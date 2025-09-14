«Ράμπο»-της-πληροφορικής-στο-κυνήγι-του-μαύρου-χρήματος

«Μαύρο χρήμα» και αδήλωτα εισοδήματα βάζει στο στόχαστρο έως το τέλος του έτους η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας το ηλεκτρονικό της οπλοστάσιο και με «αιχμή του δόρατος» την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ελεγκτικός μηχανισμός έχει βάλει στο «φουλ» τις μηχανές των διασταυρώσεων, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει η νέα Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων, η οποία στελεχώνεται από «ράμπο» της πληροφορικής και αναλυτές δεδομένων.

Για τους ελέγχους μάλιστα θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, ενώ με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται συγκριτική αξιολόγηση και «σκανάρισμα» κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πρώτα πεδία μάλιστα όπου θα δοθεί η «μάχη» θα είναι το «μέτωπο» του ΦΠΑ, αλλά και κρυπτονομίσματα, μετοχές ακόμη και σε ξένα χρηματιστήρια καθώς και αναδρομικά, ενώ οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν σταδιακά και στον χώρο των τελωνείων, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παράνομων διακινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο «πακέτο» της λίστας των διασταυρώσεων στην πρώτη θέση είναι ο εντοπισμός φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024, για τους οποίος προκύπτει ότι θα έχουν δραστηριότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί φοροδιαφυγή, τότε θα δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου και φυσικά θα γίνεται νέος υπολογισμός όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Οι παραβάτες, εκτός από τον πρόσθετο φόρο που τυχόν θα προκύψει, θα κληθούν να πληρώσουν και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόστιμα.

Ψηλά στο «πακέτο» των διασταυρώσεων είναι και οι έλεγχοι των αναδρομικών αποδοχών για μισθούς και συντάξεις έτους 2021, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν αναδρομικά για τα προηγούμενα έτη τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και μάλιστα στα έτη που τα αφορούν.

Όσοι φυσικά δεν δηλώσουν τις αναδρομικές αποδοχές και εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις, τότε θα καταλογιστούν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Εκτός όμως από τις αναδρομικές αποδοχές, θα πραγματοποιηθούν αυτόματες διασταυρώσεις των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ όσον αφορά τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την αντιπαραβολή των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εντοπίσει επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στην εφορία και διαφορετικά στον ΕΦΚΑ.

Με την κίνηση αυτή ουσιαστικά επιδιώκεται ο εντοπισμός επιχειρήσεων οι οποίες δεν αποδίδουν τον πραγματικό ΦΜΥ στην εφορία ή τις πραγματικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Διευκόλυνση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασταύρωση των εν λόγω στοιχείων διευκολύνεται από την υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατηθέντων ποσών φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μηνιαία βάση και αναλυτικά ανά εργαζόμενο, ενώ παράλληλα υποβάλλονται μηνιαία και οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αντιπαραβολή των δύο δηλώσεων.

Επίσης, ο ελεγκτικός μηχανισμός και η νέα Μονάδα Διασταυρώσεων θα βάλει στο «μικροσκόπιο» και το 50% των εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές, μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (DAC1) τουλάχιστον για το έτος 2020, έως τις 30 Οκτωβρίου 2025.