ΓΕΚ-Τέρνα:-Κέρδη-σε-όλα-τα-μέτωπα,-νέο-σχήμα-με-motor-oil

Ο όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2025 έντονη αναπτυξιακή πορεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 44%, στα 1,96 δισ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 84%, φθάνοντας τα 317 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16% από 12% πέρυσι.

Κομβικό ρόλο είχε ο τομέας παραχωρήσεων, που πλέον αντιστοιχεί στο 53% της συνολικής κερδοφορίας, σημειώνοντας αύξηση 114% στο EBITDA. Παράλληλα, ο κατασκευαστικός τομέας ενίσχυσε τα έσοδά του κατά 41% και τα λειτουργικά του κέρδη κατά 49%, ενώ στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τις πιέσεις της αγοράς, διατηρήθηκε θετική κερδοφορία.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ (+53%), ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετόχων αυξήθηκαν κατά 24%, στα 68 εκατ. ευρώ. Στρατηγικής σημασίας εξέλιξη αποτελεί η συμφωνία με τη Motor Oil για τη δημιουργία νέου κοινού ενεργειακού σχήματος, που αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο.

Σε επίπεδο ισολογισμού, ο καθαρός δανεισμός της μητρικής μειώθηκε στα 117 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 1,46 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 748 εκατ. ευρώ στη μητρική. Διαγραμματικά, η μετοχή συνεχίζει τον ανηφορικό της δρόμο μέσα στο μακροπρόθεσμο κανάλι “D“, που οδηγεί αρχικά στα 24,68 ευρώ και μετά στα 28,78 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

September 15, 2025