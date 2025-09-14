Ανανεώσιμες πηγές: «Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων – Στροφή στην αποθήκευση

Στα 77 GW οι Βεβαιώσεις Παραγωγού, επιπλέον έργα 25 GW περίπου με ενσωματωμένη μπαταρία, όπως σημείωσε ο Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης της ΡΑΑΕΥ, σε ενημερωτική ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής στη ΔΕΘ.

«Kόπωση» στην αδειοδότηση νέων έργων καταγράφεται στους τελευταίους κύκλους υποβολής αιτήσεων στη ΡΑΑΕΥ για τη χορήγηση Βεβαιώσεων Παραγωγού, όπως επισήμανε ο Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΠΕ και Αποθήκευσης, σε ενημερωτική ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής στη ΔΕΘ.

Η μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε από το τέλος του 2020, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το απλοποιημένο αδειοδοτικό καθεστώς. Είναι ενδεικτικό ότι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, είχαν υποβληθεί αιτήσεις για έργα ΑΠΕ 45 GW, με τη μεγάλη μερίδα του λέοντος να αφορά νέα φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 36 GW.

Ωστόσο, από το 2024 και μετά καταγράφεται σημαντική μείωση της υποβολής αιτήσεων, φτάνοντας τελικά τον Ιούνιο του 2025 να κατατίθενται περίπου 70 αιτήσεις για πάρκα συνολικής ισχύος 1,2 GW. Μάλιστα, τα φωτοβολταϊκά δεν ξεπέρασαν τον Ιούνιο τα 0,5 MW, ένα νούμερο απειροελάχιστο σε σχέση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα έτη.

Οι αιτίες για το «φρένο»

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι συνθήκες άλλαξαν υπερβολικά στην αγορά. Το 2020 υπήρχε η μεγάλη αλλαγή όσον αφορά τη μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών. Τα τελευταία όμως χρόνια, το 2025 και το 2024, εξαιτίας των περικοπών που εμφανίστηκαν αλλά και με την έλλειψη ηλεκτρικού «χώρου» για τη σύνδεση νέων έργων, έχει περιοριστεί σημαντικά η υποβολή νέων αιτημάτων.

Αυτή τη στιγμή, τα έργα με Βεβαιώσεις Παραγωγού αθροίζουν γύρω στα 77 GW, στα οποία τα φωτοβολταϊκά κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, με Βεβαιώσεις που αγγίζουν τα 45 GW περίπου. Συγκριτικά μειωμένα είναι τα αιολικά, με το χαρτοφυλάκιό τους να μην ξεπερνά τα 30 GW, με 1.800 Βεβαιώσεις. Οι υπόλοιπες «πράσινες» τεχνολογίες έχουν πολύ μικρότερη ισχύ.

Παράλληλα, τα ορόσημα που τέθηκαν στην πορεία για την περαιτέρω αδειοδοτική ωρίμανση των έργων, είχαν ως συνέπεια να έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα ένας σημαντικός αριθμός Βεβαιώσεων Παραγωγού. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 2023, τρία χρόνια μετά από την μεγάλη έξαρση των αδειοδοτήσεων, είχαν ανακληθεί έργα περίπου 25 GW. To 2025, το νούμερο αυτό είχε αυξηθεί στα 42 GW περίπου.

Πάρκα με μπαταρία

Στα χρόνια που μεσολάβησαν, υπήρξε επίσης σημαντική στροφή στα φωτοβολταϊκά με μπαταρία, η οποία μπορεί να αποτελέσει «αντίδοτο» στις περικοπές και τις μηδενικές-αρνητικές χονδρεμπορικές τιμές. Ως συνέπεια, αυτή τη στιγμή Βεβαιώσεις (ειδικών έργων) έχουν πάρκα 15 GW περίπου, με μπαταρία η οποία προορίζεται να αποθηκεύει την παραγωγή τις μεσημβρινές ώρες, ώστε αυτή να εγχέεται σε διαστήματα όπου υπάρχει ζήτηση να καλύψει.

Επίσης, Βεβαίωση έχουν λάβει επιπλέον έργα 10 GW περίπου τα οποία συνδυάζονται με μπαταρία, η οποία σε αυτή την περίπτωση μπορεί να απορροφά ηλεκτρική ενέργεια και από το δίκτυο, πέρα από την παραγωγή του πάρκου.

Υπενθυμίζεται ότι έχει πέσει αυλαία στη χώρα μας στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, με τον τελευταίο διαγωνισμό να διενεργείται πριν από τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, από τους διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί, έχουν προκριθεί έργα συνολικής ισχύος 3,6 GW περίπου. Από αυτά, τα 2,5 GW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ έργα 1 GW περίπου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης, φωτοβολταϊκά 200 MW έχουν ανακληθεί.