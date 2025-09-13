Gemini: Άνοδος έως και 64% την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης στη Wall Street – Οι δίδυμοι που έγιναν πλουσιότεροι από το ράλι

Η μετοχή της Gemini Space Station σημείωσε «άλμα» έως και 64%, φτάνοντας στο υψηλό των 45,89 δολαρίων την Παρασκευή, κατά την πρώτη ημέρα της ως εισηγμένη εταιρεία στη Wall Street, με την αποτίμησή της να αποτιμάται στα 4,4, δισ.

Η μετοχή ξεκίνησε στα 37,01 δολάρια, που ήταν 32,2% υψηλότερα από την τιμής έναρξης της IPO που τέθηκε στα 28 δολάρια, κινούμενη στην πορεία πάνω από τα 40 δολάρια για να κλείσει τελικά στα 32 δολάρια.

Η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, που ίδρυσαν οι δισεκατομμυριούχοι Τάιλερ και Κάμερον Γουίνκλβος, συγκέντρωσε έτσι 425 εκατ. δολάρια.

Οι δίδυμοι Γουίνκλβος, μέσω του Winklevoss Capital Fund, κατέχουν 75,37 εκατ. μετοχές της Gemini. Με τιμή της μετοχής να τίθεται στα 32 δολάρια, η αξία του μεριδίου των διδύμων, που κάποτε μήνυσαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατηγορώντας τον ότι έκλεψε την ιδέα για το Facebook, αυξήθηκε κατά περίπου 300 εκατ. δολάρια σε μια μόνο ημέρα, φτάνοντας τα 2,4 δισ. δολάρια.

Από το 2018, τα βρίσκονται στη λίστα του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στον τελευταία λίστα, το Forbes τους κατέταξε από κοινού στο Νο. 341 στη λίστα του με τους 400 πλουσιότερους Αμερικανούς, με τη συνολική περιουσία να ανέρχεται στα 4,4 δισ.

Οι δίδυμοι Γουίνκλβος ίδρυσαν την Gemini Space Station το 2014. Η εταιρεία θεωρείται από τους πρώτους παίκτες στο crypto trading. «Τα κρυπτονομίσματα είναι μια διέξοδος από το status quo που υπαγορεύουν οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές», αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της IPO που αποδίδεται στους Γουίνκλβος. «Η Gemini σχεδιάζει να είναι αυτός ο πλήρης αγωγός υπηρεσιών που θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοοικονομικών και των κρυπτονομισμάτων».

Τα αδέρφια είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτοαποκαλείται ο «πρόεδρος των κρυπτονομισμάτων». Το 2024 δώρισαν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια ο καθένας υπέρ του και τον χαρακτήρισαν τον πρόεδρο «υπέρ του Bitcoin, υπέρ των κρυπτονομισμάτων και υπέρ των επιχειρήσεων».

