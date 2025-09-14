Axios: Το Ισραήλ θέλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη – Τι θα συζητήσουν Ρούμπιο και Νετανιάχου, τι φοβούνται οι ΗΠΑ

Το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, ως απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από πολλές δυτικές χώρες, θα συζητήσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει στην προσάρτηση και ποιο θα είναι το εύρος μιας τέτοιας κίνησης. Ωστόσο, όπως αναφέρει το Axios που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, θα ήθελε να μάθει στη συνάντησή του με τον Ρούμπιο αν ο πρόεδρος Τραμπ θα υποστηρίξει την προσάρτηση.

Ο Νετανιάχου και ο Ρούμπιο συναντήθηκαν την Κυριακή και θα συναντηθούν εκ νέου τη Δευτέρα.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Ρούμπιο έχει δηλώσει σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στις προσαρτήσεις της Δυτικής Όχθης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα τις εμποδίσει.

Οι ισραηλινές αξιώσεις προκάλεσαν πάντως ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως επειδή δεν υπήρχε σαφής θέση των ΗΠΑ επί του θέματος και επειδή ανησυχούσαν ότι το Ισραήλ θα «στρίμωχνε» τις ΗΠΑ.

Για αυτό και τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προκειμένου να αποφασιστεί μια σαφής δημόσια γραμμή. Βασικό σημείο ανησυχίας για την αμερικανική πλευρά ήταν ότι η προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης θα οδηγούσε στην κατάρρευση των Συμφωνιών του Αβραάμ και θα στιγμάτιζε την κληρονομιά του Τραμπ.

Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος και θα θεωρούσε οποιαδήποτε ισραηλινή προσάρτηση παράνομη και προκλητική.

Μεταξύ άλλων, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα βλάψει την ειρηνευτική συνθήκη μεταξύ των ΗΑΕ και του Ισραήλ και τις ευρύτερες Συμφωνίες του Αβραάμ και θα υπονομεύσει τις ελπίδες του Αμερικανού προέδρου για την επέκτασή τους.

Μόλις την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και που ζητά έναν μη αναστρέψιμο δρόμο για παλαιστινιακό κράτος. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών του ΟΗΕ, 142 χώρες μεταξύ τους και η Ελλάδα, ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, ενώ 10 ψήφισαν κατά, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και 12 απείχαν.

Οι αρχές της διακήρυξης θα είναι οι βασικοί όροι αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που θα υποστηρίξει τη λύση των δύο κρατών και που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Μετά τη σύνοδο η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης.