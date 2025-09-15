Απόβαση του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη: Το στοίχημα του Ανδρουλάκη και το χαρτί των εκλογών – Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ με το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ήταν ένα στοίχημα που στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι κέρδισε η πράσινη παράταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια επιχείρηση να ενισχύσει το πρωθυπουργικό του προφίλ παρουσίασε μια πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας, το όραμα του ΠΑΣΟΚ που θα φέρει Νέα Σύγκλιση με την Ευρώπη, ενώ αναφέρθηκε σε στοχευμένα μέτρα εστιάζοντας στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις.

Η είδηση βέβαια που μονοπώλησε τα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τράβηξε το χαρτί των εκλογών και τόνισε από το Βελλίδειο ότι η χώρα έχει ανάγκη για πολιτική αλλαγή, με την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση ακόμα και με μια ψήφο διαφορά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το αίτημα για εκλογές ήταν μια από τις εισηγήσεις, με τον πρόεδρο να καταλήγει στο αίτημα μόλις το βράδυ της Παρασκευή μετά από συζητήσεις με στενούς του συνεργάτες.

«Η πολιτική αλλαγή θα βάλει τέλος στον κατήφορο» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που τόνισε ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για την διακυβέρνηση της χώρας.

Είχε προηγηθεί επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομία, την ακρίβεια και του Θεσμούς, αλλά και σφοδρά πυρά για σκάνδαλα και διαφθορά.

Η ομιλία είχε παλμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη και σε αρκετά σημεία ο πρόεδρος κέρδισε παρατεταμένο χειροκρότημα. Το θετικό κλίμα και ο ενθουσιασμός, μεταφέρθηκαν σε γνωστή ταράτσα στο κέντρο της πόλης. Μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να έμεινε για λίγο, καθώς τον περίμενε η επόμενη δοκιμασία της συνέντευξης τύπου της Κυριακής, ωστόσο γνώστες των πασοκικών δρώμενων κάνουν λόγο για ΠΑΣΟΚ από τα παλιά, με πολύ κόσμο και τους γνωστούς ύμνους του ΠΑΣΟΚ να ξεσηκώνουν τους θαμώνες.

Βέβαια και εδώ σχολιάστηκε η σπουδή στελεχών και βουλευτών για μια θέση στο κάδρο δίπλα στον πρόεδρο, όπως και το πρωί της ίδιας μέρας στην Έκθεση που πρωτοκλασάτα στελέχη έκαναν γυμναστική για μια θέση στον ήλιο… ή αλλιώς στη λήψη δηλαδή στο πλευρό του προέδρου.

Η συνέντευξη τύπου της Κυριακής διήρκησε περίπου 3 ώρες, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, που έκανε τον συντονισμό υποδειγματικά να δείχνει το ρολόι από τις δύο ώρες και μετά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων και άνοιξε όλη τη βεντάλια της συζήτησης.

Το θέμα των ενδεχόμενων μετεκλογικών συνεργασιών και η κυβερνησιμότητα της χώρα, η πιθανή έλευση του Αλέξη Τσίπρα, οι χαμηλές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ήταν από τα ερωτήματα που κλήθηκε να απαντήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρήκε την ευκαιρία να επιχειρήσει την εξίσωση των κυβερνήσεων Μητσοτάκη με την περίοδο Τσίπρα – Καμμένου, απάντησε δηκτικά στη διαρροή μέσω κυβερνητικών πηγών για ακοστολόγητο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και λεφτόδεντρα, ενώ δήλωσε ανοιχτός σε μετεκλογικές συνεργασίας με τα κόμματα της Αριστεράς, αλλά στο προσκήνιο και μετά την απόφαση του ελληνικού λαού.

Ο πρόεδρος το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ερώτηση του ΣΚΑΪ για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες τόνισε ότι ενδεχόμενες συνεργασίες θα γίνουν στο προσκήνιο με γνώση των συσχετισμών.

«Στο προσκήνιο αλλά και με γνώση των συσχετισμών, διότι δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδαμο και να επινοήσω, να φανταστώ ή να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το μόνο που μπορώ να πω σήμερα είναι για μας, για τις δικές μας δεσμεύσεις.

Και το επαναλαμβάνω: έστω και με μια ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική, πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όλα τα υπόλοιπα θα μας τα δείξει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις επόμενες εθνικές εκλογές», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όταν ολοκληρώθηκε η μαραθώνια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με χαλαρή διάθεση συμμετείχε σε δημοσιογραφικό πηγαδάκι. Προέβλεψε ότι η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ θα τα πήγαινε καλά γιατί όπως είπε οι παίκτες «είχαν πεισμώσει» ενώ καθώς η ώρα είχε περάσει και η συζήτηση πήγε στο φαγητό, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποθέωσε την μαγειρική της μητέρας του, που όπως είπε «καθώς η μητέρα μου μεγαλώνει ξεπέρασε και την γιαγιά μου στο ταλέντο».

Τα φώτα έκλεισαν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε την πρώτη αποτίμηση του διημέρου με στενούς φίλους και συνεργάτες σε γνωστή ταβέρνα στο κέντρο της πόλης, πριν τον αγώνα της Εθνικής από τον οποίο δεν έχασε ούτε λεπτό.

Τα μηνύματα που πέρασαν στον κόσμο και το αποτέλεσμα θα φανεί στο χειροκρότημα… δηλαδή στις δημοσκοπήσεις.

