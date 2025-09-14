Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, September 14

    Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

    Πολιτική
    Επικοινωνία-Γεραπετρίτη-με-τον-νέο-ηγούμενο-της-Μονής-Σινά
    Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον νέο ηγούμενο της Μονής Σινά

    Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επικοινώνησε με τον νέο ηγούμενο της Βασιλικής και Αυτονόμου Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, αρχιμανδρίτη Συμεών Παπαδόπουλο και τον συνεχάρη για την εκλογή του, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

    «Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση και προτεραιότητα της Ελλάδας για την κατοχύρωση εις το διηνεκές του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής και για τη διατήρησή της ως ζωντανού λατρευτικού χώρου», αναφέρεται στην ανάρτηση.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com