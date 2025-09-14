Live η συνέντευξη Τύπου του Ανδρουλάκη στην 89η ΔΕΘ – «Η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ»

Το μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν έχω σπόνσορες, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, δεν έχω χορηγούς, και αυτό αποδεικνύει ότι έχω όλους τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον». Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογήσει όλα τα μέτρα, τα οποία χαρακτήρισε βιώσιμα και ότι δίνουν προοπτική ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότ δημιούργησε εμπόδια στη μεσαία τάξη ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι η ελεύθερη αγορά της ΝΔ «είναι μια ασύδοτη αγορά». Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα θέσει κανόνες και έλεγχο και ότι οι προτάσεις του κόμματός του είναι εξαιρετικά προσεκτικές ως προς το δημοσιονομικό τους σκέλος. Δήλωσε επίσης ότι «ακόμη και με μία ψήφο να είμαστε μπροστά από τη Ν.Δ., θα έχουμε την πρωτοβουλία» ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της κυβέρνησης – ενόψει και των επόμενων εθνικών εκλογών – λέγοντας: «σκεφτείτε τι σημαίνει μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Ας προλάβουμε πριν είναι αργά. Εχουμε δυσάρεστες εμπειρίες από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τον πολίτη, τους θεσμούς και το κράτος. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο». Όσον αφορά τα σενάρια συνεργασίων, τόνισε ότι έχει αποδείξει «και στη Βουλή ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους. Αλλά στο προσκήνιο. Δεν παίζουμε παιχνίδια παρασκηνίου με κανέναν». Ζήτησε επίσης να «μη βάζετε την πορεία μου στο ίδιο καλάθι με τις πορείες Μητσοτάκη και Τσίπρα».

Ειδικότερα, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, σημείωσε ότι «χθες παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει ξανά περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση. Πώς πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος. Ο πυρήνας των αλλαγών ξεκινάει από το ίδιο το κράτος. Αν δεν αλλάξει το κράτος, πολλά πράγματα από τα οποία συζητάμε τα κόμματα, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να τα πετύχουμε μακροπρόθεσμα. Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το πρόγραμμα. Για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, που φθίνουν. Κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, απαντήσαμε στοχευμένα και όχι με θεωρίες. Με μετρήσιμους στόχους».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επαναλαμβανόμενα στη συνέντευξη Τύπου ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ «γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων, αλλά τα στελέχη μας, οι τομείς πολιτικής, ο διάλογος με την κοινωνία στα περιφερειακά συνέδρια» αλλά και γιατί, πρόσθεσε, «προσωπικά δεν έχω σπόνσορες, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, δεν έχω χορηγούς, και αυτό αποδεικνύει ότι έχω όλους τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον που επενδύει την κερδοφορία του στην υστέρηση της χώρας. Όταν η χώρα μας – η αγορά και το κράτος – λειτουργεί όπως άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να είστε σίγουροι ότι το κοινωνικό μέρισμα θα πάει προς τους πολίτες και τα υπερκέρδη κάποιων θα μειωθούν ραγδαία προς όφελος της κοινωνίας». Άσκησε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους θεσμούς, αναφέροντας ότι έχουν καταλυθεί, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της όπως στις περιπτώσεις των Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτηθείς για τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η ΝΔ πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση. Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης το 2019 αλλά και το 2023 εμφανιζόταν πως είναι ο γνήσιος πολιτικός εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Ο ίδιος περιέγραψε πως περιγράφεται η μεσαία τάξη στον δυτικό κόσμο και διερωτήθηκε αν αυτό περιγράφεται σήμερα ως μεσαία τάξη με τις πολιτικές της ΝΔ. «Εδώ είχαμε έναν πρωθυπουργό που ήρθε να εκπροσωπήσει τη μεσαία τάξη και αντί να την εκπροσωπήσει πολιτικά της δημιούργησε τεράστια εμπόδια στην καθημερινότητά της», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έκανε λόγο για οργάνωση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη κράτους υποκλοπών, υποστήριξε πως «είδαμε ο κ. Μητσοτάκης να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις όπως Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ και πως αυτά αποδεικνύουν ότι είναι αναξιόπιστοι και πρέπει να πάνε στην αντιπολίτευση».

Στο μεταξύ, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έγιναν εργαλείο πολιτικής. «Από τους έμμεσους φόρους, λόγω της ακρίβειας, το κράτος παίρνει δισεκατομμύρια και επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «η αγορά δεν λειτουργεί, η ελεύθερη αγορά που λέει η ΝΔ είναι μια ασύδοτη αγορά. Και φαίνεται από την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού σε ορισμένα είδη».

Για το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα που επικαλείται η κυβέρνηση δεν προέρχονται από ουσιαστική ανάπτυξη ή από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά κυρίως από την αύξηση των τιμών. «Η αγορά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν κανόνες. Η ελεύθερη αγορά που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία είναι μια ασύδοτη αγορά», σημείωσε.

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν:

Θέσπιση κανόνων και ελέγχων στην αγορά με ισχυρή παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

στην αγορά με ισχυρή παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επιβολή «πολύ μεγάλων προστίμων» σε ολιγοπώλια που αισχροκερδούν.

Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών για διαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις τιμές προϊόντων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στα κοστολογημένα μέτρα που παρουσίασε, περιλαμβάνονται:

13ος μισθός : 1,27 δισ. ευρώ (καθαρό ποσό περίπου 750 εκατ. μετά φόρων)

: 1,27 δισ. ευρώ (καθαρό ποσό περίπου 750 εκατ. μετά φόρων) Νέο ΕΚΑΣ : 540 εκατ. ευρώ

: 540 εκατ. ευρώ Μείωση ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα (πιλοτικά) : 150 εκατ. ευρώ

: 150 εκατ. ευρώ Συντάξεις χηρείας και αναπηρίας: 100 εκατ. ευρώ

«Ήρθαμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα άλλο όραμα για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για αυτοδυναμία και τις πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, «ακόμη και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ θα έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα». Τόνισε ότι το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό είναι ότι «νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για εσάς». «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, σκεφτείτε τι σημαίνει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τους πολίτες. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε από τον ελληνικό λαό να εμπιστευθεί το σχέδιο που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

Μιλώντας για τα σενάρια συνεργασιών, σημείωσε πως έχει αποδείξει ότι όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, «είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», αλλά «στο προσκήνιο», τόνισε. «Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν».

Για την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ

Σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τον αντιπολιτευτικό ρόλο του κόμματός του. Όπως τόνισε, «αντιπολίτευση υπάρχει, αλλά δεν μάχεται με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το κόμμα του ήταν εκείνο που αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ «πρώτος μίλησε με τον ίδιο τον πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Παράλληλα, απέδωσε στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ τις παραιτήσεις υπουργών και κυβερνητικών στελεχών όπως των Βορίδη, Αυγενάκη, Τριαντόπουλου, Παπασταύρου, Δημητριάδη και του διοικητή της ΕΥΠ.

Αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετικές κινήσεις του κόμματος για:

τις τραπεζικές χρεώσεις και τα ασφάλιστρα υγείας, ώστε να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες,

την προστασία των δανειοληπτών απέναντι στα funds και το ιδιωτικό χρέος,

την ανάγκη επαναφοράς των 120 δόσεων για μικρομεσαίους προς Εφορία και ΕΦΚΑ,

για μικρομεσαίους προς Εφορία και ΕΦΚΑ, την ένταξη των τραυματιοφορέων και οδηγών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Σημείωσε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται «απέναντι σε κάθε προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης της αντιπολίτευσης» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις κάλπες: «Το πεδίο της πολιτικής είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Παρουσίασα ένα σχέδιο που δημιουργεί εμπιστοσύνη, ελπίδα και προοπτική. Τώρα περιμένω την ανταπόκριση των πολιτών για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή».

«Είναι ανέκδοτο, το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια»

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «Άρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε. «Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

«Κράτος τρομοκράτης το Ισραήλ»

Τη σαφή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά τη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «όπως καταδικάσαμε τον τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους. Άρα είναι κράτος τρομοκράτης». Όπως πρόσθεσε, «ο μόνος δρόμος για τον κύριο Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι πήρε πρωτοβουλία αποστέλλοντας επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης, με στόχο την επαναβεβαίωση της απόφασης του 2016 που προβλέπει ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, να υπάρξει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

«Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εργάζεται με μία πυξίδα: τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτή είναι η πυξίδα μας», σημείωσε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας – Προτεραιότητα μας η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του 13ου μισθού άσκησε παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη ΝΔ για αντιφατικές τοποθετήσεις και έλλειψη πολιτικής βούλησης.

«Τη μία μας λένε ότι είναι 1,5 δισ., την άλλη 1,4, ενώ στη Βουλή επισήμως ανέφεραν 1,27 δισ. και το πραγματικό ποσό είναι 750 εκατομμύρια μετά φόρους και εισφορές», τόνισε. Υπενθύμισε δε δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι «ακόμη κι αν υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα δινόταν 13ος μισθός».

«Τι μας λένε στον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο; Δεν σας τα δίνουμε ακόμη κι αν τα έχουμε;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αυτή η πολιτική οδηγεί σε «υποβαθμισμένο δημόσιο τομέα» και αποτρέπει νέους επιστήμονες υψηλών δυνατοτήτων από το να ενταχθούν σε αυτόν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι εάν το κόμμα του ήταν κυβέρνηση και έφερνε τον 13ο μισθό, «η Νέα Δημοκρατία θα τον ψήφιζε», καθώς πρόκειται για μέτρο με κοινωνική απήχηση. Παρουσίασε παράλληλα τη δική του πρόταση για «αναπτυξιακό σχέδιο που θα φέρει τα απαραίτητα έσοδα» και για «δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα πλησιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αντί να επιβαρύνει δυσανάλογα τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη».

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «οι δημοσκοπήσεις έφεραν τα μέτρα και όχι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη», επισημαίνοντας πως φαινόμενα όπως «η αδιαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαφθορά και η ατιμωρησία» έχουν ενισχύσει την κοινωνική δυσπιστία.

«Εμείς έχουμε άλλη πολιτική, άλλο προσανατολισμό και κυρίως άλλη νοοτροπία: με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις», κατέληξε.

Η απάντηση σε ερώτηση του ΣΚΑΪ

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Δέσποινας Βλεπάκη, για το ζήτημα τον συνεργασιών και για το με ποιες σημερινές δυνάμεις συγκεκριμένα θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά «στο προσκήνιο» όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει – ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Στο προσκήνιο αλλά και με γνώση των συσχετισμών, διότι δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδομο και να επινοήσω, να φανταστώ, να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σήμερα, είναι ότι για εμάς, για τις δικές μας δεσμεύσεις, έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική. Πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όλα τα υπόλοιπα, θα μας τα δείξει πο ελληνικός λαός με τη ψήφο του στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο κ. Ανδρουλάκης στο μεταξύ, αναφερόμενος στην υπόθεση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννη Μυλωνάκη, μετά τις καταγγελίες βουλευτή της ΝΔ ότι είχε ενημερωθεί για επισυνδέσεις σχετικές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Υπάρχουν και τα τρία ζητήματα: ηθικό, ποινικό και πολιτικό. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη να καλέσει τον κύριο Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια», σημείωσε, προσθέτοντας πως «δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ. Μητσοτάκη. Οι στενότεροι συνεργάτες του έχουν γίνει πρωταγωνιστές σκανδάλων που εξέθεσαν διεθνώς τη χώρα».

Σε ερώτηση για τη φράση του «η Ελλάδα δεν πωλείται», ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν γίνεται να λέμε ότι έχουμε ανάπτυξη όταν μία στις δύο ξένες επενδύσεις αφορά real estate και εξαγορές. Αυτό οδηγεί σε αφελληνισμό και σε αύξηση ενοικίων». Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγή της πολιτικής στη Golden Visa, υπογραμμίζοντας ότι «επενδύσεις πρέπει να γίνονται σε παραγωγικούς τομείς και όχι στην αγορά ακινήτων». Εξήγγειλε δε πρωτοβουλίες για περιορισμούς ακόμη και για Ευρωπαίους πολίτες στην ακριτική Ελλάδα, επικαλούμενος αντίστοιχα παραδείγματα από την Κροατία, τη Δανία και την Αυστρία.

«Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι ένα ακριβό προνόμιο για λίγους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει πολιτική που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες των επόμενων γενεών.

Για τους υδρογονάνθρακες: «Θετικό βήμα, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ότι η χώρα έχασε πολύτιμο χρόνο. «Εμείς κάναμε τον νόμο του 2011 που καθόριζε τα απώτατα όρια της ελληνικής ΑΟΖ. Από τότε μέχρι σήμερα γιατί δεν έγιναν βήματα; Ξέρετε πόσο κόστισε αυτή η καθυστέρηση στον ελληνικό λαό;», ανέφερε.

Για τη συμφωνία με τη Chevron, δήλωσε ότι τη θεωρεί «θετικό βήμα», αλλά τόνισε πως θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά η σύμβαση ώστε η χώρα να έχει «σημαντικό όφελος τόσο για εθνικούς όσο και για γεωπολιτικούς λόγους».

«Η κυβέρνηση δεν θέλει να ελέγξει την αγορά και να πιέσει τα ολιγοπώλια»

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα της ακρίβειας και ειδικότερα αναφορικά με τα είδη στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα μειώσει το ΦΠΑ κι αν το έχει κοστολογήσει, σημείωσε αρχικά ότι το ένα σκέλος της ακρίβειας είναι τα ανελαστικά έξοδα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, (στέγαση, εκπαίδευση των παιδιών, υγεία) και πως με το πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ αποκλιμακώνει τα ανελαστικά έξοδα. Ανέφερε επί παραδείγματι ότι «με το πρόγραμμα μας για την κοινωνική κατοικία ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα δημιουργούμε κανόνες ανταγωνισμού για να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια. Με το ισχυρό ΕΣΥ μειώνουμε τις δαπάνες, μαζί με τον έλεγχο της αγοράς και την τροπολογία που καταθέσαμε πριν από μερικές μέρες. Και για τη δημόσια παιδεία μέσω του εθνικού απολυτηρίου- που ήταν μια θεσμική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και που αγκάλιασαν κι άλλα κόμματα- κάνουμε το δημόσιο σχολείο ένα κέντρο παροχής εφοδίων που ενισχύει την δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των παιδιών μας, αποκλιμακώνοντας τις δαπάνες για εκπαίδευση διότι όταν αποκτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά θα πάψει να είναι μόνο ένα κέντρο εξετάσεων».

Όσον αφορά στα τρόφιμα, τόνισε ότι έχουμε χρέος προς την πατρίδα, με την κατάσταση που υπάρχει στο δημογραφικό, «να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στο βρεφικό γάλα». «Δεν έχουμε χρέος να πάμε στο 6% το ρύζι και κάποια άλλα προϊόντα, όπως τις πατάτες, που αφορούν τους πιο φτωχούς και αδύναμους Έλληνες; Έχουμε χρέος να το κάνουμε και θα το κάνουμε» τόνισε. Πρόσθεσε ότι «το κόστος δεν είναι υψηλό διότι και για κάποια προϊόντα μπορούμε να το κάνουμε σταδιακά και για κάποια άλλα, όπως αυτά που είπα, να το κάνουμε άμεσα και να είναι ένα ευέλικτο μετρό». Σημείωσε πως το κρίσιμο είναι αν θα περάσει ο μειωμένος ΦΠΑ στις τιμές, για να τονίσει: «Μα εδώ είναι ο ρόλος μας. Δεν ξέρει η Ευρώπη που το προτείνει ως μέτρο και που καταφέρνουν τα κράτη που το υλοποιούν να φέρνει αποτελέσματα και ξέρει η κυβέρνηση της ΝΔ;». Σχολίασε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ φοβάται να κάνει πράξη αυτό το μέτρο «γιατί δεν θέλουν να ελέγξουν την αγορά και να πιέσουν τα ολιγοπώλια».

Σε ερώτημα σχετικά με την πολιτική που παρουσίασε για τη μεταρρύθμιση του κράτους, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τις βασικές προτάσεις του και τόνισε πως για το ΠΑΣΟΚ είναι προτεραιότητα το κράτος, διότι είναι νευραλγικής σημασίας για να πετύχουν τα υπόλοιπα. Σημείωσε ότι ως επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές και οργανισμούς πρέπει να μπαίνουν οι καλύτεροι και όχι οι φίλοι. Μεταξύ άλλων ρώτησε γιατί η κυβέρνηση «παίζει με τη μονιμότητα». Υποστήριξε πως το κάνει αυτό η κυβέρνηση «διότι θέλει ένα δημόσιο τομέα ευάλωτο για να σηκώνει το τηλέφωνο ο υπουργός ή το γραφείο του Πρωθυπουργού και να λέει ‘κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ μην κάνετε αυτό τον έλεγχο, είναι δικός μας». Για το άρθρο 86 είπε ότι πρέπει να τροποποιηθεί: «Και να προστατεύεται ο υπουργός ώστε να μπορεί να υπογραφεί ευκολότερα και να μην υπάρχει φόβος για την υπογραφή του, αλλά να μην προστατεύεται ο υπουργός από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που όταν υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον ξέρει ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα επιτρέψει στην δικαιοσύνη να το διερευνήσει. Μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο σε αυτή την συνταγματική αναθεώρηση». Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ περιορίζει τους υπουργούς «που νομίζουν ότι το κράτος είναι λάφυρο για να μείνουν για πάντα στις καρέκλες τους».

«Ελλάδα- Κύπρος να είναι πρωταγωνιστές της Ευρώπης στην ΝΑ Μεσόγειο»

Ερωτηθείς για τη απόκλιση Ελλάδας – Κύπρου για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι πρέπει οι δύο χώρες να έιναι οι πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας στη ΝΑ Μεσόγειο και τόνισε κατηγορηματικά πως δεν μπορεί η Τουρκία να είναι μέρος της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης ούτε, όπως είπε συγκεκριμένα, «να εξοπλίζεται ένας τρομοκράτης της διεθνούς πολιτικής».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη ανέφερε ότι είναι κομβικός παράγοντας για την συνολική πορεία της χώρας, επισημαίνοντας ότι αυτό εξασφαλίζουν τα 12 Περιφερειακά σχέδια που το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Σημείωσε ακόμη, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση, ότι με τις επιλογές της στην ενέργεια στέρησε την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας και οδήγησε στην εγκατάλειψη παραγωγικών κλάδων.

«Η ΔΕΘ είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά»

«Χρόνια τώρα έχω πει ότι θέλουμε το project για την ανάπλαση της ΔΕΘ να έχει ήπιες υποδομές, πολύ πράσινο για να αναπνεύσει η πόλη και μου κάνει εντύπωση η στροφή της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση. Η Έκθεση είναι ταυτότητα για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ακόμη ένα έργο και πρέπει να γίνει σωστά» σχολίασε.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «προτεραιότητα» την ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως το έργο αυτό «θα αλλάξει την εικόνα του αστικού ιστού όλων των παραθαλάσσιων δήμων». Επίσης, πρόσθεσε πως πρέπει να ολοκληρωθεί το Μετρό και να παρθούν σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας ώστε «να πρωτοστατήσει η Θεσσαλονίκη σε όλα τα Βαλκάνια».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ρωτήθηκε για τις σοβαρές καταστροφές που σημειώθηκαν πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλία. «Από τις πρώτες εβδομάδες της τεράστιας καταστροφής είχα πει ότι πρέπει να γίνει μια task force που να αναλάβει όλο το σχέδιο ανάταξης της Θεσσαλίας. Έγιναν ελάχιστα από τότε. Και δεν φτάνει ότι έγιναν ελάχιστα σε επίπεδα υποδομών, καθυστέρησαν οι αποζημιώσεις, η κατάσταση σε κάποια χωριά είναι τραγική, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις ζωονόσους. Έχουν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους», υπογράμμισε.

«Εμείς δεσμευόμαστε για ένα οργανισμό που θα αναλάβει όλο το αναπτυξιακό σχέδιο σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους επιστήμονες της Θεσσαλίας που θα προκρίνουν έργα και επιλογές για να μην ξαναπάθουμε τέτοιες ζημιές», συμπλήρωσε.

Κληθείς να απαντήσει εάν έχει σκεφτεί πρόσωπα για το κυβερνητικό σχήμα και εάν θα περιλαμβάνει εξωκοινοβουλευτικούς σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές είπε: «Το ποιοι θα αναλάβουν τα υπουργεία είναι σημαντικό, αλλά σημαντικότερο όλων είναι να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα κάνουμε. Κι εμείς τα περιγράψαμε».

Νέο ΑΣΕΠ, αξιοκρατία και συνταγματική αναθεώρηση για κράτος στην υπηρεσία του πολίτη

Την ανάγκη ριζικών αλλαγών στο κράτος με στόχο την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τον περιορισμό των πρωθυπουργικών και υπουργικών εξουσιών τόνισε παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο ίδιος υπενθύμισε τη «μεγάλη μεταρρύθμιση του ΑΣΕΠ» που καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ και ανακοίνωσε το «Νέο ΑΣΕΠ», με διευρυμένες αρμοδιότητες:

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ.

αποκλειστικά από το ΑΣΕΠ. Επιλογή διοικητών οργανισμών μέσω διαφανών διαδικασιών και όχι με κομματικούς διορισμούς.

μέσω διαφανών διαδικασιών και όχι με κομματικούς διορισμούς. Ανοιχτή πρόσκληση υποψηφίων για τις ανεξάρτητες αρχές, με αξιολόγηση βιογραφικών και εμπειρίας.

για τις ανεξάρτητες αρχές, με αξιολόγηση βιογραφικών και εμπειρίας. Αποκλεισμός δικαστικών από δημόσιες θέσεις για τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση, ώστε να αποτραπούν σχέσεις εξάρτησης με την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου.

Για το ζήτημα της μονιμότητας, απέρριψε τις αιτιάσεις της κυβέρνησης: «Μα και τώρα υπάρχει πλαίσιο για τον επίορκο δημόσιο υπάλληλο. Δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, αλλά η εξάρτηση και η χειραγώγηση του κράτους», τόνισε, καταγγέλλοντας παρεμβάσεις υπουργών σε ελέγχους και οργανισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άρθρο 86 του Συντάγματος, ζητώντας την τροποποίησή του. Όπως σημείωσε, πρέπει να προστατεύεται ο υπουργός μόνο για την άσκηση των καθηκόντων του, ώστε να μην αποφεύγει την υπογραφή από φόβο ευθυνών, αλλά να μην προστατεύεται από ευθύνες όταν υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον με την κάλυψη του εκάστοτε πρωθυπουργού. «Το κράτος δεν είναι λάφυρο, είναι υπηρέτης του πολίτη και του δημοσίου συμφέροντος», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση με το κράτος ως προτεραιότητα για τη χώρα και «μονόδρομο» για όλες τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις.

«Κάποιοι έφεραν τα funds και τους servicers στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων»

«Μίλησα για το ιδιωτικό χρέος βάζοντας διάφορες πτυχές, οι 120 δόσεις, οι ρυθμίσεις είναι κάτι που ζητάει η αγορά άμεσα. Αυτό δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε ο κ. Ανδρουλάκης ερωτηθείς σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

«Τα funds και οι servicers δεν ανταποκρίνονται, δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν προτεραιότητα την ρύθμιση αλλά επενδύουν στην εξόντωση. Κάποιοι τους έφεραν στη χώρα χωρίς κανόνες και έκαναν Φαρ Ουέστ την αγορά δανείων στην Ελλάδα. Θέλουμε να σταματήσει να είναι ξέφραγο αμπέλι η αγορά δανείων και θα θεσπίσουμε καθολική υποχρεωτικότητα, να πρέπει να υποβάλει πρόταση ρύθμισης ο πιστωτής στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και όχι να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει και δεν βλέπει, αφήνοντας χιλιάδες Έλληνες να βυθίζονται στην απελπισία», είπε.

Σε ερώτηση για την Ήπειρο και κατ’ επέκταση για τις περιφέρειες, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «αντί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για την κατάσταση στον πρώτο βαθμό της Τ.Α. ακούω ότι η ΝΔ έχει μόνο μία έγνοια, να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να φέρει ένα εκλογικό νόμο στην αυτοδιοίκηση που μου είπαν από την ΚΕΔΕ ότι υπάρχει μόνο στα νησιά Φίτζι, να εκλέγονται δηλαδή δήμαρχοι και με 15% και με 20%». «’Αρα η αγωνία δεν είναι να επενδύσουμε στην αυτοδιοίκηση, να της δώσουμε εργαλεία, όπως αυτά που εμείς ανακοινώσαμε, αλλά πώς θα ελέγξουμε τους δήμους», σχολίασε. Τόνισε ότι «περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς σοβαρή τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα και μεταποίηση, χωρίς φορολογικά κίνητρα, χωρίς υποδομές διαχείρισης υδάτων και ενεργειακό σχεδιασμό, δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό το σχέδιο θα υλοποιήσουμε εμείς σε κάθε περιφέρεια ξεχωριστά βάσει των πλεονεκτημάτων που έχει κάθε περιφέρεια», σημείωσε.

Σε ερώτηση του - αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, αν μπορεί να πει «με ονόματα και διευθύνσεις» αν αποκλείει κάποια πολιτικά κόμματα ή και πρόσωπα, σχολίασε στο ίδιο μήκος κύματος ότι «έχετε και τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις», για να απαντήσει: «Ο λαός θα ψηφίσει, θα αποφασίσει κι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του. Όποιος αποδέχεται αυτή την εφαρμογή του προγράμματος μπορεί να συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ. Στόχος είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα που χθες περιγράψαμε. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν πειρασμό συμφωνιών που υπονομεύουν την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Αυτό είναι το ευαγγέλιο μας, το πρόγραμμά μας. Είναι πρόγραμμα γενναίων μεταρρυθμίσεων και γενναίας πολιτικής αλλαγής. Όποιος θέλει αυτή την πολιτική αλλαγή ας έρθει να συνεργαστεί για αυτή την αλλαγή. Αλλά να μπούμε σε ένα παιχνίδι εξουσίας, υπονομεύοντας τις δεσμεύσεις που έδωσα στον ελληνικό λαό δεν θα το κάνω».

«Δυστυχώς κάποιοι έχουν εγκληματήσει σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας»

«Το θέμα της απολιγνιτοποίησης με έχει απασχολήσει πολύ από την πρώτη μέρα που ήμουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς έπρεπε να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν εγκληματήσει σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας γιατί παρουσίαζαν εύκολα τα πράγματα» απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείς για την απολιγνιτοποίηση και την εγκατάλειψη της περιοχής από τους νέους, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την 89η ΔΕΘ στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη.

«Τώρα εδώ που φτάσαμε πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις, αλλαγή μοντέλου για τη Δυτική Μακεδονία. Είναι η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη δημογραφική αιμορραγία που προκαλείται από τη μετανάστευση των νέων ανθρώπων. Να κατευθύνουμε πόρους για μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς», συμπλήρωσε. Υπογράμμισε, δε, πως απαιτείται «προτεραιοποίηση, προσπάθεια και συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σε ερώτηση για τους αγρότες και το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα απάντησε πως «το αγροτικό πετρέλαιο πρέπει να είναι αφορολόγητο από την αντλία», έκανε λόγο για «ανανεώσιμες πηγές με προτεραιότητα» αλλά και για αποζημιώσεις που θα «πρέπει να γνωρίζει ένας νέος άνθρωπος γιατί αποζημιώνεται και όχι να είναι τόσο εκτεθειμένος σε μια καταστροφή».

Ερωτηθείς για τη νησιωτικότητα, τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για μειωμένο ΦΠΑ και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους ο κ.Ανδρουλάκης αναρωτήθηκε: «Άντε στην ορεινή Ελλάδα δεν έχουμε ανάπτυξη και ο κόσμος περνάει δύσκολα. Άντε στα νησιά μας που έχουν ανάπτυξη περνάει καλύτερα ο κόσμος;». Πρόσθεσε πως πρέπει να δοθεί βάρος «στο βιώσιμο τουρισμό, στην ανθεκτικότητα και στο αξιοβίωτο της τοπικής κοινωνίας».

«Η χώρα έχει αργήσει πάρα πολύ κι είναι επείγον να τρέξουμε για να αναστραφεί η μείωση του πληθυσμού»

Το ΠΑΣΟΚ προκρίνει νόμιμη και κανονική μετανάστευση, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το μεταναστευτικό. Απορρίπτοντας την πολιτική ξέφραγο αμπέλι, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, και την πολιτική Πλεύρη για απόρριψη ασύλου ανέφερε. «Και οι δύο αρνούνται το πρόβλημα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι πρέπει να γίνουν διεθνείς διμερείς συμφωνίες γιατί οι κοινωνίες έχουν τα όριά τους.

Σχετικά με το δημογραφικό υπογράμμισε ότι η χώρα έχει αργήσει πάρα πολύ κι είναι επείγον να τρέξουμε, ως χώρα, για να αναστραφεί η μείωση του πληθυσμού. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη με κίνητρα και δημόσιες πολιτικές. Εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την επιστροφή πολλών που έφυγαν από τη χώρα, αν δεν αλλάξει το κράτος και η λειτουργία του.

Για τα μικρά νησιά και τους ορεινούς οικισμούς, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι απαιτούνται ειδικά αναπτυξιακά σχέδια που θα καλυτερεύσουν τη ζωή εκεί.

