίγονται στα φτερά και τα περιττώματα των πουλιών.

Μάλιστα, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας στην οδό Via Spartaco 108 περιγράφουν έναν «εφιάλτη βγαλμένο από ταινία τρόμου του Χίτσκοκ» (αναφορά στην ταινία «Τα Πουλιά»), καθώς δεκάδες περιστέρια κατακλύζουν το κτίριο.

Για αρκετούς μήνες, στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου, μια γυναίκα – στην οποία ο Τύπος έδωσε το παρατσούκλι «Η κυρία των περιστεριών» – τάιζε το σμήνος των πουλιών που είχε κατακλύσει το συγκρότημα.

Μετά από αμέτρητες καταγγελίες που έκαναν οι κάτοικοι – εξοργισμένοι από το πλήθος κουτσουλιών στους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χώρους της πολυκατοικίας – οι τοπικές Αρχές εξέδωσαν διαταγή που της απαγόρευε να ταΐζει τα περιστέρια.

«Βάζω φαγητό για να τα σώσω»

«Είμαι ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων στην Ιταλική Ένωση Προστασίας Πουλιών – μια σημαντική περιβαλλοντική οργάνωση στην Ιταλία που ασχολείται με την προστασία της άγριας φύσης. Σώζω ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν τα ταΐζω για χόμπι. Σώζω περιστέρια και άλλα ζώα, όπως γάτες και σκύλους», είπε. «Βάζω το φαγητό για να τα σώσω. Προφανώς, αν έβαζα φαγητό για ένα περιστέρι, άλλα θα έρχονταν σίγουρα. Αλλά έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα, συκοφαντίες και απειλές εναντίον μου», δήλωσε η ίδια στη Roma Today.

Όταν ρωτήθηκε για τη βρωμιά που προκαλούν τα περιττώματα των πουλιών, απάντησε: «Θα το διορθώσω – για μένα, για τους ανθρώπους που ζουν εδώ και για τα καημένα τα περιστέρια που είναι τα πραγματικά θύματα. Εν τω μεταξύ, έχω σταματήσει να βάζω τροφή. Ελπίζω να φύγουν. Τα πατάνε τα αυτοκίνητα εδώ».

«Οι κουτσουλιές υποτίμησαν τις τιμές των σπιτιών»

Οι γείτονες έχουν βιντεοσκοπήσει επανειλημμένα τη γυναίκα να ταΐζει τα πουλιά, τοποθετώντας τροφή στο περβάζι του παραθύρου της.

«Η κυρία δεν νοιάζεται καθόλου για την ταλαιπωρία μας», είπε ένας κάτοικος στο κανάλι Rai. «Συνεχίζει να τα ταΐζει με σπόρους, κομμάτια ζαμπόν και κοτόπουλο, κάνοντας τη ζωή μας κόλαση».

Ένας άλλος γείτονας είπε ότι τα περιστέρια «συνεχίζουν να αναπαράγονται και να γεννούν αυγά», ενώ άλλοι περιέγραψαν στο Roma Today πώς ο δρόμος ήταν «εντελώς καλυμμένος με περιττώματα», τα πεζοδρόμια «αδιάβατα και η δυσοσμία αηδιαστική», τα αυτοκίνητα είναι συνέχεια λερωμένα και τα μπαλκόνια εγκαταλελειμμένα.

Κάθε προσπάθεια να την πείσουν να σταματήσει απέτυχε, παρά τον δημοτικό κανονισμό που απαγορεύει ρητά τη συστηματική σίτιση περιστεριών οπουδήποτε στη Ρώμη.

Ο Ρόκο Φεράρο, δημοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος για το περιβάλλον της μητροπολιτικής περιοχής της Ρώμης, δήλωσε ότι τα περιττώματα και η παρουσία των πουλιών «υποτίμησαν την τιμή των σπιτιών και είναι δύσκολο να πουληθούν».

Ενώ η δημοτική αρχή της Ρώμης δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες ενδείξεις για προβλήματα υγείας», προειδοποίησε για τον πιθανό κίνδυνο.