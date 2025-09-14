Ανακοίνωση-ΥΠΕΞ-για-τα-26-χρόνια-από-την-απώλεια-του-Γ.-Κρανιδιώτη

«Συμπληρώνονται σήμερα 26 χρόνια από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Καταξιωμένος ακαδημαϊκός, οραματιστής πολιτικός και ευσυνείδητος διπλωμάτης, ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε την Ελλάδα με αφοσίωση και διορατικότητα», αναφέρει και προσθέτει:

«Ως θιασώτης δε της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική».

«Το έργο του και η διπλωματική του παρακαταθήκη αποτελούν πολύτιμα εφόδια ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν με σύμπνοια τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων», καταλήγει.

