«Γλιτώσαμε-από-βέβαιο-θάνατο»:-Απελπισία-και-απόγνωση-στη-Γάζα-από-τους-ισραηλινούς-βομβαρδισμούς

Οι ισραηλινές δυνάμεις κλιμάκωσαν την επίθεσή τους στην πόλη της Γάζας με σφοδρές αεροπορικές επιδρομές, σηματοδοτώντας νέα φάση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σε αντίθεση με προηγούμενες επιχειρήσεις, η τρέχουσα φάση βασίζεται κυρίως σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς, με ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών και μεγάλα κτίρια να μετατρέπονται σε ερείπια. Η ένταση των χτυπημάτων τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει μαζικό εκτοπισμό αμάχων.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη ενόψει επικείμενης χερσαίας επιχείρησης. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF), περίπου 250.000 άνθρωποι έχουν ήδη μετακινηθεί νότια. Ο IDF ανακοίνωσε επίσης την καταστροφή πολυώροφου κτιρίου που –όπως υποστήριξε– χρησιμοποιούνταν για την «προετοιμασία και εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Γάζα τελευταίο σημαντικό προπύργιο της Χαμάς, ενώ η επιχείρηση έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η περαιτέρω κλιμάκωση σε περιοχή όπου έχει ήδη κηρυχθεί λιμός θα βυθίσει τους αμάχους σε «ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή».

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι επιθέσεις στοχεύουν σχολεία και πρόχειρα καταφύγια, συχνά με προειδοποίηση λίγων λεπτών. Πολλές οικογένειες αναγκάζονται να φύγουν μέσα στη νύχτα προς τα δυτικά της πόλης.

«Γλιτώσαμε από βέβαιο θάνατο, ο άντρας μου, τα τρία παιδιά μας κι εγώ», δήλωσε η Σάλι Ταφίς, μητέρα που κατέφυγε στη Γάζα. «Ο αδερφός μου πέθανε στα χέρια μου από πυρά. Τρέξαμε στο σκοτάδι προς τα δυτικά».

Παρά τις οδηγίες του ισραηλινού στρατού για μετακίνηση προς τον νότο, πολλές οικογένειες δηλώνουν ότι αδυνατούν να αντέξουν το κόστος, που φτάνει έως και τα 1.100 δολάρια. Την ίδια στιγμή, η Χαμάς καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν και να μην εγκαταλείψουν την πόλη.

Ο Ρουμπέιν Χάλεντ, πατέρας εννέα παιδιών που ετοιμάζεται να φύγει, εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Ο ιμάμης την Παρασκευή μάς είπε ότι όποιος φεύγει είναι δειλός. Γιατί δεν λέει στους ηγέτες της Χαμάς να παραδοθούν και να απελευθερώσουν τους ομήρους; Δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά δεν έχουμε επιλογή».

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο παραλήφθηκαν 47 σοροί από ισραηλινές επιθέσεις. Από τις 22 Αυγούστου, οπότε διεθνείς οργανισμοί επιβεβαίωσαν τον λιμό στη Γάζα, τουλάχιστον 142 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πείνα και υποσιτισμό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία. Το Ισραήλ αμφισβητεί τις αναφορές αυτές, υποστηρίζοντας ότι εντείνει τις προσπάθειες για διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 64.803 ανθρώπους, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.