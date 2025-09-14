Επιστροφή Ενοικίου: Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Τι αλλάζει από το 2026 στη σχέση ιδιοκτητών και μισθωτών

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οπότε και λήγει η προθεσμία δήλωσης του αριθμού μισθωτηρίου συμβολαίου στην Εφορία προκειμένου οι ενοικιαστές ακινήτων να μπορούν να λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Η επιδότηση ενοικίου θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους χωρίς να χρειάζεται αίτηση από τους δικαιούχους.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη συμπληρώσει στη φορολογική τους δήλωση τον αριθμό μισθωτηρίου, δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Όσοι δεν το έχουν πράξει, έχουν περιθώριο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν έχει πρόστιμο.

Ο υπολογισμός του ενοικίου γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Για την κύρια κατοικία, το ποσό ανέρχεται έως τα 800 ευρώ ετησίως, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 28.000 ευρώ για τον έγγαμο ενώ το όριο αυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 20.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Η επιδότηση υπολογίζεται ως το 1/12 του ετήσιου ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 50 ευρώ για κάθε παιδί. Αν υπάρχει και φοιτητική κατοικία, το συνολικό ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει έως 1.700 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.

Τι αλλάζει το 2026

Αλλαγές στη σχέση ιδιοκτητών και μισθωτών αυξάνοντας τον έλεγχο των εισοδημάτων μέσω διασταυρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φέρνει η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών από το 2026. Επιπλέον, θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου ο ενοικιαστής να λάβει την επιστροφή ενός ενοικίου στο τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους. Μόνο για φέτος, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου χωρίς την προϋπόθεση της πληρωμής των ενοικίων του 2024 μέσω τραπεζών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η πληρωμή του ενοικίου, κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, μέσω τραπεζών. Διαφορετικά οι ενοικιαστές δεν θα μπορούν να λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου κάθε τέλος Νοεμβρίου. Αλλά και οι ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν το ενοίκιο με μετρητά, θα χάνουν την έκπτωση 5% στο εισόδημα τους από μισθώματα με αποτέλεσμα να καταβάλλουν μεγαλύτερο φόρο.

Για τις επιχειρήσεις, η ηλεκτρονική πληρωμή μισθώματος επαγγελματικής στέγης αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε να κερδίσουν την έκπτωση τιμολογίου από τα έξοδα. Έτσι, στην περίπτωση που το ενοίκιο καταβάλλεται χωρίς τη μεσολάβηση τράπεζας, η επιχείρηση δεν θα μπορεί να περιλάβει το ποσό αυτό ως δαπάνη στον ισολογισμό της.

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια δεν θα ισχύει για όσους εξακολουθήσουν να δέχονται πληρωμές σε μετρητά.