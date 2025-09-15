Εξαγόρασε-την-Κάλυψη-ΙΚΕ-στη-Θεσσαλονίκη-η-mega-brokers

Η MEGA BROKERS, η μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικών πρακτόρων στην Ελλάδα, ανακοινώνει την εξαγορά της εταιρείας ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ, με έδρα την Θεσσαλονίκη, επιταχύνοντας το στρατηγικό της πλάνο εξαγορών και ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.

Η ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ δραστηριοποιείται από το 2011 στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και έχει καταφέρει να χτίσει ισχυρή φήμη στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως χάρη στη δυναμική προσωπικότητα και το όραμα της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Στέλλας Καρασαβαΐδου.

Σήμερα, διαθέτει δίκτυο 53 ασφαλιστικών γραφείων και διαμεσολαβητών, εξυπηρετεί 11.500 ενεργούς πελάτες σε όλους τους κλάδους ασφάλισης και έχει παρουσία σε 17 νομούς: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κοζάνης, Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας, Γρεβενών και Αττικής.

Με την εξαγορά αυτή, η MEGA BROKERS επεκτείνει το αποτύπωμά της στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, ενδυναμώνοντας περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύοντας την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGA BROKERS, κ. Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου (φωτό), δήλωσε:

«Η εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της στρατηγικής μας να βρισκόμαστε παντού, δίπλα στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και τον πελάτη. Με ισχυρή παρουσία πλέον σε 17 νομούς, διευρύνουμε τη δυναμική μας και επιταχύνουμε το πλάνο εξαγορών μας, με στόχο να αναδείξουμε τη MEGA BROKERS στον απόλυτο ηγέτη στην Ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση»

Η κα Στέλλα Καρασαβαΐδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ, πρόσθεσε:

«Με τη MEGA BROKERS συνεργαζόμαστε με επιτυχία εδώ και χρόνια, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης. Σήμερα, αυτή η συνεργασία μετεξελίσσεται σε κάτι ακόμη πιο ισχυρό, που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέρος ενός οργανισμού με όραμα και δυναμική».