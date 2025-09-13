Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Τατάρ με Γκουτέρες για το Κυπριακό στις 27 Σεπτεμβρίου

Μήνυμα προς Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους ότι «οι ηγέτες στην Κύπρο πρέπει να λάβουν αποφάσεις για να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία» έστειλε η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μετά τη συνάντησή της με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Όπως ανέφερε, η αποστολή της στην Κύπρο στοχεύει στην προετοιμασία της κοινής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή του Αντόνιο Γκουτέρες και των δύο ηγετών, ώστε ο Γενικός Γραμματέας να έχει πλήρη εικόνα για το κλίμα και τα δεδομένα στο νησί.

Σύμφωνα με τον Κύπριο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, τα Ηνωμένα Έθνη προτίθενται να πραγματοποιήσουν την κοινή συνάντηση το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, πρόταση στην οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά απάντησε θετικά. Η συνάντηση αναμένεται να λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η κ. Ολγκίν θα συνεχίσει τις επαφές της στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και την Τρίτη με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου. Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται επίσης συναντήσεις με τη Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία, επαφές με τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και επισκέψεις σε κοιμητήρια που έχουν αναστηλωθεί στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η απεσταλμένη θέλει, όπως είπε, «να σχηματίσει μια συνολική εικόνα» πριν ενημερώσει τον Γενικό Γραμματέα ενόψει της τριμερούς συνάντησης.

ΜΟΕ και σημεία διέλευσης

Αναφορικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο Κύπριος Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος σε ορισμένα πεδία, όχι όμως στον βαθμό που θα επιθυμούσε η Λευκωσία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σημεία διέλευσης, θέμα που συζητήθηκε εκτενώς στις πρόσφατες πολυμερείς συναντήσεις με σύμφωνη γνώμη όλων των μερών, χωρίς ωστόσο την αναμενόμενη εξέλιξη. Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι τα ΜΟΕ μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα και να καλλιεργήσουν εμπιστοσύνη, δεν υποκαθιστούν όμως τον στρατηγικό στόχο της επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν.

Μήνυμα προς την Άγκυρα

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Λετυμπιώτης έκανε λόγο για «οξύμωρη στάση», επισημαίνοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλείται τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου ενώ το παραβιάζει στην πράξη. Τόνισε ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κράτους μέλους της ΕΕ, είναι κατοχυρωμένα και αδιαπραγμάτευτα και ότι η Άγκυρα οφείλει να αποδείξει έμπρακτα πως σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η Λευκωσία επαναβεβαιώνει τη βούλησή της να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών με σαφή οδικό χάρτη. Η μπάλα βρίσκεται, όπως τόνισε και η κα. Ολγκίν, στο γήπεδο των δύο ηγετών που καλούνται να λάβουν πολιτικές αποφάσεις. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη Νέα Υόρκη και στην 27η Σεπτεμβρίου, όπου θα κριθεί αν υπάρχει έδαφος για ουσιαστική πρόοδο.