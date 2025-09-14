Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ – Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%

Στις 1,7 μονάδες προσδιορίζει η Marc το άμεσο κέρδος της Ν.Δ. από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που συνδυάστηκε με την εξαγγελία σημαντικών φορολογικών μέτρων που αγγίζουν περί τα 4 εκατομμύρια πολίτες.

Σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόθεση ψήφου για τη Ν.Δ. είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ανέβηκε στο 27%. Ετσι, η Νέα Δημοκρατία σπάει το φράγμα του 30% στην εκτίμηση ψήφου: με 31% εξασφαλίζει προβάδισμα 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που μένει στο 13,5% σε μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να γίνει εννιακομματική, αφού το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζονται να χάνουν οριακά το εισιτήριο για την είσοδο στη Βουλή.

Παρά το γεγονός ότι από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση προκύπτει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης για τα μέτρα της ΔΕΘ -για παράδειγμα, ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά ελάχιστα ή… καθόλου η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας-, αυτοί που αναγνωρίζουν ότι ευνοούνται από αυτά, έστω και λίγο, ξεπερνούν ως και κατά 30 μονάδες τα ποσοστά της Ν.Δ. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα δηλώνουν σε ποσοστό 61,2% ότι ευνοούνται, όπως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 48,9%.

Είναι ενδιαφέρον ότι και οι νέοι δείχνουν να ανταποκρίνονται στα φορολογικά μέτρα – το 34,2% της ηλικιακής ομάδας 17 ως 30 ετών αξιολογούν θετικά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και η Ν.Δ. είναι και πάλι πρώτο κόμμα μεταξύ των νέων ηλικιών. Το πρόβλημα για το κυβερνών κόμμα δείχνει να μετατοπίζεται στις αμέσως μεγαλύτερες ηλικίες: στην κατηγορία από 31 ως 44 ετών, μόλις το 25,5% εκφράζει ικανοποίηση για την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Αντίθετα, το σχετικό ποσοστό στους άνω των 65 ετών φτάνει στο 53,3%! Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία -το 54,5% των ερωτηθέντων- δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα βοηθήσουν «λίγο», «σε κάποιον βαθμό» ή «αρκετά» στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, που εξακολουθεί να είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Ολα αυτά δείχνουν ότι αυξάνεται η «περίμετρος» του κυβερνώντος κόμματος – και μάλιστα σε μια συγκυρία που δεν καταγράφεται εκλογική ψυχολογία στην κοινωνία παρά μόνο η γενικότερη ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν διεθνώς – από το Μεσανατολικό και την Ουκρανία ως την κρίση στη Γαλλία.

Είναι ενδεικτικό ότι τα δύο δημοσκοπικά κύματα της Marc κατέγραψαν σημαντική αύξηση των αναποφάσιστων μέσα σε μία εβδομάδα, από το 13% στο 15%, κάτι που υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν νιώθουν να βρίσκονται ενώπιον διλημμάτων στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Ανεβάζει συσπείρωση η Ν.Δ.

Με βάση τις απαντήσεις στην πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. αυξάνει κατά τρεις μονάδες τη συσπείρωσή της μετά τη ΔΕΘ, από το 60% φτάνει στο 63%. Παράλληλα, επανακτά την πρωτοκαθεδρία μεταξύ εκείνων που αυτοτοποθετούνται ως κεντρώοι – λαμβάνει 22,4% έναντι 17,9% του ΠΑΣΟΚ.

Περιμένοντας τον Τσίπρα

Ωστόσο, η πρώτη δύναμη στον χώρο αυτό είναι πλέον οι αναποφάσιστοι: ένας στους τέσσερις κεντρώους τοποθετείται στη «γκρίζα ζώνη», όπως και ένας στους πέντε κεντροαριστερούς, κάτι που είναι ενδεικτικό των αδιεξόδων και ενδεχομένως της αναμονής των κινήσεων Τσίπρα, η αξιολόγηση της παρουσίας του οποίου στο περιθώριο της ΔΕΘ «έγραψε» 30,5% θετικές κρίσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και 33% στην Αριστερά, αλλά μόλις 21,2% στο Κέντρο.

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Αλέξης Τσίπρας διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ, το 45,1% των ψηφοφόρων του κόμματος είδε θετικά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, αλλά το 24,7% εκφράζει αρνητική κρίση, ενώ το 30,3% αρνείται να τοποθετηθεί, κάτι που είναι ενδεικτικό της αμηχανίας που κυριαρχεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Σημειώνεται ότι θετική αξιολόγηση για την παρουσία Τσίπρα στη συμπρωτεύουσα έχει το 34,5% των νέων από 17-30 ετών. Την ίδια στιγμή, το 34,2% αυτής της ηλικιακής ομάδας αξιολογεί θετικά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ το 56,6% αξιολογεί ως πολύ ή αρκετά σημαντικό τον μηδενισμό της φορολογίας για τους νέους ως 25 ετών.

Ο κατακερματισμός του ΣΥΡΙΖΑ έφερε το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση μεταξύ των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, με 24,4%, με το κόμμα της Κουμουνδούρου να περιορίζεται πλέον σε ένα αναιμικό 7,1%, οριακά πάνω από τη διείσδυση της Ν.Δ. στον συγκεκριμένο χώρο που φτάνει πια στο 6,9%.

Αντίθετα, η Ν.Δ. διατηρεί ηγεμονικό status στη Δεξιά με 54,4% και στην Κεντροδεξιά με 59,6%.

Δεύτερη δύναμη και στους δύο χώρους είναι με 10,5% και 7,7% η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ οι αναποφάσιστοι δηλώνουν μόλις το 3% των δεξιών και το 7% των κεντροδεξιών, κάτι που αντικειμενικά περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός νέου φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.

Χωρίς αντίπαλο ο Μητσοτάκης

Ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε μία μονάδα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ και αγγίζει το ποσοστό της Ν.Δ. με 30,7%, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις και είναι τέταρτος, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Μάλιστα και οι τρεις έχασαν ποσοστά μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ…

Επίσης, η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ αξιολογείται θετικά από το 36,9% των ερωτηθέντων, με το 36,2% των κεντρώων και το 18,3% των κεντροαριστερών να εκφράζονται θετικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από ένας στους πέντε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν ως καλή ή μάλλον καλή την εμφάνιση του πρωθυπουργού. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον ότι στις ερωτήσεις πολιτικής αξιολόγησης των μέτρων, το 39,3% απαντά είτε ότι ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε αυτά που αντέχει η οικονομία, είτε και περισσότερα από όσα αντέχει, ενώ το 53,7% επέμεινε ότι μπορούσε να εξαγγείλει πολλά περισσότερα χωρίς να προκληθεί οικονομικό πρόβλημα.

Το δημοφιλέστερο μέτρο

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους και η ακόμα μεγαλύτερη μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας αναδεικνύεται ως το δημοφιλέστερο μέτρο από όσα ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ: το επικροτεί το 61,1% των γυναικών και το 57,4% των ανδρών, ενώ στους νέους η θετική ανταπόκριση φτάνει στο 64%, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τους άνω των 65. Το μέτρο επικροτείται από το 78,3% των ψηφοφόρων της Ν.Δ., από το 50,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, από το 45,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και από το 43,1% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

Ακολουθεί η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου, που έχει αποδοχή 61% στις γυναίκες και 56,6% στους άνδρες, ενώ έχει στήριξη άνω του 50% σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Μετά τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. -τρεις στους τέσσερις το αξιολογούν πολύ ή αρκετά σημαντικό- ακολουθούν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ με 56,1%, του ΣΥΡΙΖΑ με 51,3% και του ΠΑΣΟΚ με 47,9%. Είναι ενδεικτικό ότι στα νησιά του Αιγαίου η αποδοχή του μέτρου φτάνει στο 88,4%, παρότι δεν αφορά όλη την περιοχή.

Η μείωση και στη συνέχεια ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε χωριά και οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων αναγνωρίζεται ως θετικό μέτρο από το 52% των γυναικών και το 46,8% των ανδρών. Ιδιαίτερα υποστηρικτικές είναι οι μεγάλες ηλικίες (61,6%), αλλά και οι νέοι με 52,2%. Στις άλλες ηλικιακές ομάδες η πλειοψηφία θεωρεί το μέτρο ελάχιστα ή καθόλου σημαντικό, όπως και στα κόμματα πλην της Ν.Δ.

Το πιο εμβληματικό μέτρο της ΔΕΘ, ο μηδενισμός της φορολογίας των νέων ως 25 ετών και η σημαντική μείωσή της ως την ηλικία των 30 ετών, στηρίζεται πλειοψηφικά μόνο από τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους νέους κάτω των 30 ετών, όπως και από τους άνω των 65 ετών. Αντίθετα, οι ψηφοφόροι της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς αρνούνται το σχετικό μέτρο στη μεγάλη τους πλειοψηφία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την MARC A.E. — Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Ανδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: 2.401 άτομα (1ο κύμα 1.193 – 2ο κύμα 1.208). ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 27 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου & 8 έως 11 Σεπτεμβρίου 2025. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Πανελλαδική κάλυψη. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota βάσει φύλου, ηλικίας και γεωγραφικής κατανομής. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (CATI) και αυτοσυμπληρούμενα online ερωτηματολόγια (CAWI). ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: 16 ερευνητές & 2 επόπτες. Χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό Wombat & Queuemetrics για απομακρυσμένη εργασία ερευνητών και εποπτών με live παρακολούθηση του fieldwork σε real time. ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ: ±2.8% (ανά κύμα). ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: Με βάση το φύλο, την ηλικία

& τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου 2023. ΕΛΕΓΧΟΙ: Ελεγχος λογικών συσχετίσεων και έλεγχος πληρότητας στο 100%,

έλεγχος με συνακρόαση σε ποσοστό 20,2% των συνεντεύξεων. Η MARC A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ & της ESOMAR και τηρεί τον κανονισμό

του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης.