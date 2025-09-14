Το-bull-run-έφερε-τη-τρίτη-μεγαλύτερη-άνοδο-της-20ετίας

Ο S&P 500, γράφει σελίδες «δόξας» με ρυθμό μαραθωνοδρόμου που τρέχει όμως σπριντ.

Νέο ιστορικό υψηλό, η 24η φορά φέτος, και συνολική άνοδος +36% από τον πάτο του Απριλίου. Με άλλα λόγια, έχουν κερδηθεί ανοδικά +16,6 τρισ. δολάρια σε αξία. Τόσα, που αν ήταν χώρα, θα ήταν δεύτερη μετά τις ΗΠΑ και θα ζητούσε μόνιμη θέση στο G7.

Το ράλι αυτό είναι τόσο θεαματικό που καταγράφει την τρίτη μεγαλύτερη 5μηνη άνοδο των τελευταίων 20 ετών, μόλις 1 μονάδα πίσω από την ανάκαμψη μετά το κραχ του 2008. Και όλα αυτά με φόντο ρεκόρ που θυμίζουν τις μέρες του 2020.

Η είδηση όμως είναι ότι σε αυτή τη τελευταία άνοδο οι μικροεπενδυτές κάνουν cash-out. Πούλησαν 700 εκατ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα, δεύτερη φορά στις τελευταίες τρεις. Μετά από 36 εβδομάδες τρελής αγοράς, αποφάσισαν να πάρουν λίγα κέρδη από το τραπέζι.

Αντίθετα, οι θεσμικοί προσπαθούν να παίξουν το “buy the dip” πιο πεισματικά από ποτέ καθώς έχουν κάνει 1,1 δισ. σε καθαρές αγορές για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα, το μεγαλύτερο σερί από το bear market του 2022.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης ο δείκτης έχει βρεθεί στο κατώφλι της αντίστασης των 6.600 μονάδων και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα για τον επόμενο ανοδικό στόχο των 6.800 μονάδων.

Για να έχουμε βραχυχρόνια αλλαγή τάσης θα πρέπει ο δείκτης να περάσει κάτω από τις 6.345 μονάδες.

