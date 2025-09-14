Ιστορικά υψηλά και ράπισμα στους απαισιόδοξους

Μπορεί κάποιοι να διατείνονται ότι οι αγορές βαδίζουν προς μια διόρθωση αλλά η εικόνα τους άλλα δείχνει. Μάλλον θα πρόκειται για ευσεβή πόθο ορισμένων που ονειρεύονται τον ερχομό ενός bear market.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της διαγραμματικής εικόνας του ETF Vanguard FTSE All-World ex-US (VEU) όπου τις τελευταίες μέρες όχι μόνο δεν δείχνει σημάδια πτωτικής διάθεσης αλλά αντιθέτως διαλύει το ένα ιστορικό υψηλό μετά το άλλο φτάνοντας στα 71,30 δολάρια με συνολική απόδοση από τις αρχές του έτους της τάξης του +24,50%.

Με ενεργητικό υπό διαχείριση περίπου 49,75 δισ. δολάρια και πάνω από 706 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία, το VEU επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασικό εργαλείο διαφοροποίησης για όσους επιδιώκουν έκθεση σε ανεπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές εκτός ΗΠΑ.

Η σύνθεση του δείκτη είναι καθοριστική για την ισχυρή του πορεία, καθώς οι δέκα κορυφαίες εταιρείες σε βαρύτητα αντικατοπτρίζουν τους μεγάλους πυλώνες της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Taiwan Semiconductor Manufacturing, από τον τρέντι κλάδο των ημιαγωγών. Ακολουθεί η Tencent Holdings, με κυριαρχία στις ψηφιακές υπηρεσίες και το gaming στην Ασία. Τρίτη η SAP όπου διατηρεί ηγετική θέση στο λογισμικό επιχειρησιακών εφαρμογών, ενώ η ASML Holding αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην εφοδιαστική αλυσίδα των τσιπ.

Στην πέμπτη θέση η Alibaba όπου δίνει πρόσβαση στη δυναμική της κινεζικής κατανάλωσης και του e-commerce. Στην έκτη έρχεται η Samsung Electronics, ακολουθούμενη από τη Nestlé, που αποτυπώνει τη σταθερότητα του κλάδου τροφίμων.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Roche Holding και η AstraZeneca ενισχύοντας το αποτύπωμα του κλάδου υγείας, ενώ η Shell δίνει ενεργειακή διάσταση στο χαρτοφυλάκιο.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 14, 2025