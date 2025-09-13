yale:-Οι-δασμοί-«σπρώχνουν»-εκατοντάδες-χιλιάδες-Αμερικανούς-κάτω-από-το-όριο-της-φτώχειας

Οι οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου Yale υπολογίζουν ότι, αν η Fed υιοθετήσει πιο «χαλαρή» νομισματική πολιτική, έως και 875.000 Αμερικανοί θα βρεθούν κάτω από το όριο φτώχειας, εκ των οποίων 375.000 παιδιά.

Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί αναμένεται να βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας, εξαιτίας των δασμών της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του The Budget Lab του Πανεπιστημίου Yale.

Οι ερευνητές του Yale εξηγούν ότι, όπως όλοι οι έμμεσοι φόροι, έτσι και οι δασμοί μειώνουν την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων των νοικοκυριών, αυξάνοντας τις τιμές στην οικονομία ή μειώνοντας τα ονομαστικά εισοδήματα. Αυτή η απώλεια αγοραστικής δύναμης, η μείωση δηλαδή αυτού που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «πραγματικά» εισοδήματα, αντιπροσωπεύει το άμεσο οικονομικό βάρος των δασμών.

Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι δασμοί από μόνοι τους δεν αυξάνουν το γενικό επίπεδο τιμών. Δημιουργούν ωστόσο μια «σφήνα» ανάμεσα στις τιμές καταναλωτή και στις τιμές των συντελεστών παραγωγής.

Ο ρόλος της Fed

Το αν αυτή η διαφορά θα εκδηλωθεί με τη μορφή υψηλότερων τιμών (μετακύλιση «μπροστά», δηλαδή στους καταναλωτές) ή χαμηλότερων ονομαστικών εισοδημάτων (μετακύλιση «πίσω», δηλαδή στους παραγωγούς) εξαρτάται από τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Με άλλα λόγια, αν η Fed τηρήσει μια πιο «χαλαρή» στάση, τότε οι αυξήσεις τιμών που προκαλούν οι δασμοί περνάνε πιο εύκολα στην οικονομία, και οι καταναλωτές βλέπουν ακριβότερα προϊόντα. Για τους υπολογισμούς τους, οι οικονομολόγοι του Yale υποθέτουν ότι πράγματι η Fed θα υιοθετήσει πιο «χαλαρή» επιτοκιακή πολιτική.

Εξηγούν, επίσης, ότι επειδή τα πρότυπα κατανάλωσης διαφέρουν από νοικοκυριό σε νοικοκυριό, αυτό το βάρος δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Ένας τρόπος να μετρηθούν αυτές οι επιπτώσεις είναι η εξέταση των ποσοστών φτώχειας, τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις αυξήσεις δασμών. Αυτό συμβαίνει επειδή η φτώχεια μετριέται συγκρίνοντας τα εισοδήματα των νοικοκυριών με ένα όριο που προσαρμόζεται βάσει του πληθωρισμού. Καθώς οι αυξήσεις τιμών λόγω δασμών ανεβάζουν αυτό το όριο, χωρίς να μεταβάλλουν τις περισσότερες μορφές εισοδήματος, περισσότερες οικογένειες θα βρεθούν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αριθμοί-σοκ

Υπάρχουν δύο βασικά μέτρα φτώχειας στις ΗΠΑ. Το πρώτο είναι το Επίσημο Μέτρο Φτώχειας (Official Poverty Measure – OPM), ένας μακροχρόνιος δείκτης που συγκρίνει το χρηματικό εισόδημα με ένα όριο προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό. Το δεύτερο είναι το Συμπληρωματικό Μέτρο Φτώχειας (Supplemental Poverty Measure – SPM), ένα πιο ολοκληρωμένο μέτρο που λαμβάνει υπόψη περισσότερες πληροφορίες για τους πόρους των νοικοκυριών και το κόστος ζωής.

Οι ερευνητές του Yale υπολογίζουν ότι οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ (όπως ίσχυαν στις 3 Σεπτεμβρίου) θα οδηγήσουν περίπου 875.000 περισσότερους ανθρώπους σε συνθήκες φτώχειας, σύμφωνα με το OPM, εκ των οποίων 375.000 είναι παιδιά.

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση του OPM από το 10,4% στο 10,7%.

Παρόμοια είναι η εικόνα με βάση το SPM, όπου το ποσοστό φτώχειας θα αυξανόταν από το 12,0% στο 12,2%. Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση περίπου 650.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 150.000 παιδιά.