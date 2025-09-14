Ξύπνησαν οι μικρομεσαίες

Στο παιχνίδι των ιστορικών υψηλών θέλει να εισέλθει μετά από 300 μέρες και ο δείκτης των μικρομεσαίων εταιρειών Russell 2000 πλησιάζοντας τις 2.466 μονάδες που είχε γράψει το Νοέμβριο του 2024.

Πιθανή ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 2.460 με 2.470 μονάδων θα παραχωρήσει έδαφος στους αγοραστές για τις 2.640 μονάδες.

Η προσδοκία για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve λειτουργεί ως βασικός μοχλός για τη ζήτηση μικρομεσαίων μετοχών – οι εταιρείες αυτές επωφελούνται περισσότερο από φθηνότερα κόστη χρηματοδότησης και πιο φιλικό δανεισμό.

Επιπλέον, η κερδοφορία (earnings) του Russell 2000 εμφανίζει σημάδια βελτίωσης: πάνω από το 60 % των εταιρειών του δείκτη ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις στο δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, τα έσοδα (revenue growth) ξεπέρασαν τις προσδοκίες κατά περίπου 130 μονάδες βάσης.

Ο Russell 2000 όχι μόνο συμμετέχει στο γενικό “bull market”, αλλά πιθανώς να αποτελεί βιώσιμος οδηγός για την επόμενη φάση ανόδου – εφόσον υπάρξει επιβεβαίωση σε θεμελιώδη μεγέθη και η Fed επιβεβαιώσει την προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων.

Οι τέσσερις καλύτερες εταιρείες που ανήκουν στο δείκτη με τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες αποδόσεις είναι: η Bloom Energy (BE) με άνοδο +27,5% και την αγορά να “ποντάρει” στις καθαρές τεχνολογίες και τα fuel cells, η EchoStar (SATS) με κέρδη +20,2%, καθώς ευνοήθηκε από την ολοκλήρωση τεχνικών αναβαθμίσεων στον δορυφορικό της στόλο, η Rambus (RMBS) με +20,5% λόγω της υψηλής ζήτησης για λύσεις memory interface και ασφάλειας δεδομένων και η Credo Technology Holding (CRDO) με +15,4% μιας που ανακοίνωσε αυξημένη ζήτηση από data centers για τα προϊόντα υψηλής ταχύτητας συνδεσιμότητας.

Από την άλλη η ElvalHalcor που κινείται με μεγάλη επιτυχία στα ίδια προϊόντα για data centers βρίσκεται στο ταμπλό σε σοβαρή υποτίμηση.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

