Πώς—και γιατί—ο αμερικανικός καπιταλισμός είναι διαφορετικός  και γιατί η ΕΕ οδηγειται στην κατάρρευση

U.S. Steel’s South Works mill in Chicago in the 1950s, when steelmakers faced price-setting allegations

Ο αμερικανικός καπιταλισμός δημιουργήθηκε από την αμερικανική δημοκρατία, έγραψε ο Γκόρντον Γουντ, ιστορικός που γεννήθηκε την εποχή της μεγάλης Ύφεσης. Κάποιος μπορεί να πάει παραπέρα: Η μοναδική δύναμη του καπιταλιστικού μας συστήματος αντικατοπτρίζει αυτή του πολιτικού μας ιδανικού. Προσφέροντας ευκαιρίες σε όλους, ενθαρρύνει τον έντονο ανταγωνισμό. Επιτρέποντας στην αξία να υπερισχύσει των εδραιωμένων ελίτ, παρακινεί τα άτομα με το πλεονέκτημα της τύχης.

Ενώ η προσήλωση σε αυτές τις ρήσεις έχει αυξηθεί , είναι παρούσες σε όλο τον κόσμο και διακρίνουν τον καπιταλισμό των ΗΠΑ από τις αντίπαλες εκδοχές. Συγκεκριμένα, η προέλευση του οικονομικού μας συστήματος κατά τον Τζέφερσον το καθιστά μοναδικά προσανατολισμένο στο άτομο. Η Ευρώπη διαθέτει ένα ευρύ δίχτυ ασφαλείας και σιδηρόδρομο υψηλής ταχύτητας. Η Αμερική διαθέτει αυτοκινητόδρομους και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Πουθενά αλλού δεν ενθαρρύνεται τόσο πολύ η ανάληψη κινδύνων — και όχι τυχαία, πουθενά αλλού δεν έχει ακμάσει η καινοτομία όσο εδώ. Τόσο ο νόμος όσο και ο πολιτισμός συνέβαλαν στη διαμόρφωση του καπιταλισμού μας με τρόπους που αντανακλούν το πνεύμα της Αμερικανικής Επανάστασης. Η φράση «καμία φορολογία» ήταν μια διάσημη κραυγή των αποικιοκρατών στη Βοστώνη. Λιγότερο γνωστό είναι ότι η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας κατηγόρησε τον Γεώργιο Γ΄ ότι παρεμπόδιζε τη μετανάστευση — οι νεοφερμένοι ήταν τότε όπως και τώρα μια σπίθα της αμερικανικής επιχειρηματικότητας.

Για να δηλώσουμε το πιο βασικό γεγονός της πολιτικής δημοκρατίας, επιτρέπει στη λαϊκή βούληση να υπερισχύσει του κατεστημένου, απλώς ένα άλλο όνομα για αυτό που οι καθηγητές διοίκησης επιχειρήσεων αποκαλούν «δημιουργική καταστροφή». Έτσι το αυτοκίνητο αντικατέστησε το άλογο. Έτσι καταψηφίστηκαν οι κάρτες διάτρησης από τους κεντρικούς υπολογιστές. Και έτσι συνέβη με τους μίνι υπολογιστές, τους επιτραπέζιους υπολογιστές, τις μηχανές αναζήτησης και (μέχρι τους επόμενους έξυπνους συναδέλφους που αποστρατεύτηκαν) την τεχνητή νοημοσύνη. Όλες αυτές οι αναταραχές συνέβησαν πράγματι στα όρια της θητείας των ΗΠΑ.

Ζήστε δίπλα στην αγορά…

Ας ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και ας δηλώσουμε ότι ο αμερικανικός καπιταλισμός έχει επίσης τα προφανή ελαττώματα της δημοκρατίας. Είναι έντονα αγοροκεντρικός. Οι αγορές είναι μεταβλητές, πλάσματα της λαϊκής βούλησης. Οι ετυμηγορίες τους είναι συχνά αμφίβολες. Προς το παρόν, τρία bitcoin διαπραγματεύονται στην κατά προσέγγιση τιμή του μέσου αμερικανικού σπιτιού. Η αμερικανική πολιτική πάντα έδινε ένα πραγματικό «πλυντήριο», όπως έλεγε ο Fiorello La Guardia, σε άδειες αγωγές και απάτες μαζί με περιστασιακούς πολιτικούς. Ο καπιταλισμός έχει απαντήσει με μια συλλογή από πωλητές φαρμάκων με πατέντες, απατεώνες, ονειροπόλους, μετοχές meme και απατεώνες. Αφήστε το στις μελλοντικές γενιές να διακρίνουν ποιες εικασίες είναι χρήσιμες. Η φιλοδοξία είναι μια κλήση για προσπάθεια.

Επειδή είναι αγοροκεντρικός, ο αμερικανικός καπιταλισμός είναι σε μεγάλο βαθμό συναλλακτικός, γοητευμένος από το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Αμέτρητα παράγωγα εφευρέθηκαν από ανθρώπους που σε κοινωνίες λιγότερο προσανατολισμένες στην αγορά θα μπορούσαν να ήταν η επόμενη Μαρί Κιουρί. Η εφημερίδα Spectator του Λονδίνου ανέφερε από τη Νέα Υόρκη το 1884: «Εκατομμυριούχοι στην Αμερική κάνουν «παιχνίδια» σαν να μην έχουν τίποτα να χάσουν, ή οι γιοι τους διασκεδάζουν με τη «χρηματοδότηση» σαν να ήταν απλώς ένα ακριβό παιχνίδι». Ενώ ένας Άγγλος «φοβάται υπερβολικά τη φτώχεια, και ένας Γάλλος πυροβολεί τον εαυτό του για να την αποφύγει· ένας Αμερικανός με ένα εκατομμύριο θα κερδοσκοπήσει για να κερδίσει δέκα».

Αυτό το χαρακτηριστικό έχει μακρά ιστορία. Ο Πρόεδρος Λίνκολν εξοργίστηκε από τους κερδοσκόπους του χρυσού που μείωσαν την αξία του νομίσματος της Ένωσης. Ο Εμίλ Μπουτμί, Γάλλος πολιτικός επιστήμονας του 19ου αιώνα, είπε ότι η Αμερική δεν ήταν τόσο ένα «έθνος» όσο «μια τεράστια εμπορική εταιρεία για την ανακάλυψη, την καλλιέργεια και την κεφαλαιοποίηση της τεράστιας επικράτειάς της».

Πολλές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τους ριψοκίνδυνους με σκεπτικισμό ή επικριτικότητα. Οι ΗΠΑ έλυσαν αυτή την ένταση στην κούνια τους. Ο Αλεξάντερ Χάμιλτον, ο πρώτος υπουργός Οικονομικών, πρότεινε το 1790 τα πολεμικά χρέη που είχαν αναληφθεί από μεμονωμένες πολιτείες και από το Ηπειρωτικό Κογκρέσο να εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία από τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ο Τόμας Τζέφερσον, τότε υπουργός Εξωτερικών, και ο Τζέιμς Μάντισον ήταν αντίθετοι, ιδίως στην εξαγορά τίτλων που κατείχαν οι κερδοσκόποι. Κατά τη γνώμη των κατοίκων της Βιρτζίνια, οι κερδοσκόποι (έχοντας αγοράσει με μεγάλες εκπτώσεις και έτοιμοι να κάνουν περιουσία) ήταν ανάξιοι σε σύγκριση με τους αρχικούς επενδυτές, πολλοί από τους οποίους ήταν βετεράνοι πολέμου.

Ο Χάμιλτον, ο οποίος κέρδισε την ημέρα των εκλογών στο Κογκρέσο, απέρριψε την άποψη του Τζέφερσον ότι η κερδοσκοπία ήταν αναγκαστικά αντιπαραγωγική. Απάντησε: «Εάν αυτό το κεφάλαιο αξιοποιείται σωστά σε μια νεαρή χώρα, όπως αυτή, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά ώστε να αποφέρει μεγαλύτερα έσοδα από τους τόκους των χρημάτων… Ένα σημαντικό μέρος θα επενδυθεί σε νέες κερδοσκοπίες, σε γη, κανάλια, δρόμους, κατασκευαστές, εμπόριο».

Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την Αμερική που γνωρίζουμε αν η συζήτηση είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Το δικαίωμα στην «μη παραγωγική» κερδοσκοπία εξαφανίζεται – αλλά δεδομένης της δυσκολίας διάκρισης, η χρήσιμη κερδοσκοπία εξαφανίζεται επίσης.

Oil baron John D. Rockefeller (center, looking at camera), circa 1908

Ο πλούτος σε κάθε τσέπη

“Λαδωμένη” από το σχέδιο του Χάμιλτον, η πρώιμη αμερικανική οικονομία ήταν κοντά στο ιδανικό της ισότητας του Τζέφερσον. Το κυρίαρχο οικονομικό γεγονός ήταν η αφθονία γης. Οι μετανάστες βελτίωσαν την κοινωνική τους θέση απλώς μεταναστεύοντας (όχι ότι το ταξίδι ήταν εύκολο). Σε αντίθεση με την Ευρώπη, μπορούσαν να καταθέσουν ένα μερίδιο ή να εισέλθουν σε ένα εμπόριο χωρίς την παρέμβαση μιας κυρίαρχης κάστας ή μιας ελίτ με δικαιώματα.

Το αποτέλεσμα ήταν βαθιά δημοκρατικό. Οι Αμερικανοί ήταν μικροκαλλιεργητές, μικροβιοτέχνες, έμποροι γούνας, νιτροποιοί, κατασκευαστές καναλιών, ταβερνιάρηδες, τεχνίτες και έμποροι. Ο ίδιος ο Τζέφερσον είπε, αναφορικά με το μικρό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών (μεταξύ των λευκών Αμερικανών), «Μπορεί κάποια κοινωνική κατάσταση να είναι πιο επιθυμητή από αυτή;»

Ο Πάρσον Γουίμς, ο γελαστός πρώτος βιογράφος της Ουάσινγκτον, περιφρονούσε την «άθλια μονοπωλιακή αριστοκρατία» της Ευρώπης. Στην Αμερική, ισχυριζόταν, κάθε πολίτης μπορούσε εύκολα να αποκτήσει περιουσία. «Ο πλούτος ξεχύνεται σε κάθε τσέπη». Ο Γουίμς είχε διατυπώσει το αμερικανικό όνειρο.

Το μοναδικά αμερικανικό γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούσαν να ξεπεράσουν την καταγωγή τους ενέπνευσε μια νέα λογοτεχνία: ιστορίες αυτοβελτίωσης. Η ισότητα δεν ήταν εγγυημένη, αλλά η ευκαιρία ήταν. Αν η Φιλαδέλφεια ή η Βοστώνη γίνονταν υπερβολικά διαστρωματωμένες, το απέραντο απόθεμα γης μετατόπιζε την ευκαιρία προς τα δυτικά – αν και αυτό σιγά σιγά αποδεκάτισε τους αυτόχθονες πολιτισμούς. Ίσως, όπως αρέσει να φαντάζονται οι Αμερικανοί, όσοι μετανάστευσαν εδώ ήταν πιο φιλόδοξοι. Σε κάθε περίπτωση, όσοι ήταν εδώ καλλιέργησαν μια κουλτούρα που ήταν μοναδικά ατομικιστική. Ο Ντάνιελ Γουέμπστερ είπε: «Το σύστημά μας ξεκινά με τον άνθρωπο».

Η κοινωνική ευθραυστότητα της Αμερικής αναστάτωσε τους γηρασμένους ιδρυτές, οι οποίοι είχαν οραματιστεί μια κλασική δημοκρατία αντί για ένα ελεύθερο παζάρι. Ατελείωτα κύματα νεοφερμένων τροφοδότησαν το χάος και έθεσαν υπό έλεγχο την αντοχή των ελίτ. Ο δικηγόρος Ντέιβιντ Ντάντλεϊ Φιλντ παρατήρησε το 1844 ότι το επάγγελμά του ήταν «γεμάτο με ζωηρούς και ανήσυχους άνδρες». Ήταν σαν «να έχει αναδυθεί μια νέα φυλή και να έχει αντικαταστήσει την παλιά».

Η αναδυόμενη εμπορική κουλτούρα ενισχύθηκε από τη νομοθεσία. Αρχικά, τα καταστατικά των εταιρειών χορηγούνταν από το κράτος. Ακόμα και το διαζύγιο ήταν θέμα νομοθετικής εντολής. Αλλά το 1811 η Νέα Υόρκη ψήφισε έναν νόμο που καθιέρωσε γενική σύσταση εταιρείας για τη μεταποίηση. Ακολούθησαν και άλλες πολιτείες. Η Νέα Υόρκη διπλασίασε τις δραστηριότητές της το 1838 με έναν νόμο για τις «ελεύθερες τραπεζικές συναλλαγές» – και πάλι, αντικαθιστώντας ένα σύστημα νομοθετικού καταστατικού. Σταθείτε για μια στιγμή στις κοινωνικές επιπτώσεις: Οι καπιταλιστικές νεοσύστατες επιχειρήσεις, που προηγουμένως χορηγούνταν από τα πάνω, τώρα προέκυψαν από το άτομο. Όποιος πληρούσε βασικές νομοθετικές απαιτήσεις μπορούσε να συστήσει μια επιχείρηση υπό το προστατευτικό καταφύγιο – κρίσιμο για την άντληση κεφαλαίων – της περιορισμένης ευθύνης.

Οι πρώιμες εταιρείες δεν αποτελούσαν πρότυπα διαφάνειας, αλλά η κατεξοχήν απλοτητα της αμερικανικής κοινωνίας εκφράστηκε αργότερα στην αμερικανική εφεύρεση της εταιρικής δημοσιότητας. Το Κογκρέσο κατάργησε τις φυλακές των οφειλετών το 1833. Οι φιλελεύθεροι νόμοι περί πτώχευσης αφαίρεσαν τα δεσμά από τους υποψήφιους δανειολήπτες. Καθώς η ελευθερία της αποτυχίας είναι επίσης η ελευθερία της επιτυχίας, το κεφάλαιο ρέει πιο άφθονα από ό,τι σε άλλες χώρες. Σήμερα, οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες προστασίες του νομικού μας συστήματος για την ιερότητα των συμβάσεων αποτελούν ένα μοναδικά αμερικανικό πλεονέκτημα.

Τα νομοθετικά σώματα προώθησαν επίσης μια κοινωνική ατζέντα για τη δημόσια εκπαίδευση, απαραίτητη αν η ευκαιρία επρόκειτο να είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνθημα. Βεβαίως, υπήρξε αντίσταση κατά της επιβολής φόρων στα παιδιά άλλων ανθρώπων. Ο Thaddeus Stevens, νομοθέτης της Πενσυλβάνια, παραπονέθηκε ότι ήταν «ευκολότερο να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο για τη βελτίωση της ράτσας των χοίρων παρά των ανθρώπων». Παρ’ όλα αυτά, από τη δεκαετία του 1850 ο αναλφαβητισμός στην Αμερική ήταν σημαντικά υψηλότερος από ό,τι αλλού.

Δουλεία και ανισότητα

Η επαίσχυντη εξαίρεση στην καπιταλιστική ευκαιρία ήταν η δουλεία. Μια αναθεωρητική ιστορική σχολή υποστηρίζει ότι η δουλεία ήταν το πρότυπο για τον αμερικανικό καπιταλισμό, η αμείωτη πηγή της αμερικανικής ευημερίας. Αυτό αντικατοπτρίζει παραδόξως την προπαγάνδα των νότιων καλλιεργητών που υπερεκτίμησαν την εξάρτηση των βόρειων πολιτειών και της Ευρώπης από το βαμβάκι που καλλιεργείται από σκλάβους.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, Τζέιμς Χάμοντ, υποστήριξε ότι «καμία δύναμη στη γη» δεν τόλμησε να κάνει πόλεμο στον Νότο επειδή «το βαμβάκι είναι βασιλιάς». Έκανε λάθος. Ο Νότος ήταν στην πραγματικότητα το αντίθετο του αμερικανικού καπιταλισμού. Οι καλλιεργητές έμοιαζαν περισσότερο με τους Σαουδάραβες σεΐχηδες του πετρελαίου (τουλάχιστον μέχρι που οι τελευταίοι άρχισαν να διαφοροποιούνται). Αντιστάθηκαν στην ανάπτυξη—υστερούσαν στη μεταποίηση, τους σιδηροδρόμους και την αγροτική καινοτομία.

Σε σύγκριση με τον Βορρά, η κοινωνία των τσιφλικάδων ήταν διαστρωματωμένη. Το βρώμικο μυστικό του Νότου ήταν η άθλια κατάσταση των φτωχών λευκών . Αντί να ενθαρρύνουν τις ευκαιρίες, οι δουλοπάροικοι αντιμετώπιζαν την εκπαίδευση ως πρόκληση για ανατρεπτική κοινωνική ισοπέδωση. Το 1671, ο William Berkeley, κυβερνήτης της Βιρτζίνια, διακήρυξε: «Δόξα τω Θεώ που δεν υπάρχουν δωρεάν σχολεία ούτε τυπογραφία» στη Βιρτζίνια. Η αναθεωρητική σχολή, η οποία υποστηρίζει την κεντρική θέση της δουλείας, δεν μπορεί να απαντήσει γιατί άλλες κοινωνίες σκλάβων δεν πλησίασαν ποτέ την ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών – ούτε γιατί αυτή η χώρα απόλαυσε μια υπέροχη περίοδο ανάπτυξης μετά το τέλος της δουλείας.

Η επαναλαμβανόμενη αδυναμία του αμερικανικού καπιταλισμού είναι η ανισότητα. Κατά τον πρώτο αιώνα της συνταγματικής διακυβέρνησης, οι ανισότητες ήταν συγκρατημένες. Η φθηνή γη προσέφερε μια διέξοδο από τη φτώχεια και οι εισαγωγές άσκησαν καθοδική πίεση σε βασικά αγαθά – σίδηρο, υφάσματα και άλλα. Οι υψηλοί δασμοί μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο δημιούργησαν μια προστατευτική ομπρέλα για τα μονοπώλια (γνωστά ως τραστ) ακριβώς τη στιγμή που οι σιδηρόδρομοι συνέδεαν τη χώρα και η βαλβίδα διαφυγής στα σύνορα εξαφανίστηκε. Οι εργάτες των εργοστασίων εκτοπίστηκαν σε αστικές φτωχογειτονιές.

Οι ληστές βαρόνοι, η πρώτη τάξη υπερπλούσιων της Αμερικής, αμαύρωσαν τη δημοφιλή εικόνα των αμερικανικών επιχειρήσεων μέχρι σήμερα. Στην ελκυστική αλλά στερεοτυπική «Χρυσή Εποχή» της τηλεόρασης, σχεδόν κάθε επίδοξος μεγιστάνας είναι άπληστος, ανήθικος ή και τα δύο. Αναζητήστε τα σπουδαία βιβλία από το «Ο Χρηματοδότης» του Theodore Dreiser μέχρι το «Η Φωτιά της Ματαιοδοξίας» του Tom Wolfe και ο αμερικανικός καπιταλισμός θα φαινόταν να αποτελείται αποκλειστικά από απατεώνες.

Αυτή η πρώτη κρίση ανισότητας θεραπεύτηκε από διώξεις για παραβάσεις του αντιμονοπωλιακού δικαίου, μεταρρυθμιστική νομοθεσία, τον Μεγάλο Πόλεμο και τη Μεγάλη Ύφεση. (Οι θεραπείες για την ανισότητα είναι μερικές φορές χειρότερες από την ίδια την ασθένεια.)

Η Ανισότητα 2.0 είναι ζωντανή και καλά στην υγεία της. Ο αμερικανικός καπιταλισμός παραμένει έντονα ανταγωνιστικός, αξιοσημείωτα παραγωγικός, ανθεκτικός απέναντι σε χιλιάδες καταστροφολόγους – και η αιτία ενός επίμονου χάσματος πλούτου. Η ανισότητα αυξήθηκε σημαντικά στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 και παραμένει πολύ πάνω από τα προηγούμενα επίπεδα. Το 1979, το πλουσιότερο 1% των εισοδηματιών έπαιρνε σπίτι το 10% της πίτας. Σήμερα είναι υψηλότερο από 20%. Οι φόροι και οι κοινωνικές μεταβιβάσεις την ισοπεδώνουν, αλλά μόνο λίγο. Το 2022, το εύπορο 1% εισέπραττε το 22% του συνολικού εισοδήματος και το 19% μετά από φόρους. Σαφώς, η αγορά ταλέντων είναι πιο ασύμμετρη από πριν.

Η Ευρώπη είναι πιο ισότιμη, αλλά είναι και φτωχότερη. Το κατά κεφαλήν εισόδημα στο Αρκάνσας, μία από τις φτωχότερες πολιτείες, είναι μεγαλύτερο από ό,τι στη Γερμανία. Συνολικά, το κατά κεφαλήν εισόδημα στις ΗΠΑ είναι ένα εκπληκτικό 84% υψηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη. Το χάσμα μειώνεται αν προσαρμοστεί κανείς στην αγοραστική δύναμη, αλλά από κάθε άποψη, περισσότεροι Αμερικανοί εργάζονται, έχουν μεγαλύτερα σπίτια και περισσότερα πλυντήρια ρούχων, κλιματιστικά και υπολογιστές – και τρώνε έξω περισσότερο. Και οι διαφορές είναι σημαντικές.

Μία προειδοποίηση. Ο αμερικανικός καπιταλισμός δεν παράγει για όσους βρίσκονται στο κάτω μέρος. Ένας Αμερικανός στο 10ο εκατοστημόριο κερδίζει μόνο 19.000 δολάρια ετησίως. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον, η φτώχεια μετριάζεται από ένα πλουσιότερο φάσμα κοινωνικών αγαθών. Για παράδειγμα, όχι μόνο το προσδόκιμο ζωής είναι μεγαλύτερο, αλλά οι φτωχοί βιώνουν μικρότερο χάσμα στο προσδόκιμο ζωής από ό,τι οι φτωχοί στην Αμερική.

Οι ΗΠΑ παραμένουν, όπως παρατήρησε ο Webster, επικεντρωμένες στο άτομο. Ο αμερικανικός καπιταλισμός στρέφεται ιδιαίτερα προς την προσέλκυση κεφαλαίων στους επιχειρηματίες. Πέρυσι, οι ΗΠΑ κατέγραψαν αριθμό ρεκόρ 5,5 εκατομμυρίων αιτήσεων για νέες επιχειρήσεις – μία για κάθε 24 νοικοκυριά.

«Είναι ενδιαφέρον να αναρωτηθούμε γιατί το 95% της καινοτομίας στο διαδίκτυο συνέβη σε αυτή τη χώρα», σημειώνει ένας πλούσιος επενδυτής. Το αμερικανικό σύστημα ανταμείβει την επιτυχία. Σε έναν ενάρετο κύκλο, τα ταλέντα από όλο τον κόσμο προσελκύονται σε πανεπιστήμια που εκπαιδεύουν την επόμενη γενιά. Το σύστημα διαστρεβλώνεται επίσης από την γελοία υπερβολή στην κορυφή. Ο Έλον Μασκ , του οποίου το ένα όγδοο της ιδιοκτησίας της Tesla φαίνεται να του παρέχει κάποιο κίνητρο, έλαβε ένα μπόνους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να παραμείνει στη θέση για δύο ακόμη χρόνια.

Τα αντίπαλα έθνη δεν έχουν την καθοριστική αμερικανική υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις είναι, πρώτον, ένα όχημα για το ατομικό κεφάλαιο. Η Ευρώπη έχει ένα πυκνό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια επικρατούσα υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις εξυπηρετούν έναν κοινωνικό σκοπό. Η ατομική επιτυχία αντιμετωπίζεται με σημαντική φορολογία. Στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, η ίδια η χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση φορολογείται. Η ρύθμιση τείνει να προστατεύει τους εργαζόμενους σε υφιστάμενες (δηλαδή: εδραιωμένες) βιομηχανίες. Οι καινοτόμες ανατροπές έρχονται λιγότερο εύκολα.

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις ΗΠΑ το 2008-09, οι κρατικές αγορές τραπεζικών μετοχών θεωρούνταν εξαιρετικές. Δεν είναι. Στη Γερμανία, όπου τα εργατικά συνδικάτα έχουν επιρροή στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών, αναμένεται ότι η κυβέρνηση θα διασώσει προβληματικές επιχειρήσεις. Στη Γαλλία, μια κυβερνητική υπηρεσία κατέχει μερίδια σε 81 εταιρείες, από τα μέσα ενημέρωσης έως τη μεταποίηση. Στην Κίνα, η κεντρική και η τοπική αυτοδιοίκηση ασκούν τεράστιο έλεγχο στη βιομηχανία. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν μη αγοραίους ελέγχους στο πηδάλιο των επιχειρήσεων.

American capitalism often fails those at the bottom. Detroit in 2014, with GM headquarters in background.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Η αμερικανική ιδιαιτερότητα πιθανότατα δεν είναι για πάντα, ούτε είναι ανθεκτική στις αλλαγές, όπως έχει αποδείξει η κυβέρνηση Τραμπ. Το σχέδιο της κυβέρνησης να αποκτήσει μερίδιο 10% στην Intel, έναν αδύναμο κατασκευαστή τσιπ που κάποτε ήταν συνώνυμος με την αμερικανική επιχειρηματικότητα, διαστρεβλώνει το αμερικανικό μοντέλο σε κάτι πιο κοντά στον γαλλικό ή ρωσικό κρατισμό. Οι απειλές του Τραμπ να κάνει περισσότερες τέτοιες συμφωνίες αποτελούν σοβαρή πρόκληση για το αμερικανικό μοντέλο. Γενικότερα, υπάρχει σημαντική νοσταλγία τόσο στην Τραμπική δεξιά όσο και στην αριστερά για τον αμερικανικό καπιταλισμό όπως εφαρμόστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η κυβέρνηση ασκούσε πιο ορατό έλεγχο και όταν η οικονομία αναπτύχθηκε με εντυπωσιακό ρυθμό και με λιγότερη ανισότητα.

Ορισμένες πτυχές αυτής της περιόδου δεν είναι ανακτήσιμες. Οι αντίπαλες βιομηχανικές δυνάμεις είχαν καταστραφεί από τον πόλεμο και οι κατασκευαστές στην Ασία δεν είχαν ακόμη αναδυθεί. Η Αμερική είχε το πεδίο στη διάθεσή της. Το κεφάλαιο και η εργασία ήταν απομονωμένα από διψήφιους δασμούς και έλλειψη μετανάστευσης. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι μπορούσαμε να χτίσουμε ένα φρούριο, δεν θα μπορούσαμε να επιβάλουμε εκ νέου τη συμφωνία του Bretton Woods, η οποία έλεγχε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς ελέγχους στις κεφαλαιακές ροές, τα επιτόκια και ούτω καθεξής. Το Bretton Woods ήταν μια αντίδραση στο οικονομικό χάος των προπολεμικών ετών – μια προσπάθεια να παγώσουν οι οικονομίες. Όταν η Ευρώπη και η Ιαπωνία ανοικοδομήθηκαν, κατέρρευσε.

Ενας μακρινός παρατηρητής εκείνης της υποτιθέμενα αλκυονικής εποχής εντυπωσιάζεται από το πόσο μη -Τζέφερσονιανή ήταν. Ο Γουντ είπε για την πολύβουη επιχείρηση της πρώιμης Αμερικής: «Κανείς δεν ήταν επικεφαλής». Η φράση αποπνέει δημοκρατικό πνεύμα. Η μεταπολεμική Αμερική διοικούνταν από (όπως ήταν γνωστή) τις Μεγάλες Επιχειρήσεις, το Μεγάλο Εργατικό Κόμμα και το Μεγάλο Κράτος. Ήταν παραγωγική αλλά αξιοσημείωτα στατική. Οι μεγαλύτερες εταιρείες το 1955 (κατάταξη με βάση τα έσοδα) ήταν η General Motors , η Exxon , η US Steel και η General Electric. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα δεν είχαν αλλάξει σχεδόν καθόλου (GM, Exxon, Ford Motor , GE).

Η Αμερική είχε εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά αυτοί εργάζονταν σκληρά για γιγάντια βιομηχανικά εργαστήρια αντί για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι διευθυντές εταιρειών έβρισκαν παρηγοριά σε δασμούς που προστάτευαν τα εγχώρια καρτέλ (ιδίως στα αυτοκίνητα και τον χάλυβα).

Σε αντίθεση με σήμερα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι ήταν απρόσωποι, διευθυντικοί γραφειοκράτες. Τους ρουφούσαν διοικητικά συμβούλια που σχεδόν συγκεντρώνονταν στο κλαμπ τους. Μη αντιμετωπίζοντας καμία απειλή, δεν ανταποκρίνονταν στις αγορές. Κάθε τηλέφωνο ήταν μαύρο. Τα πολυκαταστήματα χρέωναν μεγάλα περιθώρια κέρδους. Αυτή η εκδοχή του αμερικανικού καπιταλισμού έχασε τον δρόμο της. Οι μετοχές υπέστησαν ένα 17ετές σερί απωλειών. Η αμερικανική βιομηχανία, το αντικείμενο τώρα της σιροπιαστής μνήμης, αποκαλύφθηκε ως ελλιπής όταν τα πρώτα Toyota έφτασαν στις αμερικανικές αποβάθρες. Η καινοτομία έπρεπε να αναζωπυρωθεί από όσους εγκατέλειψαν το κολέγιο.

Ο σημερινός αμερικανικός καπιταλισμός δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των απόρων ούτε την ανάγκη για βελτιωμένη δημόσια εκπαίδευση, δύο από τους πολλούς ζωτικούς σκοπούς της κυβέρνησης. Αυτό που έχει πετύχει είναι να ανακαλύψει ξανά το διακριτικό του πλεονέκτημα: την ευκαιρία.