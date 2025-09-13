Τις-προτάσεις-του-για-ένα-νέο-μοντέλο-για-εθνική-αναγέννηση-παρουσίασε-ο-Στέφανος-Κασσελάκης

Τις προτάσεις του για ένα νέο μοντέλο για εθνική αναγέννηση παρουσίασε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης σε ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας παράλληλα, κριτική στην κυβέρνηση.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν αρκεί απλή διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, όπως και να τη χρωματίσεις πολιτικά, αλλά απαιτείται ριζική αλλαγή και πρόσθεσε ότι «το σύστημα απέτυχε και το ίδιο το σύστημα το παραδέχεται! Δείτε πόσες φορές έχει πει το ίδιο το παιδί του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, “αποτύχαμε”, “βαθύ κράτος”, “χρόνιες παθογένειες”, “λάθη”»

«Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη με αλλεπάλληλες διαψεύσεις, κοροϊδίες, συγκαλύψεις, τόσα οικονομικά σκάνδαλα και φιάσκα, το επικοινωνιακό επιτελείο του πρωθυπουργού επενδύει πια στη λογική της “λιγότερο κακής” λύσης. Η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός είναι πράγματι και λίγος και κακός για τη Χώρα και τους πολίτες της, υπογράμμισε ο κ. Κασσελάκης.

Τόνισε, πως «οφείλουμε να τραβήξουμε μια γραμμή με το χθες και να φύγουμε μπροστά. Έτσι και αλλιώς το χτες καταρρέει. Για ένα αύριο μιας Ελλάδας υπερήφανης, παραγωγικής, συμπεριληπτικής»

Συνέδεσε την υλοποίηση του σχεδίου του Κινήματος με όσα αποτυπώνονται στο Σύνταγμα και πρότεινε μεταξύ άλλων, ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, ίδρυση «Τράπεζας Στέγης» και Ψηφιακών Παρατηρητηρίων σε κάθε Δήμο, Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Προστασίας, μείωση συντελεστών ΦΠΑ από 24% στο 15%, σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας, που θα ελέγχει και το πόθεν έσχες των υπόχρεων.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού με τις οποίες κάλεσε τους νέους να συγκατοικήσουν υπογράμμισε: «Λοιπόν, συγκάτοικο να ψάξει ο ίδιος να βρει. Είναι εκεί το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη να συγκατοικήσει μαζί του. Μαζί χρωστούν 1 δισ. εξάλλου»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας τόνισε ότι «βγαίνοντας από τα μνημόνια, οι πολίτες είδαν την περίφημη “συνέχεια του κράτους”» και «μετά τη μνημονιακή μείωση μισθών και συντάξεων, τώρα βλέπουν τον ΦΠΑ και την ακρίβεια να καθηλώνουν την καθημερινότητα τους». «Και απαιτούν να χειροκροτούμε το ελάχιστο. Τα χρήματα που επιστρέφονται, δεν είναι χάρη. Είναι το ελάχιστο», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε εμφατικά πως «τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι πολιτικοί υπαίτιοι των Τεμπών. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε μια χώρα που οι πολιτικοί της δεν λογοδοτούν ποτέ και πουθενά»

Πρότεινε νέο μοντέλο για το πολιτικό σύστημα με πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη των υπουργών, ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής ιδιότητας και υπουργικής θέσης, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, με άσκηση δίωξης από την Εισαγγελία Εφετών.

Κλείνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι στέλνει μήνυμα προοπτικής και ενότητας και ότι «δεν περισσεύει κανείς από τον αγώνα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο»

«Κατέθεσα ένα νέο μοντέλο για να φέρουμε ξανά την προοπτική και την αυτοπεποίθηση στην πατρίδα μας. Ένα νέο μοντέλο για την εθνική αναγέννηση.Για να ονειρευτούμε ξανά.

Για να κερδίσουμε τον έλεγχο της ζωής μας. Για να απελευθερωθούμε από ό,τι μας κρατάει πίσω», σημείωσε.

