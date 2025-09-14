Γιατί-η-wall-street-ανεβαίνει-παρότι-η-αμερικανική-οικονομία-αποδυναμώνεται

Η ανεργία στις ΗΠΑ αυξάνεται, με την απαισιοδοξία των εργαζομένων να βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Ο πληθωρισμός ακόμα ανεβαίνει. Το αμερικανικό έλλειμμα μεγαλώνει. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη πέφτει. Και πολλά κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία — όπως η τύχη των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) για τα επιτόκια — παραμένουν αβέβαια. Παρά όλα αυτά, η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Την Παρασκευή, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο άνω του 12% από την αρχή του έτους. Βρίσκεται κοντά σε ιστορικό υψηλό, έχοντας ανακάμψει από τη μεγάλη πτώση του Απριλίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε αυστηρούς δασμούς, οι οποίοι αργότερα μερικώς αναιρέθηκαν.

Η επιτυχία της αγοράς συνεχίστηκε παρόλο που άλλα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη έχουν εξασθενήσει.

«Η χρηματιστηριακή αγορά φιλτράρει τα οικονομικά δεδομένα και βλέπει θετικές προοπτικές για το μέλλον», δήλωσε η Κλαούντια Σαμ, επικεφαλής οικονομολόγος στην New Century Advisors.

Οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι αποδίδουν τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς, παρά τα αποδυναμωμένα οικονομικά δεδομένα, στις αυξημένες προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην τόνωση της οικονομίας, πιθανόν μειώνοντας τα επιτόκια ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Μείωση επιτοκίων

Η Fed ήταν διστακτική να μειώσει υπερβολικά τα επιτόκια, υπό τον φόβο ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να εκτιναχθεί ξανά. Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί σταδιακά, ενισχυμένος από τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πάλευαν για χρόνια να διατηρήσουν τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού κάτω από το 2%, αλλά τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη δείχνουν αύξηση τιμών με ετήσιο ρυθμό 2,9%.

Ταυτόχρονα, η Fed πρέπει να ισορροπήσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό με την εντολή της να διατηρεί την απασχόληση σταθερή. Πολλοί επενδυτές ελπίζουν ότι τα πρόσφατα αρνητικά νέα για την αγορά εργασίας θα ωθήσουν την κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια. Χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος δανεισμού σε όλη την οικονομία, επιτρέποντας στις εταιρείες να ελαφρύνουν το χρέος τους και στους πολίτες να αποκτούν φθηνότερα δάνεια για αγορά κατοικίας ή άλλων αγαθών.

Οι αναλυτές είπαν ότι οι δύο τελευταίες εκθέσεις για την απασχόληση δείχνουν ότι η αγορά εργασίας έχει εξασθενήσει αρκετά ώστε να δικαιολογηθεί μείωση επιτοκίων, χωρίς όμως να σηματοδοτεί βαθύτερη κρίση.

«Προς το παρόν, η αγορά ερμηνεύει τα δεδομένα όχι ως ενδείξεις ύφεσης, αλλά ως ήπια στοιχεία που δίνουν στη Fed χώρο να μειώσει τα επιτόκια σε μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Ρομπ Χάγουορθ, διευθυντής στρατηγικής επενδύσεων στην U.S. Bank.

Η ελπίδα για χαμηλότερα επιτόκια έχει ενισχύσει κλάδους που βασίζονται έντονα στο χρέος, σημειώνουν οι αναλυτές. Οι μετοχές ορισμένων κατασκευαστών κατοικιών, όπως η DR Horton και η Lennar, σημείωσαν διψήφιες αυξήσεις τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης Russell 2000, που περιλαμβάνει μικρότερες εταιρείες και θεωρείται πιο ευαίσθητος στις μεταβολές επιτοκίων, εκτινάχθηκε κατά 5% τον τελευταίο μήνα.

Οι εταιρείες τεχνολογίας

Τα κέρδη της αγοράς οδηγούνται επίσης από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες ωφελούνται από το κύμα αισιοδοξίας γύρω από το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώσει τον επιχειρηματικό κόσμο.

«Η δυναμική του θέματος της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο σημαντική για την απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς από ό,τι η υγεία της υποκείμενης οικονομίας, και η οικονομία της AI αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός επενδύσεων στην Baird Private Wealth Management.

Η Oracle κατέγραψε άνοδο 22% αυτή την εβδομάδα, αφού ανακοίνωσε συμφωνία cloud computing αξίας 300 δισ. δολαρίων με την OpenAI, γεγονός που έκανε τον συνιδρυτή της, Λάρι Έλισον, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Η Palantir, η εταιρεία δεδομένων που συνίδρυσε ο επενδυτής Πίτερ Τιλ, τετραπλασίασε την αξία της μετοχής της τον τελευταίο χρόνο, καθώς βοηθά μεγάλους οργανισμούς να αναδιαμορφώσουν τις επιχειρήσεις τους γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Microsoft, η Alphabet και η Nvidia έχουν όλες κερδίσει πάνω από 50% από τότε που η αγορά «άγγιξε πάτο» τον Μάρτιο.

«Έτσι, από οικονομική άποψη, φαίνεται ότι η βιομηχανία χάνει θέσεις εργασίας, ενώ τα θεμελιώδη στοιχεία των [τεχνολογικών] εταιρειών δείχνουν ότι κάνουν πολύ περισσότερα με λιγότερα, και αυτό αποτυπώνεται κατευθείαν στα κέρδη και τα αποτελέσματά τους», δήλωσε ο Μέιφιλντ.

Ο διευθυντής της Wedbush Securities, Νταν Άιβς, είπε ότι η προοπτική μείωσης των επιτοκίων θα προσθέσει «καύσιμο στη φωτιά», με την τρέχουσα άνοδο που καθοδηγείται από την τεχνολογία να εξαπλώνεται και σε άλλους κλάδους μόλις η Fed μειώσει τα επιτόκια. Ο Άιβς είναι ένθερμος υποστηρικτής των επενδύσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία βλέπει ως μια νέα βιομηχανική επανάσταση.

«Τρισεκατομμύρια θα δαπανηθούν και η τεχνολογία βρίσκεται στην κορυφή του επενδυτικού βουνού», δήλωσε ο Άιβς σε - την Παρασκευή.

Οι σκεπτικιστές

Άλλοι ανησυχούν ότι η αισιοδοξία μπορεί να είναι υπερβολική. Η Νταϊάν Σουόνκ, επικεφαλής οικονομολόγος στην KPMG, είπε ότι φοβάται πως η υπερβολική κερδοσκοπία μπορεί να οδηγήσει σε «φούσκα» στις τεχνολογικές μετοχές.

«Σχεδόν πάντα δημιουργείται μια φούσκα με μια σημαντική τεχνολογική καινοτομία», είπε η Σουόνκ.

Είναι επίσης πιθανό ότι η Fed θα είναι πιο προσεκτική στη μείωση των επιτοκίων απ’ όσο ελπίζουν οι επενδυτές, κάτι που ενδέχεται να απογοητεύσει την αγορά.

Οι επενδυτές πιστεύουν πλέον ευρέως ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια έως και πέντε φορές μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο Μάικλ Φαρ της επενδυτικής εταιρείας Farr, Miller and Washington με έδρα την Ουάσιγκτον, παρόλο που η ίδια η κεντρική τράπεζα δεν έχει δώσει τέτοια διαβεβαίωση. Στη συνεδρίαση του Ιουνίου, η Fed είχε προβλέψει δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, αλλά τα σχετικά οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά από τότε.

«Ο κίνδυνος για την αγορά είναι να προτρέχει πολύ μπροστά από αυτά που πραγματικά λέει η Fed, και οι μετοχές που είναι ήδη ακριβές να γίνουν παράλογα ακριβές», είπε ο Φαρ.