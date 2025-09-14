Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, September 14

    Μητσοτάκης: Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Μπάσκετ επέστρεψε εκεί που ανήκει

    Πολιτική
    Μητσοτάκης:-Μετά-από-16-χρόνια,-η-Εθνική-Μπάσκετ-επέστρεψε-εκεί-που-ανήκει
    Μητσοτάκης: Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική Μπάσκετ επέστρεψε εκεί που ανήκει

    Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

    “Ύστερα από 16 χρόνια η “επίσημη αγαπημένη” των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας” σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

    “Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη:”.

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com