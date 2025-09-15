Εν-αναμονή-των-νέων-δημοσκοπήσεων-μέσα-στην-εβδομάδα-τα-κόμματα

-

Είναι γεγονός πως για αποτυπωθεί πλήρως το νέο πολιτικό κλίμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ. Έτσι μόνο το ταμείο μπορεί να είναι συνολικό αφού οι πολίτες θα έχουν κρίνει όχι μόνο αν τους ικανοποιούν τα κυβερνητικά μέτρα, αλλά και αν οι αντιπροτάσεις των κομμάτων της μειοψηφίας είναι ρεαλιστικές ή είναι “κενό γράμμα” και δημοσιονομικά αδύνατες. Αυτό έγινε χθες με τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη αφού και οι υπόλοιπες δυνάμεις είχαν παρουσιάσει τα προγράμματά τους μεταξύ 10-12 Σεπτεμβρίου. Συμπέρασμα; Οι μετρήσεις που θα τρέξουν μέσα στην εβδομάδα θα είναι κομβικές και θα δώσουν το “σήμα” για το ξεκίνημα της νέας πολιτικής σεζόν.

Οι στόχοι των κομμάτων είναι διαφορετικοί αλλά συγκεκριμένοι εδώ και καιρό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει άλλο δρόμο πάρα να βρεθεί και πάλι στη ζώνη του 30%. Αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις της περασμένης εβδομάδας: της Opinion Poll για το Action 24 (30,5% στην εκτίμηση ψήφου), της GPO για την εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ το Σάββατο (29,7% στην εκτίμηση ψήφου) και της Marc για το Πρώτο Θέμα την Κυριακή (31% στην εκτίμηση ψήφου). Είναι γεγονός πως και για την κυβέρνηση είναι νωρίς ακόμα, καθώς μόνο όταν οι εξαγγελίες μπουν στην τσέπη των πολιτών θα υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη προσμονή πως με τη μείωση της φορολογίας θα δουν τον μισθό τους να αυξάνεται. Την πλειοψηφία βοηθάει και το γεγονός πως το Νοέμβριο θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και η επιδότηση ενοικίου με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Η συμμετοχή της αμερικανικής Chevron (κοινοπραξία με την Helleniq Energy) για την έρευνα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης έχει βοηθήσει τη γαλάζια παράταξη. Αν, ωστόσο υπάρχουν νέες αποκαλύψεις και δικογραφίες για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτονόητο πως θα “νερά” δεν θα είναι και τόσο ήρεμα. Σήμερα θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής για την υπόθεση με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ είναι σαφές πως υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά. Αν η “ψαλίδα” με τη Νέα Δημοκρατία δεν μειωθεί και μείνει στο 15% δύσκολα θα μπορέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να πείσει πως μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά από τη Νέα Δημοκρατία. Από τη Θεσσαλονίκη ζήτησε εκλογές, ωστόσο από εδώ και μπρος μένει να δείξει πως μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον σχεδιασμό. Στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν να δουν πως αντέδρασαν οι πολίτες στους άξονες που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ. Μιλούν για ένα ρεαλιστικό σχέδιο που αποτελεί άλλη προσέγγιση για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής του ελληνικού λαού.

Σε όλη την κεντροαριστερά αναμένουν να δουν ποιες θα είναι οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και αν επιιβεβαιωθεί η σεναριολογία για τη δημιουργία νέου κόμματος. Ακόμα πιο πολύ αυτό συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη και βουλευτές γίνονται καθημερινά, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, αποδέκτες πολλών ερωτήσεων για το τι τελικά θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο χώρος αποσυσπειρώνεται και όλοι πλέον αναζητούν απαντήσεις. Κάποιοι θεωρούν φυσιολογικό ο πρώην πρωθυπουργός να κινητοποιείται, από τη στιγμή που υπάρχει αδυναμία της αντιπολίτευσης να εμφανίσει μια δυναμική και άλλοι πιστεύουν πως όσο ο χρόνος τρέχει και δεν ανοίγει τα χαρτιά του τα προβλήματα για το κόμμα μεγαλώνουν.

Για τα υπόλοιπα κόμματα το τοπίο επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον Νοέμβριο θα παρουσιάσει το κυβερνητικό της πρόγραμμα και στη ΔΕΘ έδωσε το στίγμα της και μίλησε για έναν νέο τρόπο ψήφου στις εκλογές. Φαίνεται να ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη δεύτερή θέση με το ΠΑΣΟΚ να υπερτερεί, ωστόσο δείχνει αποφασισμένη η πρώην πρόεδρος της Βουλής μέσα στο φθινόπωρο να κάνει την αντεπίθεσή της. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο περιμένουν τόσο το ΚΚΕ όσο και η Ελληνική Λύση που θα δώσουν “μάχη” για την τρίτη θέση. Στον Περισσό θα δυναμώσουν τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις τους το επόμενο διάστημα, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος θα πρέπει να περιμένει κατά πόσο ο Αντώνης Σαμαράς θα ανοίξει τα “χαρτιά” του για το αν σκέφτεται να ιδρύσει νέο κόμμα. Η Νέα Αριστερά αδυνατεί να πλησιάσει τη ζώνη του 3% και άπαντες αναμένουν αν οι νέες προσπάθειες που φαίνεται να γίνονται, τουλάχιστον σε επίπεδο νομοσχεδίων, για σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ ευδοκιμήσουν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και η συνεννόηση περάσει και σε άλλο στάδιο δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις στο κόμμα του Αλέξη Χαρίτση.

