Δημοσκόπηση GPO: Βελτιώνονται τα ποσοστά της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Καθηλωμένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Σχετική βελτίωση καταγράφουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

Η κυβέρνηση δείχνει να κερδίσει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, χωρίς να ανατρέπεται η συνολική εικόνα, ούτε για την ίδια, ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

Το 32,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Επίσης, το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 64,3% κρίνει αρνητικά το πακέτο των εξαγγελιών, αν και το ποσοστό έγκρισης των φορολογικών μέτρων αποτιμάται θετικά για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Κι αν η ΝΔ φαίνεται ότι καταγράφει κάποια κέρδη από τα μέτρα, συγκεντρώνοντας 24,8% στην πρόθεση ψήφου καθηλωμένα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο, συγκεντρώνει 11,2%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώνεται σε 13,6 μονάδες

Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:

Πρόθεση Ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

ΠΑΣΟΚ: 11,2%

Ελληνική Λύση: 8,7%

ΚΚΕ: 8,1%

Νίκη: 1,8%