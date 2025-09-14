Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει με τη Δύση – Ο μεγάλος του φόβος έρχεται από τη Ρωσία

Τα τουλάχιστον 19 drones που έστειλε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, ουσιαστικά «μετέφεραν» το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση του Politico είναι πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμό του με τη Δύση.

Η ρωσική παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ ακολούθησε εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία που σκότωσαν δεκάδες αμάχους, προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια όπου στεγάζονταν οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και της Βρετανίας και έπληξαν για πρώτη φορά κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Κιέβου.

Μακριά από οποιαδήποτε διάθεση να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Πούτιν έχει συνδέσει την πολιτική του επιβίωση με μια συνεχή σύγκρουση με την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Ο Πούτιν είναι πρόεδρος του πολέμου», δήλωσε ο Νικολάι Πέτροβ, ανώτερος αναλυτής του New Eurasian Strategies Center με έδρα το Λονδίνο. «Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει».

Αφού διαμόρφωσε την εικόνα του ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή στον ρόλο του ειρηνικού προέδρου θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση. «Όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτόν τον ρόλο», πρόσθεσε ο Πέτροβ.

Η παράταση του πολέμου και ο φόβος του Πούτιν

Στη συνέχεια το Politico αναφέρει πως θα υπάρξει πολιτικό κόστος για τον Πούτιν σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, λόγω κάποιων εθνικιστικών «φωνών» εντός Ρωσίας, οι οποίες είναι και ο μεγάλος φόβος του Ρώσου προέδρου.

«Καθώς η ρωσική εισβολή πλησιάζει το τέταρτο έτος, ο Πούτιν φαίνεται να έχει περισσότερους λόγους αισιοδοξίας σε σχέση με τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν το Κρεμλίνο πίστευε ότι θα καταλάμβανε την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες.

Με τις ουκρανικές δυνάμεις περιορισμένες λόγω έλλειψης όπλων και προσωπικού, η Ρωσία έχει καταφέρει να προωθηθεί βαθύτερα στη χώρα. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή και κοστοβόρα: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου ένα εκατομμύριο απώλειες, ενώ η οικονομία απειλείται με ύφεση.

Παράλληλα, το πολιτικό κόστος του τερματισμού του πολέμου παραμένει υψηλό. Αν και το Κρεμλίνο ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης και το διαδίκτυο και θα μπορούσε να παρουσιάσει μια συμφωνία ως νίκη, ο Πούτιν ανησυχεί περισσότερο για τη μικρή αλλά θορυβώδη ομάδα εθνικιστών, που αποτελεί πλέον τη σοβαρότερη απειλή για την εξουσία του. Σε αυτούς έχει υποσχεθεί μια μεγαλειώδη νίκη όχι μόνο απέναντι στην Ουκρανία αλλά και απέναντι στη συλλογική Δύση», αναφέρει το χαρακτηριστικά το άρθρο.

Υβριδικός πόλεμος και επιθέσεις σε ΝΑΤΟϊκό έδαφος

Από τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, που παρουσιάστηκε από την Ουάσινγκτον ως σύνοδος για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, η Μόσχα εντείνει τον υβριδικό της πόλεμο απέναντι στην Ευρώπη.

Πριν από την πρόσφατη παραβίαση, ρωσικά drones είχαν εισέλθει πολλές φορές στον πολωνικό εναέριο χώρο από τη Λευκορωσία, ενώ τον Αύγουστο ένα drone συνετρίβη περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με το WELT, πέντε από τα drones που πέρασαν στην Πολωνία είχαν πορεία κατευθείαν προς ΝΑΤΟϊκή βάση, πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά F-35.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε δύο ημέρες πριν από την παραβίαση, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, κατηγόρησε το Ελσίνκι ότι σχεδιάζει επίθεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια «θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατάρρευση της φινλανδικής κρατικής υπόστασης — μια για πάντα». Οι αναλυτές σημείωσαν ότι η ρητορική του άρθρου θύμιζε την περίοδο πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα έχει επίσης αρχίσει να μετακινεί κρίσιμες βιομηχανίες, όπως η ναυπηγική, προς την ανατολή της χώρας, μακριά από τα σύνορα με το ΝΑΤΟ, ενώ την Παρασκευή ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία, δίπλα στα πολωνικά σύνορα.

«Ό,τι κι αν πετύχει ο Πούτιν στην Ουκρανία, η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν θα τελειώσει εκεί, θα συνεχιστεί με διάφορες μορφές, ακόμη και στρατιωτικά», τόνισε ο Πέτροβ.