    Sunday, September 14

    Πολιτική
    Δημοσκόπηση GPO: Βελτιώνονται τα ποσοστά της ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Καθηλωμένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης

    Σχετική βελτίωση καταγράφουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, καταγράφει δημοσκόπηση της GPO για τα «Παραπολιτικά».

    Η κυβέρνηση δείχνει να κερδίσει από τον αντίκτυπο των θετικών μέτρων, χωρίς να ανατρέπεται η συνολική εικόνα, ούτε για την ίδια, ούτε για το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.

    Το 32,9% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες. Επίσης, το 35,4% πιστεύει ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το 64,3% κρίνει αρνητικά το πακέτο των εξαγγελιών, αν και το ποσοστό έγκρισης των φορολογικών μέτρων αποτιμάται θετικά για το κυβερνητικό στρατόπεδο.

    Κι αν η ΝΔ φαίνεται ότι καταγράφει κάποια κέρδη από τα μέτρα, συγκεντρώνοντας 24,8% στην πρόθεση ψήφου καθηλωμένα είναι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο, συγκεντρώνει 11,2%, με τη διαφορά των δύο πρώτων κομμάτων να διαμορφώνεται σε 13,6 μονάδες 

    Ειδικότερα η καταγραφή των δυνάμεων των κομμάτων στην πρόθεση και εκτίμηση ψήφου έχει ως εξής:

    Πρόθεση Ψήφου

    Νέα Δημοκρατία: 24,8%
    ΣΥΡΙΖΑ: 5,2%

    ΠΑΣΟΚ: 11,2%
    Ελληνική Λύση: 8,7%
    ΚΚΕ: 8,1%
    Νίκη: 1,8%

    Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
    Φωνή Λογικής: 3,1%
    ΜέΡΑ25: 1,4%
    Νέα Αριστερά: 1,4%
    Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%
    Άλλο: 4,1%
    Λευκό, άκυρο: 1,7%
    Αναποφάσιστοι: 18,3%

    Εκτίμηση ψήφου

    Νέα Δημοκρατία: 29,7%
    ΣΥΡΙΖΑ: 6,6%
    ΠΑΣΟΚ: 14,3%
    Ελληνική Λύση: 11,1%
    ΚΚΕ: 10,4%
    Νίκη: 2,3%
    Πλεύση Ελευθερίας: 10%
    Φωνή Λογικής: 3,9%
    ΜέΡΑ25: 1,8%
    Νέα Αριστερά: 1,8%
    Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
    Άλλο: 5,1%

