Σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ισπανίας σε «Α+» (από «Α» προηγουμένως) με σταθερό outlook προχώρησε η S&P Ratings.

Ο οίκος σχολιάζει ότι «μια δεκαετία απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα έχει οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου της Ισπανίας, μειώνοντας την ευαισθησία της οικονομίας σε αιφνίδιες αλλαγές στις εξωτερικές χρηματοδοτικές συνθήκες και ενισχύοντας τη συνολική της ανθεκτικότητα σε οικονομικούς κραδασμούς».

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της S&P τονίζουν ότι η μετανάστευση (κυρίως από τη Λατινική Αμερική), η επενδυτική δραστηριότητα και οι παλαιότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη δυναμική ανάπτυξη της απασχόλησης και της εγχώριας ζήτησης στην Ισπανία.

Για το 2025, ο οίκος προβλέπει ότι η ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας θα φτάσει το 2,6% (τριπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης).

Σημειώνει επίσης ότι η ισπανική οικονομία, βασισμένη στις υπηρεσίες και με περιορισμένη έκθεση στο εμπόριο με τις ΗΠΑ, είναι προστατευμένη από τις άμεσες συνέπειες των αμερικανικών δασμών.