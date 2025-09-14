tesla:-Σχεδιάζει-αύξηση-παραγωγής-στο-γερμανικό-της-εργοστάσιο

Σύμφωνα με την εταιρεία υπάρχουν θετικά σημάδια σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί το εργοστάσιο.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή στο εργοστάσιό της στη Γερμανία για το υπόλοιπο του έτους λόγω ισχυρών πωλήσεων, δήλωσε την Κυριακή ο επικεφαλής του εργοστασίου στο Γκρίνχαϊντε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ καλούς αριθμούς πωλήσεων και, ως εκ τούτου, αναθεωρήσαμε προς τα πάνω τα σχέδια παραγωγής μας για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο», δήλωσε ο Αντρέ Τίριγκ, διευθυντής του εργοστασίου στο Γκρίνχαϊντε, λίγο έξω από το Βερολίνο, στο DPA.

Η Γερμανία είναι μια δύσκολη αγορά για την Tesla, εν μέρει λόγω του έντονου ανταγωνισμού από Κινέζους αντιπάλους. Η πολιτική δραστηριότητα του Έλον Μασκ ενδέχεται επίσης να έχει επηρεάσει τη ζήτηση, σύμφωνα με αναλυτές.

Τον Ιούλιο, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν περισσότερο από το μισό σε σχέση με ένα χρόνο πριν, φτάνοντας τα 1.110 αυτοκίνητα, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση 57,8%, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία οδικών μεταφορών KBA.

Ο Τίριγκ δήλωσε ότι η εταιρεία βλέπει θετικά σημάδια σε όλες τις αγορές που εξυπηρετεί το εργοστάσιο, προσθέτοντας ότι αυτό ξεπερνά τα όρια της Γερμανίας.

«Προμηθεύουμε πάνω από 30 αγορές και βλέπουμε σίγουρα μια θετική τάση εκεί», είπε στο DPA.