Άνοδος-στις-ευρωπαϊκές-αγορές-με-φόντο-τη-συμφωνία-ΗΠΑ–Κίνας-για-το-tiktok

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με άνοδο τη Δευτέρα 15/9, εν μέσω ειδήσεων για συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας σχετικά με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης TikTok.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 κατέγραψε άνοδο 0,42% στις απογευματινές συναλλαγές και έκλεισε στις 557,16 μονάδες. Στους επιμέρους βασικούς δείκτες, ο FTSE στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε κατά 0,07% στις 9.277,03 μονάδες, ενώ ο DAX στη Γερμανία ενισχύθηκε 0,15% στις 23.733,75 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,92% στις 7.896,93 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα «πράσινα», με κέρδη της τάξης του 0,32% που τον έφεραν στις 42.566,41 μονάδες και ο ισπανικός IBEX έχασε 0,09% στις 15.308,20 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, οι μετοχές της εταιρείας ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted υποχώρησαν πάνω από 1% μετά την ανακοίνωση σχεδίου για άντληση νέων κεφαλαίων με σημαντικό discount. Η δανέζικη εταιρεία θα αντλήσει 60 δισ. κορόνες (9,4 δισ. δολάρια) εκδίδοντας νέες μετοχές στα 66,60 κορόνες, με έκπτωση 67% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής (200 κορόνες).

Αντίθετα, οι μετοχές της Novo Nordisk στην Κοπεγχάγη κατέγραψαν άνοδο 2% μετά την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη χρήση του φαρμάκου κατά του διαβήτη Rybelsus και σε καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η εβδομάδα αναμένεται έντονη για το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, φτάνουν το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη θα βρεθούν στο Κάστρο του Ουίνδσορ με τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, ενώ την Πέμπτη θα έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Την Τετάρτη ανακοινώνεται ο τελευταίος δείκτης πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν από τη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη. Ωστόσο, δεν αναμένεται μείωση επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές κινήθηκαν ανοδικά καθώς ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συμφώνησαν σε ένα «πλαίσιο» συμφωνίας για το TikTok.

Η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, αντιμετωπίζει προθεσμία έως τις 17 Σεπτεμβρίου για να πουλήσει το αμερικανικό κομμάτι της πλατφόρμας ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στις ΗΠΑ. Η ανακοίνωση της Δευτέρας δείχνει ότι ο κίνδυνος αυτός ενδέχεται πλέον να αποτραπεί.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έδειξαν εξασθένηση της αγοράς εργασίας και ήπιο πληθωρισμό, ενισχύοντας τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων.

Η αγορά αποτιμούσε με πιθανότητα 96,2% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια κατά 0,25%, ενώ μόλις 3,8% ήταν η πιθανότητα για μεγαλύτερη μείωση κατά 0,5%, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.