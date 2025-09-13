Πρόωρες εκλογές στις 5 Μαρτίου 2026 στο Νεπάλ – Οι διαδηλωτές διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς

Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου και ακλόνητη πολέμιο της διαφθοράς, ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή, ως η μεταβατική πρωθυπουργός του Νεπάλ, της χώρας των Ιμαλαΐων, η οποία βυθίστηκε στην καταστροφή αυτή την εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Ποντέλ, διέλυσε το Κοινοβούλιο και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού.

Η Κάρκι, τον διορισμό της οποίας ανακοίνωσε ο Σουνίλ Μπαχαντούρ Θάπα, σύμβουλος του προέδρου, ήταν η επιλογή των διαδηλωτών φοιτητών, των οποίων οι μαζικές κινητοποιήσεις, την περασμένη Δευτέρα, ενεργοποίησαν μια «εκρηκτική» σειρά γεγονότων. Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς της κυβέρνησης και η απαγόρευση των κοινωνικών μέσων κατέληξαν σε θύματα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά των φοιτητών της «Γενιάς Ζ».

Ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τους θανάτους, ενώ η απαγόρευση των social media ανακλήθηκε. Ωστόσο, την Τρίτη, οργισμένος όχλος έκανε εφόδους σε όλη τη χώρα, καίγοντας και λεηλατώντας χιλιάδες κτίρια. Σχεδόν κάθε μεγάλη κρατική υπηρεσία υπέστη ζημιές. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο χάος, σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ. «Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου» ανακοινώθηκε συγκεκριμένα.

Η ορκωμοσία της Κάρκι και η διάλυση του Κοινοβουλίου έγιναν ταυτόχρονα απόψε. «Συγχαρητήρια! Εύχομαι σε εσάς και στη χώρα επιτυχία» της είπε ο πρόεδρος της χώρας, Ραμτσάντρα Ποντέλ, έπειτα από μια σύντομη τελετή στο γραφείο του. Και αυτό, καθώς το κτίριο του Κοινοβουλίου, όπως και πολλά άλλα στο Κατμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ, έχει γίνει… ερείπια.

Η στρατιωτική παρουσία ήταν έντονη, όπως μετέδωσαν οι New York Times, με μπλόκα στους δρόμους, ένστολους άνδρες και θωρακισμένα οχήματα σε ετοιμότητα.

Για ημέρες, το Νεπάλ βρίσκεται υπό τον έλεγχο του στρατού, ο οποίος έχει επιβάλει πανεθνική απαγόρευση κυκλοφορίας και έχει στείλει χιλιάδες στρατιώτες στους δρόμους. Ο στρατηγός Άσοκ Ρατζ Σίγκελ, αρχηγός του στρατού, συναντήθηκε επανειλημμένα με τους φοιτητές-διαδηλωτές και τα μέλη της απομακρυσμένης κυβέρνησης.

Αν και ο πρωθυπουργός Κ.Π. Σάρμα Όλι υπέβαλε την παραίτησή του την Τρίτη, ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Ποντέλ δεν το έκανε. Ο Θάπα δήλωσε ότι ο πρόεδρος υπέγραψε τον διορισμό της Κάρκι με βάση την εισήγηση των μεγάλων πολιτικών κομμάτων της χώρας. Η 73χρονη πρώην δικαστικός θα σχηματίσει υπουργικό συμβούλιο τις επόμενες ημέρες και θα προκηρύξει εκλογές, «πιθανότατα μετά από έξι, επτά, οκτώ μήνες».

Καθώς οι φήμες για έναν ενδεχόμενο ρόλο της αυξάνονταν, η Κάρκι δήλωσε σε ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι αυτή την εβδομάδα ότι αποδέχτηκε τη θέση, γιατί «αυτά τα νέα αγόρια και κορίτσια, με παρακάλεσαν, με ζήτησαν». Είναι γνωστή για τον αγώνα της κατά των διεφθαρμένων στοιχείων, ενώ έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των φύλων και έχει αποτελέσει έμπνευση για μια μεγάλη μερίδα νέων γυναικών, που στράφηκαν στη δικηγορία και τη Δικαιοσύνη.