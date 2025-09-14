Δημοσκόπηση GPO: Βελτιώνονται τα ποσοστά της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Καθηλωμένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σχετική βελτίωση καταγράφουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».
Η κυβέρνηση δείχνει να κερδίσει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, χωρίς να ανατρέπεται η συνολική εικόνα, ούτε για την ίδια, ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
Το 32,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Επίσης, το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 64,3% κρίνει αρνητικά το πακέτο των εξαγγελιών, αν και το ποσοστό έγκρισης των φορολογικών μέτρων αποτιμάται θετικά για το κυβερνητικό στρατόπεδο.
Κι αν η ΝΔ φαίνεται ότι καταγράφει κάποια κέρδη από τα μέτρα, συγκεντρώνοντας 24,8% στην πρόθεση ψήφου καθηλωμένα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο, συγκεντρώνει 11,2%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώνεται σε 13,6 μονάδες
Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:
Πρόθεση Ψήφου
Νέα Δημοκρατία: 24,8%
ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%
ΠΑΣΟΚ: 11,2%
Ελληνική Λύση: 8,7%
ΚΚΕ: 8,1%
Νίκη: 1,8%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
Φωνή Λογικής: 3,1%
ΜέΡΑ25: 1,4%
Νέα Αριστερά: 1,4%
Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
Άλλο: 4,1%
Λευκό, άκυρο: 1,7%
Αναποφάσιστοι: 18,3%
Εκτίμηση ψήφου
Νέα Δημοκρατία: 29,7%
ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
ΠΑΣΟΚ: 14,3%
Ελληνική Λύση: 11,1%
ΚΚΕ: 10,4%
Νίκη: 2,3%
Πλεύση Ελευθερίας: 10%
Φωνή Λογικής: 3,9%
ΜέΡΑ25: 1,8%
Νέα Αριστερά: 1,8%
Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
Άλλο: 5,1%