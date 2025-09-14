Μαρινάκης:-Το-πακέτο-της-ΔΕΘ-φέρνει-έμμεση-αύξηση-μισθών-από-την-1η-Ιανουαρίου

Το μήνυμα ότι το πακέτο που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα φέρει «έμμεση αύξηση μισθών από την 1η Ιανουαρίου του 2026» έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «η κυβέρνηση αυτή και ο πρωθυπουργός δίνουν όσα περισσότερα μπορούν με βάση τα δημόσια οικονομικά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μοναδικό κριτήριο τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα».

Εξήγησε ότι «υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση προς τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, στη μεσαία τάξη και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», προσθέτοντας ότι «οι μειώσεις φόρων αφορούν στην πραγματικότητα στους μισθωτούς και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχος. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι αύξηση εισοδήματος γιατί στο εκκαθαριστικό που θα δουν για το έτος 2026 και μετά θα δουν μικρότερο φόρο».

Όπως τόνισε στο πλαίσιο αυτό, «το 2019 οι νέοι πλήρωναν φόρο έως 3.500 ευρώ και τώρα το μηδενίζουμε για τους νέους έως 25 ετών», ανέφερε. «Ο χώρος της Αριστεράς μπορεί να έχει συνηθίσει τους νέους να κάνουν καταλήψεις. Στην πραγματικότητα όμως αυτές είναι μειοψηφίες. Οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν, παλέυουν και κάποιοι κάνουν και δεύτερη δουλειά», ενώ διαμήνυσε ότι «σχεδόν 300 χιλιάδες νέοι θα ωφεληθούν από τα μέτρα της κυβέρνησης».

«Έχουμε μειώσει τον φόρο των επιχειρήσεων στο 22% από το 28%, έχουμε μειώσει τα μερίσματα στο 5%, έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55% στον ελεύθερο επαγγελματία και την επιχείρηση στο 80%. Αυτές είναι οι μειώσεις που έχουμε κάνει ήδη για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα τεκμήρια, σχολίασε ότι «εγώ δεν έχω κρύψει τα λόγια του. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η προσπάθεια της κυβέρνησης να αυξήσει τα έσοδα του κράτους είχε προφανώς σε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που πήρε και πολιτικό κόστος».