Πρόεδρος-της-Βουλής:-Το-ελληνικό-μπάσκετ-μας-γέμισε-ξανά-με-υπερηφάνεια

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.
«Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr