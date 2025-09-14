Η μέρα που γράφτηκε ιστορία

Η Oracle ( ORCL) μπήκε επίσημα στα ρεκόρ της Wall Street με μια κίνηση που κανείς δεν είχε ξαναδεί: +43% από τα 241 στα 345 δολάρια σε μία μόνο συνεδρίαση για εταιρεία αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων.

Είναι σα να λέμε ότι η Metlen από τα 51,50 ευρώ άνοιξε την επόμενη μέρα με ανοδικό χάσμα στα 73,60 ευρώ. Βέβαια όλα είναι πιθανά στις αγορές.

Μέχρι πρότινος, τέτοιες ανοδικές εκρήξεις συναντούσαμε μόνο σε μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις. Η σύγκριση με την άνοδο της Nvidia το 2023 (+24% σε μια ημέρα) είναι αναπόφευκτη, όμως αυτή τη φορά η Oracle έγραψε ιστορία. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ήθελα να ήμουν με τίποτα από την πλευρά των “short”.

Ο καταλύτης; Το cloud. Η διοίκηση προέβλεψε ότι τα έσοδα από την Oracle Cloud Infrastructure μπορούν να ξεπεράσουν τα 500 δισ. δολάρια μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις (remaining performance obligations) εκτοξεύτηκαν κατά 359%. Αυτό μεταφράζεται σε κλειδωμένα μελλοντικά έσοδα, κάτι που φέρνει πρωτόγνωρη ορατότητα για επενδυτές.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας εκτινάχθηκε από τα 686 δισ. στα 981 δισ. δολάρια, με ημερήσια αύξηση 294 δισ. δολαρίων. Μιλάμε για το έβδομο μεγαλύτερο “άλμα” στην ιστορία των αγορών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

