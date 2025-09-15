Διπλή αύξηση στις τιμές εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούλιο

Πού οφείλεται η άνοδος.

Διπλή αύξηση παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Εισροών και Εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,5%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Ιουλίου 2024, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023, είχε παρουσιάσει αύξηση 1,9%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024 οφείλεται:

στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας φρούτα

στην αύξηση κατά 3,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,9%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Ιουλίου 2024 με τον Ιούλιο 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,1%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024.