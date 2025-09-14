Σε-αναμμένα-κάρβουνα-ο-πρίγκιπας-Άντριου:-100-νέα-emails-του-Επστάιν-μπορούν-να-τον-καταστρέψουν

Ένα νέο κύμα αποκαλύψεων φέρνει στο φως περισσότερα από 100 κρυφά -s που περιλαμβάνονται στα αρχεία Έπσταϊν και τα οποία ενδέχεται να είναι εξαιρετικά επιβαρυντικά για τον πρίγκιπα Άντριου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday. Οι πληροφορίες προέρχονται από καλά ενημερωμένες πηγές που αναφέρουν ότι τα e-mails αυτά περιέχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αυτή τη στιγμή εξετάζει το Κογκρέσο των ΗΠΑ, πριν δημοσιοποιηθούν.

Μία πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν νομίζετε πως ό,τι συνέβη στον Πίτερ Μάντελσον ήταν κακό, τότε δεν έχετε ιδέα τι θα συμβεί όταν δημοσιευτούν τα -s του Άντριου. Είναι ντροπιαστικά και επιβαρυντικά και θα μπορούσαν να τον καταστρέψουν». Ο Μάντελσον παύθηκε πρόσφατα από τη θέση του Βρετανού πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον μετά την αποκάλυψη σειράς -s που τον συνέδεαν με τον Έπσταϊν.

Στα e-mails περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, αλληλογραφία με την Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του Έπσταϊν, και αναφορές στη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία κατήγγειλε ότι ο Άντριου την εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά κατόπιν κακοποίησης από τον Έπσταϊν. Ο δικηγόρος της Τζιουρφέ, David Boies, υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για να ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά του πρίγκιπα.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες της Τζιουφρέ. Το 2022, είχε επιτευχθεί, σύμφωνα με αναφορές, διακανονισμός ύψους 12 εκατ. λιρών χωρίς παραδοχή ενοχής. Παράλληλα, αρκετά από τα -s που έχουν ήδη αποκαλυφθεί στο παρελθόν περιλαμβάνουν ντροπιαστικές συνομιλίες, όπως ένα μήνυμα του 2011 προς τον Επστάιν που ανέφερε: «Μείνε σε επαφή και θα παίξουμε ξανά σύντομα».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mail on Sunday, τα νέα -s προέρχονται από λογαριασμούς όπως αυτός της Pipex, ενός από τους πρώτους εμπορικούς παρόχους Internet στο Ηνωμένο Βασίλειο, και περιέχουν πολλούς από τους τηλεφωνικούς αριθμούς του πρίγκιπα που είχαν καταγραφεί στο περίφημο «μικρό μαύρο βιβλίο» του Έπσταϊν.

Οι πηγές επισημαίνουν ότι υπάρχει πιθανή επιβαρυντική αλληλογραφία μεταξύ του Άντριου, του Έπσταϊν και της Μάξγουελ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Ο πρίγκιπας φέρεται να διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τη Μάξγουελ μέσω -, ενώ ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε τα μηνύματα για να συντονίζει τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών.

Παράλληλα, αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τόσο ο Άντριου όσο και ο Μάντελσον, οι οποίοι, ως Βρετανοί πολίτες, δεν μπορούν να υποχρεωθούν νομικά να εμφανιστούν αλλά μπορούν να κληθούν – κάτι που θεωρείται σχεδόν απαραίτητο από το Κογκρέσο.

Φωτογραφία που δείχνει την Γκισλέιν Μάξγουελ, τον πρίγκιπα Άντριου και την Βιρτζίνια Τζιούφρεϊ που τον είχε καταγγείλει για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη

Η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει το βιβλίο γενεθλίων του Επστάιν, το οποίο περιέχει δέκα σελίδες αφιερώματος από τον Μάντελσον, δείχνοντας τον διπλωμάτη να απολαμβάνει διακοπές στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν. Η δημοκρατική βουλευτής Melanie Stansbury δήλωσε ότι ετοιμάζεται λίστα με πρόσθετα έγγραφα και μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν για τα εγκλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένων όσων συνέβαλαν στο βιβλίο, όπως ο Μάντελσον και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον.