Άλμα στην κερδοφορία της Barilla Hellas – Η εικόνα στην αγορά ζυμαρικών

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2024.

Η ανάπτυξη και η επέκταση των λειτουργιών είναι το πρώτο μέλημα της Barilla Hellas, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ζυμαρικών, καθώς και στην εμπορία ειδών αρτοποιίας και προϊόντων τομάτας.

Κόντρα δε στον ανταγωνισμό και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ομίλου, η διοίκηση εκτιμά πως η πορεία σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού θα είναι ανοδική την επόμενη χρήση, βελτιώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί.

Οι προβλέψεις για το 2025

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο ΓΕΜΗ, η προσπάθεια της διοίκησης για καλύτερη αξιοποίηση των αγορών πέρα από την ελληνική αγορά θα είναι συνεχής, αξιοποιώντας και την ευκαιρία που δίνει η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη.

Η δε παραγωγή ζυμαρικών αναμένεται να ξεπεράσει τα 37 εκατομμύρια κιλά.

Αύξηση 7,53% στις πωλήσεις και άλμα στην κερδοφορία

Ειδικότερα, στη χρήση 2024, τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου παρουσίασαν αύξηση 12,62% σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 133.831.762,95 ευρώ έναντι 124.463.467,23 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, αυξημένος κατά 7,53%, ενώ το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 75.690.271,90 ευρώ από 72.838.669,29 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, ήτοι αυξήθηκε κατά 3,91% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μικτό κέρδος επί των πωλήσεων ανήλθε σε 43,44% έναντι 41,48%.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε 5.731.034,08 ευρώ και εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,84% κυρίως λόγω της αύξησης των διαφόρων υπηρεσιών από τρίτους, ενώ τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 46.954.298,39 ευρώ, αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό 11,49%.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 6.567.768,02 ευρώ έναντι 4.513.884,38 ευρώ το 2023.

Σε επίπεδο εταιρείας, τα μικτά αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση 9,23% σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης χρήσεως.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 100.170.744,40 ευρώ έναντι 99.390.398,85 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως, ήτοι αυξήθηκε κατά 0,79%, ενώ το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 51.806.551,21 ευρώ, από 55.111.144,07 ευρώ το 2023, ήτοι μειώθηκε κατά 6% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μικτό κέρδος επί των πωλήσεων ανήλθε σε 48,28% έναντι 44,55%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 5.535.110,90 ευρώ έναντι 3.776.878,26 ευρώ.

«Το οικονομικό έτος 2024 για τη Barilla Hellas σηματοδότησε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικοί Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPIs) παρουσίασαν σε κύκλο εργασιών αύξηση 1% περίπου σε σχέση με το 2023, ενώ η κερδοφορία εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος επιστρέφοντας σε βιώσιμα επίπεδα για στρατηγική επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια. Αυτή είναι μια σημαντική ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια αγορά ζυμαρικών συνεχίζει να ασκεί ανταγωνιστικές πιέσεις και πιέσεις τιμών», σημειώνεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

«Συμπερασματικά, ο ισολογισμός 2024 της Barilla Hellas αντικατοπτρίζει ένα έτος ανάκαμψης σε σχέση με το προηγούμενο έτος με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων στην ενέργεια και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, θεμελιώνοντας τις προϋποθέσεις για μελλοντική και καινοτόμο ανάπτυξη», τονίζεται επίσης.

Νέα επένδυση σε φωτοβολταϊκό σταθμό

Τον Ιούνιο του 2025 στο εργοστάσιο της Θήβας ολοκληρώθηκε ακόμη μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW επί εδάφους, που σε συνδυασμό με την εγκατάσταση 1MW στη στέγη της αποθήκης του εργοστασίου τον Σεπτέμβριο του 2022, αναμένεται να καλύπτεται περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικά οφέλη στη μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 760 τόνους ετησίως.

Να σημειωθεί παράλληλα πως το 2024 ο μέσος αριθμός των εργαζομένων του ομίλου που απασχολούνται υπό καθεστώς πλήρους απασχόληση ανήλθε σε 194 (από 192 το 2023) εκ των οποίων οι μισθωτοί ανήλθαν σε 122 (από 120 το 2023) και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο σε 72, όπως ακριβώς και στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία στη Ρουμανία

Υπενθυμίζεται εδώ ότι τον Αύγουστο του 2021 η Barilla Hellas προχώρησε στην ίδρυση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στη Ρουμανία, τη Barilla Romania S.R.L., βασιζόμενη στο επιχειρηματικό της σχέδιο και με σκοπό τη διεύρυνση της παρουσίας της στην Ευρώπη. Ο κύριος τομέας δραστηριότητας της εταιρείας στη Ρουμανία είναι η χονδρική πώληση τροφίμων.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στη Ρουμανία ανέρχεται σε 45,000 Lei καταβεβλημένο σε μετρητά και διαιρεμένο σε 45. 000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Lei.