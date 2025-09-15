Επιμένει ο «βραχνάς» του πληθωρισμού για την Ελλάδα – Προβλέψεις για 3,1% το 2025 και 2,6% το 2026

Άπιαστος θα παραμείνει ο στόχος για πληθωρισμό 2% για την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2027 σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωσυστήματος.

Άπιαστος θα παραμείνει ο στόχος για πληθωρισμό 2% για την Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2027, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ και Κεντρικές Τράπεζες), οι οποίες μάλιστα έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, λόγω των επίμονων και υψηλών ανατιμήσεων κατά βάση στις υπηρεσίες αλλά και στα τρόφιμα.

Ο ελληνικός πληθωρισμός παραμένει σταθερά υψηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης από τον Ιούλιο του 2024 έως και σήμερα και η εικόνα αυτή αναμένεται να συνεχιστεί όχι μόνο τους επόμενους μήνες αλλά και τα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον.

Σε γενικές γραμμές οι αναλυτές περιμένουν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η οποία όμως στην Ελλάδα θα είναι πολύ πιο ήπια από αυτή της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με το Inflation Monitor Σεπτεμβρίου της ΤτΕ στη χώρα μας ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται στο 3,1% το 2025, από 2,5% που ήταν η πρόβλεψη του Ιουνίου, λόγω των επίμονων ανατιμήσεων στις υπηρεσίες, οι οποίες αποδίδονται στις αναμενόμενες αυξήσεις μισθών και ενοικίων, στις πιέσεις από την υψηλή τουριστική ζήτηση και την έμμεση φορολογία. Το 2026 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αναμένεται στο 2,6% (2,1% ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και το 2027 στο 2,4%.

Την ίδια στιγμή στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025 και να πέσει κάτω από τον στόχο του 2% τα επόμενα χρόνια και ειδικότερα στο 1,7% το 2026 και στο 1,9% το 2027.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη αναμένεται να προέλθει από την μείωση των τιμών στην ενέργεια που θα συνεχιστεί έως και το 2027 που μπαίνουν σε ισχύ οι νέοι κανόνες για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (ETCS 2). Η μείωση των τιμών στην Ελλάδα θα είναι πιο ήπια σε σχέση με την Ευρωζώνη.

Μεγάλη η απόκλιση του δομικού πληθωρισμού

Ακόμη υψηλότερα διαμορφώνεται ο δομικός εναρμονισμένος πληθωρισμός ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τροφίμων και ενέργειας. Ο σχετικός δείκτης κατά βάση λόγω των ανατιμήσεων στις υπηρεσίες και τα ενοίκια αναμένεται να καταγράψει φέτος αύξηση 4% στη χώρα μας έναντι 2,4% στην Ευρωζώνη. Το 2026 ο εναρμονισμένος δομικός πληθωρισμός αναμένεται στο 3,2% έναντι 1,9% και το 2027 στο 2,3% έναντι 1,8% στην Ευρωζώνη.

Αυξάνονται οι αμοιβές

Την ίδια περίοδο οι αμοιβές ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς της Ευρωζώνης. Ειδικότερα οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 5,5% το 2025, 4,9% το 2026 και 4,4% το 2027 στη χώρα μας έναντι 3,4%, 2,7% και 2,7% στην Ευρωζώνη.