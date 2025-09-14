Ελληνικό Χρηματιστήριο: Η μεγάλη επιστροφή των επενδυτών

Για χρόνια μας τα είχαν κάνει… αερόστατα λέγοντας ότι «το ΧΑΑ δεν θα ξαναγίνει επενδυτικός προορισμός».

Η εντυπωσιακή αναλυτική παρουσίαση του ATHEX Group για το μήνα Αύγουστο τα λέει όλα.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, ύστερα από χρόνια αναζήτησης σταθερότητας και εμπιστοσύνης, επανέρχεται δυναμικά στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο. Ο Αύγουστος του 2025 καταγράφηκε ως μήνας–ορόσημο, σηματοδοτώντας μια από τις πιο εντυπωσιακές περιόδους ανάκαμψης στην ιστορία του. Τα στοιχεία της παρουσίασης του ATHEX Group αποτυπώνουν ξεκάθαρα το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται: διψήφιες αποδόσεις, εκτίναξη της ρευστότητας, ισχυρή συμμετοχή ξένων κεφαλαίων και αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις αγορές.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τον Αύγουστο στις 2.021,69 μονάδες, καταγράφοντας τη δέκατη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο από τον Οκτώβριο του 2024 και σωρευτική απόδοση +46,2%. Σε επίπεδο έτους, η άνοδος φτάνει στο +37,6%, επίδοση που κατατάσσει το Ελληνικό Χρηματιστήριο πρώτο παγκοσμίως ανάμεσα σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Μάλιστα, η απόσταση από το υψηλό 15ετίας των 2.116 μονάδων είναι πλέον μόλις 94 μονάδες, δείχνοντας ότι η αγορά βρίσκεται ένα βήμα πριν την υπέρβαση ιστορικών ορίων.

Κορυφαίος οδηγός αυτής της πορείας είναι ο τραπεζικός κλάδος, με τον δείκτη FTSE/ATHEX Banks να καταγράφει άνοδο +67,4% στο 2025, ξεπερνώντας με διαφορά τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες. Η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην κεφαλαιοποίηση ανέρχεται πλέον στο 48% του συνόλου, με την αξία του κλάδου να αγγίζει τα €46,3 δισ.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ξεπέρασε τα €200 εκατ., φτάνοντας στα €208,4 εκατ. – το υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Αυτό σηματοδοτεί πέντε συνεχόμενα χρόνια αύξησης της δραστηριότητας και αποδεικνύει την επάνοδο των επενδυτών στο ελληνικό ταμπλό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 60% του συνόλου της ρευστότητας προέρχεται από τις τράπεζες, αποτυπώνοντας τη δυναμική επαναφορά του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ποσοστό ταχύτητας συναλλαγών (turnover velocity) διαμορφώθηκε στο 42,4% από 34,7% το 2024, μειώνοντας τη διαφορά με τις ευρωπαϊκές αγορές και σηματοδοτώντας ένα από τα πιο ισχυρά επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας.

Η άνοδος δεν περιορίστηκε στους τραπεζικούς τίτλους. Οι μη χρηματοοικονομικοί κλάδοι σημείωσαν άνοδο +18,8% στο 2025, με κεφαλαιοποίηση €89,8 δισ. Εταιρείες από ενέργεια, βιομηχανία, υποδομές και καταναλωτικά αγαθά συνέβαλαν καθοριστικά στην ευρεία ανάκαμψη, αποδεικνύοντας ότι η αγορά δεν στηρίζεται πλέον σε έναν μόνο τομέα.

Η εικόνα ενισχύεται από τις επιδόσεις μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, που συνεισέφεραν ισχυρά κέρδη, ενδυναμώνοντας την επενδυτική βάση και εξασφαλίζοντας πιο ισορροπημένη ανοδική πορεία.

Η παρουσία των ξένων κεφαλαίων στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη. Το 2025, οι ξένοι επενδυτές κατέχουν πλέον το 71,1% της συνολικής κεφαλαιοποίησης, ποσοστό-ρεκόρ που μεταφράζεται σε €85,4 δισ. Η συμμετοχή τους στις συναλλαγές αγγίζει το 62,7%, το υψηλότερο ποσοστό από το 2015.

Το 2025 ξεκίνησε με καταιγισμό συναλλαγών που έβαλαν ξανά το ATHEX στο διεθνές ραντάρ. Στις 7 Ιανουαρίου η Aktor Holdings άνοιξε το χορό με αύξηση κεφαλαίου €200 εκατ., γεμάτη από κάθε πλευρά, δείχνοντας ότι οι ισχυροί επενδυτές όχι μόνο δεν μπήκαν στο παιχνίδι αλλά το πήραν πάνω τους. Λίγες μέρες αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου, η Alter Ego Media έκανε το IPO της στα €57 εκατ. και γράφτηκε ιστορία: oversubscription 11,9 φορές, ένα νούμερο που θύμιζε «καυτές» εποχές πριν από πολλά χρόνια.

Τον Μάρτιο, στις 27, η FAIS Group μπήκε δυνατά με IPO €53,5 εκατ., υπερκαλυμμένο 1,4 φορές, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα και τα πιο «μεσαία» χαρτιά βρίσκουν αέρα στην αγορά. Ακολούθησε η Europe Holdings στις 28 Απριλίου με αύξηση €68,3 εκατ., επίσης πλήρως καλυμμένη, και έτσι το story συνέχισε να γράφει κεκτημένη ταχύτητα.

Ο Μάιος όμως ήταν που έδειξε το πραγματικό bullish momentum. Η Qualco Group σήκωσε €113 εκατ. με IPO, oversubscribed 5 φορές, ενώ λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Μαΐου, το Αεροδρόμιο Αθηνών έκανε private placement €84,7 εκατ., βάζοντας στο χάρτη ένα από τα πιο εμβληματικά assets της χώρας.

Τον Ιούνιο η Ideal Holdings με ιδιωτική τοποθέτηση €48 εκατ. σε νέους επενδυτές κράτησε αναμμένη τη φλόγα, και όταν ήρθε ο Ιούλιος, η Aegean Airlines έγραψε το δικό της καλοκαιρινό ρεκόρ: εταιρικό ομόλογο €250 εκατ. oversubscribed 3,7 φορές. Σε μια αγορά που κάποτε έψαχνε σταγόνες ρευστότητας, τώρα οι επενδυτές δημιουργούν κύματα.

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ρεκόρ για τις διανομές μερισμάτων. Μέχρι τον Αύγουστο είχαν ήδη διανεμηθεί €4,8 δισ., ενώ μαζί με τα €400 εκατ. που έχουν ανακοινωθεί, ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τα €5 δισ., το υψηλότερο ποσό που έχει ποτέ καταγραφεί στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την κερδοφορία των εισηγμένων και ενισχύει το επενδυτικό story της ελληνικής αγοράς.

Παράλληλα, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις ύψους €859 εκατ. το 2025 καταδεικνύουν το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για ελληνικές εταιρείες, με έμφαση στη σταθερότητα, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και την αυξημένη ρευστότητα

Η αγορά παραγώγων ακολούθησε το ράλι της αγοράς μετοχών, με αύξηση 21,4% στα συμβόλαια που διαπραγματεύτηκαν ημερησίως. Ο δανεισμός τίτλων επίσης ενισχύθηκε μετά τη μείωση του κόστους συναλλαγών, αυξάνοντας τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών και τη δυναμική των στρατηγικών αντιστάθμισης

Ακόμα και η OTC αγορά συνέβαλε με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών €102 εκατ., αποτελώντας το 46% της δραστηριότητας της κύριας αγοράς. Οι μπλοκ συναλλαγές και οι στοχευμένες στρατηγικές εκτέλεσης απέκτησαν σημαντική θέση, ειδικά από θεσμικούς επενδυτές

Ο Αύγουστος του 2025 απέδειξε ότι η ελληνική αγορά όχι μόνο ανέκτησε την εμπιστοσύνη των επενδυτών αλλά και εδραίωσε τον ρόλο της ως περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο. Οι ξένοι επενδυτές, οι ισχυρές αποδόσεις, η αυξημένη ρευστότητα και οι ιστορικές διανομές μερισμάτων δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας.

Η επάνοδος είναι το αποτέλεσμα θεμελιωδών βελτιώσεων και στρατηγικής ωρίμανσης της αγοράς. Η ελληνική αγορά δεν είναι πια «ο φτωχός συγγενής» της Ευρώπης. Είναι το trade που φέρνει αποδόσεις, ρευστότητα και διεθνή κεφάλαια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 14, 2025